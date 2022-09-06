Селтік - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Селтік (Глазго) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Селтик Парк.
Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Селтік (Глазго)
Рік заснування Селтік (Глазго): 1887
Країна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла
Предыдущий поединок команди Селтік був зіграний проти Рейнджерс - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Селтік.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Бетіс - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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