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Парі Сен-Жермен - Ювентус онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 вересня 2022, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Доменико Рочча
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
2 - 1
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62'
Ювентус
Турин
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Хід матчу
5' Кіліан Мбаппе 22' Кіліан Мбаппе 25' Bremer 26' Серхiо Рамос 45' Miretti, Fabio
46' Miretti, Fabio Вийшов: McKennie, Weston 53' McKennie, Weston
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
36%
Нічия
30%
Ювентус
34%
Цікаві факти
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 20 games.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 57% of their matches, Juventus Turin in 47% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 57% of halftimes, Juventus Turin wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Paris Saint-Germain scores 2.48 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • Juventus Turin haven't lost in their last 5 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Нант 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Тулуза 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.08.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Монако Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Лілль 1 - 7 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 5 - 2 Завершено Монпельє В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 16:00 Фіорентина 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
31.08.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Spezia Calcio В
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.08.2022 - 21:45 Сампдорія 0 - 0 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.08.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Сассуоло В
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Головні події
53'
McKennie, Weston ГООЛ!
46'
Miretti, Fabio
Вийшов: McKennie, Weston
45'
Miretti, Fabio
Серхiо Рамос
26'
25'
Bremer
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
22'
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
5'
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
36%
Нічия
30%
Ювентус
34%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
3
Kimpembe, Presnel
5
Маркіньйос
4
Серхiо Рамос
25
Mendes, Nuno
17
Vitinha
6
Марко Верратті
2
Hakimi, Achraf
10
Неймар
10
Кіліан Мбаппе
30
Лiонель Мессi
36
Маттіа Перін
3
Bremer
19
Bonucci, Leonardo
14
Danilo
11
Хуан Куадрадо
25
Адріен Рабіо
32
Paredes, Leandro
20
Miretti, Fabio
17
Філіп Костіч
9
Vlahovic, Dusan
14
Аркадіуш Мілік
Стартовий склад
  • 10
    Неймар
    Форвард
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    22 5
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 3
    Kimpembe, Presnel
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
    26
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 32
    Paredes, Leandro
  • 20
    Miretti, Fabio
    Півзахисник
    46 45
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 3
    Bremer
    Захисник
    25
  • 19
    Bonucci, Leonardo
    Захисник
  • 14
    Danilo
    Захисник
  • 36
    Маттіа Перін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кристоф Гальтье
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
13
Штрафні
9
8
Фоли
11
3
Удари в отвір
3
1
Офсайди
2
58%
Володіння м'ячем
42%
3
Удари повз
2
2
Сейви
1
1
ЖК
2
1
Кутові
1
Трансляція
56'
Небезпечний момент
53'
Гоооол!!!
Ювентус скорочує відставання! Свіжий Вестон Маккенні скористався помилкою Джанлуїджі Доннарумми на виході та вразив кут воріт.
51'
Кіліан Мбаппе настільки хотів оформити хет-трик, що проігнорував Неймара, який відкривався на порожні ворота.
48'
Маттіа Перін зреагував на підступний удар Неймара з-під захисника.
47'
Гарна дальня спроба від Філіпа Костича. Тим не менш, Джанлуїджі Доннарумма бачив момент удару та зайняв правильну позицію у воротах.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Неймовірно потужний перший тайм у виконанні команди Крістофа Галтьє. Кіліан Мбаппе і компанія зім'яли оборону Ювентуса, але в італійців буде можливість реабілітуватись у другій половині зустрічі.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Жовта картка
Фабіо Міретті підкотився у ноги Неймару.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
42'
Леонардо Бонуччі вчергове змушений страхувати одноклубників. Цього разу капітан Ювентуса перехопив небезпечний простріл Кіліана Мбаппе.
36'
Неймар намагався заробити пенальті, пірнувши у штрафному майданчику. Ентоні Тейлор не повівся на провокацію бразильця.
34'
Вітінья знайшов можливість для удару з лінії штрафного, але не докрутив м'яч у площину воріт.
25'
Жовта картка
Серхіо Рамос вступився за партнера, спровокувавши масову штовханину. Арбітр не залишив цей епізод без уваги.
25'
Жовта картка
Бремер грубо зустрів Кіліана Мбаппе на прийомі м'яча.
22'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу господарі! Парижани розірвали оборону суперника грою в короткий пас, а завершив атаку ударом злету Кіліан Мбаппе. Як же легко вони це роблять!
19'
Небезпечний момент
Аркадіуш Мілік головою пробивав по воротах суперника після подачі Хуана Куадрадо. Джанлуїджі Доннарумма здорово зреагував на удар з близької відстані.
15'
Після жвавого старту обидві команди дещо заспокоїлись. Відбувається обмін тривалими володіннями.
10'
Простріл Аркадіуша Міліка з лівого флангу призначався Душану Влаховичу, але Джанлуїджі Доннарумма завадив сербу завдати удару по воротах.
7'
Кіліан Мбаппе не вистачило декількох сантиметрів аби оформити дубль. Захисники Ювентуса можуть зітхнути з полегшенням, оскільки нападник Парижу не дотягнувся до м'яча після закидання Маркіньоса з глибини.
5'
Гоооол!!!
ПСЖ відкриває рахунок у дебюті зустрічі! Кіліан Мбаппе бездоганним ударом у дотик пробиває Маттіа Періна. Відзначимо також блискучий гольовий пас від Неймара. Майстри!
2'
Леонардо Бонуччі ліквідує загрозу воротам своєї команди виносом м'яча за межі поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма – Кімпембе, Маркіньос (к), Рамос – Мендеш, Вітінья, Верратті, Хакімі – Неймар, Мбаппе, Мессі.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Перін – Даніло, Бонуччі (к), Бремер – Костич, Міретті, Паредес, Рабйо, Куадрадо – Мілік, Влахович.
Найгучніша вивіска ігрового дня. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Парі Сен-Жермен та Ювентусом.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ювентус" 06.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ювентус" можна подивитися 06.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ювентус", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Нант - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команди "Ювентус" був зіграний проти "Фіорентина" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ювентус" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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