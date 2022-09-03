Інтер - Баварія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Інтер" - "Баварія" 07.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Інтер" (Милан) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 07.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Юлиан Нагельсманн розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Мілан - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти "Уніон" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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