Наполі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Наполі - "Ліверпуль" 07.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Наполі (Неаполь) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 07.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Наполі (Неаполь) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Наполі у попередньому футбольному матчі 27.11.2019 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти Лаціо - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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