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Інтер - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 вересня 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
13'
Баварія
Мюнхен
Хід матчу
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
32%
Нічия
30%
Баварія
38%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Inter Milano have won 4 times, there have been 1 draws while Bayern Munich have won 4 times. The goal difference is 11-10 in favour of Bayern Munich.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 7 games.
  • Bayern Munich have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Bayern Munich have lost none of their last 7 away matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 48% of their matches, Bayern Munich in 58% of their matches.
  • Inter Milano wins 48% of halftimes, Bayern Munich wins 58%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 2 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than Bayern Munich.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 2, Bayern Munich won 3, 0 draws.
  • Inter Milano scores 1.2 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 1.6 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Bayern Munich is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Bayern Munich is 1.8.
  • Inter Milano scores 2.29 goals when playing at home and Bayern Munich scores 3.14 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 19:00 Мілан 3 - 2 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Інтер 3 - 1 Завершено Кремонезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.08.2022 - 21:45 Лаціо 3 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
20.08.2022 - 21:45 Інтер 3 - 0 Завершено Spezia Calcio В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 21:45 Лечче 1 - 2 Завершено Інтер В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.09.2022 - 16:30 Уніон 1 - 1 Завершено Баварія Н
Кубок Німеччини 2022/2023
31.08.2022 - 21:46 Віктория 0 - 5 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Боруссія Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Бохум 0 - 7 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Баварія 2 - 0 Завершено Вольфсбург В
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Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
32%
Нічия
30%
Баварія
38%
Склади команд
24
Андре Онана
95
Алессандро Бастоні
37
Skriniar, Milan
33
D`Ambrosio, Danilo
8
Робін Гозенс
20
Хакан Чалханоглу
77
Brozovic, Marcelo
22
Генріх Мхітарян
22
Dumfries, Denzel
11
Едін Джеко
22
Martinez, Lautaro
1
Мануель Нойєр
5
Бенжамен Павар
4
De Ligt, Matthijs
21
Hernandez, Lucas
19
Davies, Alphonso
6
Kimmich, Joshua
18
Sabitzer, Marcel
11
Кінгслі Коман
25
Томас Мюллер
19
Лерой Сане
17
Садіо Мане
Стартовий склад
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 8
    Робін Гозенс
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 33
    D`Ambrosio, Danilo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 17
    Садіо Мане
    Півзахисник
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 19
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 18
    Sabitzer, Marcel
  • 5
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матчу
44%
Володіння м'ячем
56%
1
Удари в отвір
2
Удари повз
1
2
Штрафні
Офсайди
1
2
Сейви
1
Фоли
1
Трансляція
7'
Едін Джеко розчарований своєю грою. Боснієць помітив відкритого партнера у штрафному майданчику, але не зумів виконати пас на нього.
6'
Відповідь Баварії не змусила себе довго чекати. Кінгслі Коман відірвався від захисника та мав намір перекинути голкіпера, однак техніка підвела француза.
6'
Лаутаро Мартінес увірвався до карного суперника й одразу ж пробив по воротах. Мануель Ноєр поглядом провів м'яч за межі поля.
3'
Йозуа Кімміх перевірив Андре Онана на пильність ударом з-за меж штрафного майданчика. Камерунський воротар упевнено забрав м'яч до рук.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Онана – Бастоні, Шкріньяр, Д‘Амброзіо (к) – Госенс, Чалханоглу, Брозович, Мхітарян, Дамфріс – Джеко, Мартінес.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ноєр (к) – Девіс, Ернандес, де Лігт, Павар – Забітцер, Кімміх, Мюллер – Сане, Мане, Коман.
Прикраса вечора. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер – Баварія.
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Анонс матчу "Інтер" - "Баварія" 07.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Інтер" (Милан) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 07.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Юлиан Нагельсманн розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - "Баварія" можна подивитися 07.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Мілан - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти "Уніон" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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