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Наполі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 вересня 2022, 22:00 - Stadio Diego Armando Maradona
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
1 - 0
Оновити
13'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
5' Пьотр Зеліньский
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
31%
Нічия
29%
Ліверпуль
40%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, SSC Napoli have won 3 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of Liverpool FC.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 15 games.
  • SSC Napoli haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, SSC Napoli have not lost to Liverpool FC in their last 3 encounters.
  • SSC Napoli wins 1st half in 44% of their matches, Liverpool FC in 43% of their matches.
  • SSC Napoli wins 44% of halftimes, Liverpool FC wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 3, Liverpool FC won 1, 1 draws.
  • SSC Napoli scores 1.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 0.4 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and Liverpool FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and Liverpool FC is 0.8.
  • SSC Napoli scores 2.1 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.14 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Наполі
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
27.11.2019 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
17.09.2019 - 21:45 Наполі 2 - 0 Завершено Ліверпуль
Клубні товариські матчі 2019
28.07.2019 - 19:00 Наполі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
11.12.2018 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 21:45 Лаціо 1 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
31.08.2022 - 21:45 Наполі 1 - 1 Завершено Лечче Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.08.2022 - 21:45 Фіорентина 0 - 0 Завершено Наполі Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 19:30 Наполі 4 - 0 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.08.2022 - 19:30 Еллас Верона 2 - 5 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
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Головні події
ГООЛ! Пьотр Зеліньский
5'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
31%
Нічия
29%
Ліверпуль
40%
Склади команд
20
Meret, Alex
17
Olivera, Mathias
13
Амір Ррахмані
3
Kim, Min-jae
22
Di Lorenzo, Giovanni
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
77
Kvaratskhelia, Khvicha
20
Пьотр Зеліньский
21
Маттео Політано
9
Osimhen, Victor
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
2
Gomez, Joe
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
7
Джеймс Мілнер
15
Фабiньо
21
Elliott, Harvey
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фiрмiно
23
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
    5
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 3
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 20
    Meret, Alex
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 9
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 23
    Diaz, Luis
  • 7
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
ЖК
1
1
Удари в отвір
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
Кутові
1
Трансляція
12'
Мілнер помітно просідає на старті. Якби тут не довелось би робити заміну.
11'
Штрафний на лівому фланзі Ліверпуль розіграв, після чого пішло закидання на протилежний бік штрафного на Салаха, але той пробив у захисника.
10'
Жовта картка
Мілнер у центрі поля врізав по ногах Агісса підкатом.
8'
Хвіча з лівого флангу зіграв у зону перед штрафним, але Ангісса сходу пробив у захисника.
7'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу Трент подав на голову захиснику.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зелінські пробив із пенальті в лівий кут із коротким розгоном!
4'
Небезпечний момент
Пенальті! З'ясувалось, що Мілнер рукою блокував цей удар на кутовий!
3'
Небезпечний момент
Закинули м'яч на Хвічу з лівого флангу, той зіграв у центр на Зелінські, але півзахисник поцілив повз дальню стійку.
2'
Ліверпуль контролем м'яча в центрі поля намагається заспокоїти суперників.
1'
Небезпечний момент
Штанга! Осімген на правому фланзі штрафного скористався помилкою Аліссона на виході з воріт, проте з гострого кута влучив у ближню стійку порожніх воріт.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Адріан, Девіс, Тіаго, Жота, Цимікас, Нуньєс, Артур, Матіп, Байцетич, Філліпс.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер, Фабіньо, Елліотт — Салах, Фірміно, Діас.
Запасні: Сірігу, Жезус, Руї, Ельмас, Лосано, Сімеоне, Дзербін, Естігор, Дзанолі, Гаетано, Распадорі, Ндомбеле.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім, Ррахмані, Олівера — Лоботка, Замбо-Ангісса — Політано, Зелінські, Кварацхелія — Осімген.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Минулими вихідними Наполі здолав Лаціо (2:1), а Ліверпуль не відкрив рахунок у дербі проти Евертона (0:0).
Інфо
Наполі в Серії A тричі переміг та двічі зіграв унічию — друге місце та 11 очок.
Інфо
Ліверпуль у чемпіонаті два рази переміг, тричі зіграв унічию та одного разу програв, тому йде сьомим із дев'ятьма очками.
Інфо
У квартеті A також присутні амстердамський Аякс та шотландський Рейнджерс.
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи A. На полі стадіону Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія) зіграють неаполітанський Наполі та Ліверпуль.
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Анонс матчу Наполі - "Ліверпуль" 07.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Наполі (Неаполь) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 07.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Наполі (Неаполь) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Наполі у попередньому футбольному матчі 27.11.2019 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - "Ліверпуль" можна подивитися 07.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Наполі - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти Лаціо - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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