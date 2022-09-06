Селтік - Реал онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Який момент втрачають шотландці! Нападника Селтіка Маеду знайшли точним прострілом у штрафному, але він, перебуваючи без опіки, не влучив добре по м'ячу з розстрільної позиції! Куртуа забрав до рук цей удар, який сам пристрибав до бельгійця.