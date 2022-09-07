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Барселона - Вікторія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 вересня 2022, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Visser, Lawrence
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
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13'
Вікторія
Пльзень
Хід матчу
4' Pernica, Ludek
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
31%
Вікторія
31%
Цікаві факти
  • FC Barcelona haven't lost in their last 12 games.
  • FC Viktoria Plzen have a winning streak of 4 matches.
  • FC Viktoria Plzen haven't lost in their last 13 games.
  • FC Viktoria Plzen have lost none of their last 18 away matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 36% of their matches, FC Viktoria Plzen in 52% of their matches.
  • FC Barcelona wins 36% of halftimes, FC Viktoria Plzen wins 52%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Viktoria Plzen has better performance than FC Barcelona.
  • FC Viktoria Plzen's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 1.77 goals when playing at home and FC Viktoria Plzen scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • FC Viktoria Plzen have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 20:30 Барселона 4 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал П
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Останні матчі - Вікторія
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 1 Завершено Карабах В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 19:45 Карабах 0 - 0 Завершено Вікторія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.08.2022 - 20:00 Вікторія 2 - 1 Завершено Шериф В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.08.2022 - 20:00 Шериф 1 - 2 Завершено Вікторія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.07.2022 - 20:00 Вікторія 5 - 0 Завершено ХІК В
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Головні події
4'
Pernica, Ludek
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
31%
Вікторія
31%
Склади команд
1
ter Stegen, Marc-Andre
18
Alba, Jordi
23
Kounde, Jules
15
Андреас Крістенсен
20
Серхi Роберто
16
Pedri
21
De Jong, Frenkie
19
Kessie, Franck
12
Fati, Ansu
9
Роберт Левандовскі
7
Усман Дембеле
36
Stanek, Jindrich
24
Havel, Milan
2
Hejda, Lukas
4
Pernica, Ludek
21
Jemelka, Vaclav
23
Kalvach, Lukas
20
Bucha, Pavel
7
Sykora, Jan
88
Vlkanova, Adam
18
Mosquera Rebolledo, John Edison
15
Chory, Tomas
Стартовий склад
  • 12
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 16
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 1
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 15
    Chory, Tomas
  • 7
    Sykora, Jan
  • 88
    Vlkanova, Adam
    Півзахисник
  • 18
    Mosquera Rebolledo, John Edison
    Півзахисник
  • 23
    Kalvach, Lukas
    Півзахисник
  • 20
    Bucha, Pavel
    Півзахисник
  • 24
    Havel, Milan
    Захисник
  • 2
    Hejda, Lukas
    Захисник
  • 4
    Pernica, Ludek
    Захисник
    4
  • 21
    Jemelka, Vaclav
    Захисник
  • 36
    Stanek, Jindrich
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Михал Билек
Статистика матчу
ЖК
1
83%
Володіння м'ячем
17%
1
Штрафні
1
Кутові
Фоли
1
Трансляція
4'
Жовта картка
Одразу ж у нас перша жовта картка. Її отримує Перніца за грубу підніжку. Не в м'яч грав чех.
1'
Свисток
Пролунав стартовий свисток! Наш матч щойно розпочато!
Вікторія: Штанек, Емелка, Перніца, Хейда, Гавел, Буха, Калвах, Москера, Віканова, Сікора, Хори.
Барселона: Тер Штеген, Роберто, Крістенсен, Кунде, Альба, Кессі, Де Йонг, Педрі, Дембеле, Левандовскі.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу 1-го туру Ліги Чемпіонів 2022/23 Барселона - Вікторія Плзень.
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Анонс матчу "Барселона" - Вікторія 07.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Вікторія (Пльзень) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 07.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Михал Билек розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Вікторія можна подивитися 07.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Вікторія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Севілья" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Виктория (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи

Предыдущий поединок команди Вікторія був зіграний проти Карабах - 23.08.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вікторія.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Вікторія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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