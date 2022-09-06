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Селтік - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 вересня 2022, 22:00 - Селтик Парк
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Селтік
Глазго
0 - 2
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64'
Реал
Мадрид
Хід матчу
10' Mendy, Ferland 30' Карім Бензема Вийшов: Еден Азар
46' Abada, Liel Вийшов: Maeda, Daizen 46' Militao, Eder Вийшов: Антоніо Рюдігер 56' Junior, Vinicius 60' Лука Модрiч
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Селтік
30%
Нічия
36%
Реал
33%
Цікаві факти
  • Celtic Glasgow have a winning streak of 8 matches.
  • Celtic Glasgow haven't lost in their last 18 games.
  • Celtic Glasgow have won 4 home matches in a row.
  • Celtic Glasgow haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 7 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Real Madrid have lost none of their last 4 away matches.
  • Celtic Glasgow have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Celtic Glasgow have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Celtic Glasgow wins 1st half in 66% of their matches, Real Madrid in 39% of their matches.
  • Celtic Glasgow wins 66% of halftimes, Real Madrid wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Celtic Glasgow leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Celtic Glasgow is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • Celtic Glasgow scores 2.33 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.03 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Селтік
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Селтік 4 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
28.08.2022 - 14:00 Данді Юнайтед 0 - 9 Завершено Селтік В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
21.08.2022 - 17:00 Селтік 2 - 0 Завершено Гарт оф Мідлотіан В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Росс Каунти 1 - 3 Завершено Селтік В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
31.07.2022 - 18:30 Селтік 2 - 0 Завершено Абердин В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 23:00 Еспаньол 1 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 23:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Реал В
Суперкубок УЕФА 2022/2023
10.08.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
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Головні події
60'
Лука Модрiч ГООЛ!
56'
Junior, Vinicius ГООЛ!
Abada, Liel
Вийшов: Maeda, Daizen
46'
46'
Militao, Eder
Вийшов: Антоніо Рюдігер
30'
Карім Бензема
Вийшов: Еден Азар
10'
Mendy, Ferland
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Селтік
30%
Нічия
36%
Реал
33%
Склади команд
1
Джо Харт
15
Taylor, Greg
6
Jenz, Moritz
20
Кемерон Картер-Вікерс
88
Juranovic, Josip
41
Hatate, Reo
42
McGregor, Callum
33
O'Riley, Matt
17
Jota
19
Giakoumakis, Giorgos
19
Abada, Liel
1
Тібо Куртуа
20
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
8
Давід Алаба
23
Mendy, Ferland
10
Лука Модрiч
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
19
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 17
    Jota
    Півзахисник
  • 19
    Giakoumakis, Giorgos
    Форвард
  • 19
    Abada, Liel
    Форвард
    46
  • 41
    Hatate, Reo
    Форвард
  • 42
    McGregor, Callum
    Півзахисник
  • 33
    O'Riley, Matt
    Півзахисник
  • 15
    Taylor, Greg
    Захисник
  • 6
    Jenz, Moritz
    Захисник
  • 20
    Кемерон Картер-Вікерс
    Захисник
  • 88
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 1
    Джо Харт
    Воротар
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
    30
  • 20
    Junior, Vinicius
    56
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
    60
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
    46
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
    10
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
33%
Володіння м'ячем
67%
2
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
7
4
Кутові
1
6
Фоли
3
ЖК
1
3
Удари в отвір
3
2
Сейви
3
2
Удари повз
3
1
Офсайди
1
Трансляція
Інфо
До речі, схожий гол забили мадридці у фіналі ЛЧ. І саме такі самі були творці того голу: Вальверде та Вінісіус.
56'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Реал все-таки відкриває рахунок! Швидку контратаку провели мадридці: Вальверде пролетів правим флангом і віддав прекрасну поперечну передачу в центр штрафного. Туди увірвався Вінісіус і в дотик переграв голкіпера.
55'
Тепер Менді зупинив атаку кельтів на своєму фланзі.
50'
Менді прострілював з лівого флангу, але м'яч після рикошету полетів до Харта.
47'
Небезпечний момент
Який момент втрачають шотландці! Нападника Селтіка Маеду знайшли точним прострілом у штрафному, але він, перебуваючи без опіки, не влучив добре по м'ячу з розстрільної позиції! Куртуа забрав до рук цей удар, який сам пристрибав до бельгійця.
46'
Заміна
По одній заміні провели тренери в перерві. Абада і Мілітао покинули поле, замість них вийшли Маеда та Рюдігер.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже гідно виглядає Селтік, а Реалу багато в чому щастило. Найбільш небезпечний момент тайму був саме у шотландців, проте і іспанці створила кілька своїх хороших епізодів.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+1'
Вінісіус з-за меж штрафного несильно пробив у зону голкіпера.
45'
Інфо
Хвилину додав арбітр до першого тайму.
43'
Небезпечний момент
Харт потягнув удар Вінісіуса під час виходу сам на сам.
41'
Небезпечний момент
Карвахаль прострілив з правого флангу низом у центр штрафного на Азара, але бельгієць не зміг влучити по м'ячу і лише ледь штовхнув йогго в напрямку воріт.
40'
Хатате прострілив з лівого флангу точно в руки Куртуа.
39'
Офсайд
Кроос гарно перевів на забігання Карвахалю, але іспанець опинився в офсайді.
35'
Селтік позиційно атакував, але все завершилося фолом в атаці.
31'
Азар відразу увімкнувся. Бельгієць у центрі поля намагався пройти напролом двох гравців, одному навіть пустивши м'яч між ноги, проте Едена зупинили фолом.
30'
Заміна
Втрата для гостей. Бензема травмувався, його замінив Еден Азар.
29'
Небезпечний момент
Вальверде змістився з правого флангу і пробив лівою впритул з правою стійкою.
25'
Інфо
5:2 за ударами на даний момент. Реал ще в площину не бив.
21'
Небезпечний момент
Реал ще не прокинувся в захисті. Макгрегору скинули під удар і він з метрів 17-ти ледь не поламав ліву стійку. Куртуа тільки проводив цей м'яч поглядом.
20'
Хатате потужно приклався до м'яча з-за меж штрафного - Куртуа відбив цей удар.
15'
На зустрічних курсах гра. Більше загострює Реал, але і Селтік непогано огризається.
13'
Після кутового гостей Селтік побіг в контратаку, яку завершував Абада, але з лінії штрафного в дотик пробив прямо в Куртуа.
11'
Вінісіус накинув на удар Бенземі, але той лівою не влучив по м'ячу належним чином. Круглий відскочив до Модрича, який з ходу пробив лівою - захисник заблокував удар.
10'
Жовта картка
Ще й жовта для Менді. Чи то за розмови з арбітром, чи то все-таки за відмашку у попередньому епізоді.
9'
Менді необережно зіграв на лівому фланзі, сфоливши проти суперника. Лише таким чином змогла завершитися позиційна атака мадридців.
8'
Реал працює з м'ячем під гучний гул трибун. Селтік у відповідь інтенсивно пресингує.
5'
Хитро намагалися розіграти стандарт гості, але вийшло поганенько. Кроос з лівого флангу навісив в центр на лінію штрафного на Вальверде, уругваєць подав, але навіс було вибито.
1'
Перший спроба удару у матчі від шотландців, але він був заблокований.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Лопес, Лунін, Діас, Камавінга, Начо, Родріго, Рюдігер, Себальйос.
Реал (Мадрид, Іспанія): Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді - Модрич, Чуамені, Кроос - Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Запасні господарів: Зігріст, Бейн, Бернабеї, Велш, Маеда, Маккарті, Муй, Ралстон, Тернбулл, Форрест, Фурухасі, Хакшабанович.
Селтік (Глазго, Шотландія): Харт - Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор - О'Райлі, Макгрегор, Хатате - Абада, Якумакіс, Жота.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Ці команди представляють групу F, в якій також є і український Шахтар. Четвертий колектив квартету - німецький РБ Лейпциг.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому шотландський Селтік прийме іспанський Реал.
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Анонс матчу Селтік - Реал 06.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Селтік (Глазго) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Селтик Парк.

Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Селтік - Реал можна подивитися 06.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Селтік - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Селтік (Глазго)
Рік заснування Селтік (Глазго): 1887
Країна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла

Предыдущий поединок команди Селтік був зіграний проти Рейнджерс - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Селтік.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Бетіс - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Селтік - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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