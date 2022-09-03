Парі Сен-Жермен - Ювентус онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Парк-де-Пренс.
Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Нант - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий поединок команди "Ювентус" був зіграний проти "Фіорентина" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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