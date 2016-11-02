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Порту - Брюгге онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 вересня 2022, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сидиропулос, Анастасиос
Рейтинг матчу:
Порту
Порту
0 - 0
Оновити
14'
Брюгге
Брюгге
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Порту
34%
Нічия
31%
Брюгге
34%
Цікаві факти
  • FC Porto have won 11 home matches in a row.
  • Club Brugge have a winning streak of 6 matches.
  • Club Brugge haven't lost in their last 7 games.
  • FC Porto have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Club Brugge have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • FC Porto wins 1st half in 50% of their matches, Club Brugge in 50% of their matches.
  • FC Porto wins 50% of halftimes, Club Brugge wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Porto.
  • On their last meeting FC Porto won by 1 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Club Brugge leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Club Brugge is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Porto has better performance than Club Brugge.
  • Club Brugge's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Porto scores 2.63 goals when playing at home and Club Brugge scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Club Brugge have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Club Brugge have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Порту
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Брюгге
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
02.11.2016 - 21:45 Порту 1 - 0 Завершено Брюгге
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
18.10.2016 - 21:45 Брюгге 1 - 2 Завершено Порту
Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2022/2023
10.09.2022 - 22:30 Порту 3 - 0 Завершено Chaves В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
03.09.2022 - 22:30 Жил Вісенте 0 - 2 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
28.08.2022 - 22:30 Rio Ave 3 - 1 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
20.08.2022 - 22:30 Порту 3 - 0 Завершено Спортинг В
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Останні матчі - Брюгге
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
10.09.2022 - 19:15 Серен Юнайтед 0 - 2 Завершено Брюгге В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Брюгге 1 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
02.09.2022 - 21:45 Брюгге 4 - 0 Завершено Cercle Brugge В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
26.08.2022 - 21:45 Шарлеруа 1 - 3 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
21.08.2022 - 14:30 Брюгге 2 - 1 Завершено Кортрейк В
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Новини команд
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Порту
34%
Нічия
31%
Брюгге
34%
Склади команд
99
Costa, Diogo
12
Sanusi, Zaidu
5
Carmo, David
3
Пепе
23
Mario, Joao
13
Galeno, Wenderson
15
Uribe, Mateus
46
Eustaquio, Stephen
25
Otavio
30
Evanilson
11
Aquino Cossa, Pepe
22
Ciмон Мiньоле
6
Odoi, Denis
44
Mechele, Brandon
94
Sylla, Abakar
14
Meijer, Bjorn
27
Nielsen, Casper
15
Onyedika, Raphael
20
Ханс Ванакен
11
Olsen, Andreas
9
Jutgla, Ferran
19
Sowah, Kamal
Стартовий склад
  • 30
    Evanilson
  • 11
    Aquino Cossa, Pepe
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
  • 15
    Uribe, Mateus
  • 46
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
  • 25
    Otavio
    Захисник
  • 12
    Sanusi, Zaidu
    Захисник
  • 5
    Carmo, David
    Захисник
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 11
    Olsen, Andreas
    Форвард
  • 9
    Jutgla, Ferran
    Півзахисник
  • 19
    Sowah, Kamal
    Півзахисник
  • 27
    Nielsen, Casper
    Півзахисник
  • 15
    Onyedika, Raphael
    Півзахисник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Півзахисник
  • 6
    Odoi, Denis
  • 44
    Mechele, Brandon
    Захисник
  • 94
    Sylla, Abakar
    Захисник
  • 14
    Meijer, Bjorn
    Захисник
  • 22
    Ciмон Мiньоле
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • Hoefkens, Carl
Статистика матчу
48%
Володіння м'ячем
52%
2
Удари повз
3
Штрафні
2
1
Офсайди
1
1
Фоли
2
Блоковано ударів
1
2
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Порту - Брюгге
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
11'
Офсайд
Простріл у штрафний майданчик Брюгге після перехоплення – але знову офсайд у нападників Порту
9'
Небезпечний момент
Вінгер Брюгге подає до штрафного майданчика Порту – там м'яч отримує форвард бельгійців. Нападник пасує на Сова, той б'є – але удар заблокований захисником португальців
6'
Офсайд
Форвард Брюгге Ютгла отримує м'яч у фінальній третині поля – але суддя фіксує офсайд
3'
Порту перехоплює м’яч біля центрального кола. Гравці добігають до воріт Брюгге, Галено б’є, але трішки мимо – влучає в зовнішню сторону воріт
1'
Свисток
Матч розпочато!
Звучить гімн Ліги Чемпіонів!
Інфо
Обидва українці – і Роман Яремчук, і Едуард Соболь – на лавці запасних "Брюгге"
Інфо
Стартовий склад "Порту": Діого Кошта - Жоао Маріо, Пепе, Давід Кармо, Зайду - Урібе, Еустакьо, Отавіо, Галено - Пепе, Еванілсон
Інфо
Стартовий склад "Брюгге": Міньоле - Одоі, Мехеле, Сілла, Мейєр - Оньєдіка, Нільсен, Ванакен - Сков Ольсен, Ютгла, Сова
Головним рефері гри назначено грецького арбітра Тасоса Сідіропулуса. Йому асистуватимуть Полихроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс, обидва також із Греції.
Цей матч розпочнеться о 22:00 за київським часом на "Ештадіу до Драгао" у Порту.
Доброго вечора вельмишановні читачі UA-Футбол! Вітаю вас на текстовій трансляції матчу Ліги Чемпіонів між португальским "Порту" та бельгійським "Брюгге".
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Анонс матчу Порту - Брюгге 13.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Порту (Порту) та командою Брюгге (Брюгге) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 13.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Порту (Порту) та командою Брюгге (Брюгге):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Порту, тоді як команда Брюгге залишилася з поразкою . Зіткнення Порту та Брюгге у попередньому футбольному матчі 02.11.2016 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Hoefkens, Carl розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - Брюгге можна подивитися 13.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - Брюгге, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команди Порту був зіграний проти - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий матч команди Брюгге був зіграний проти Серен Юнайтед - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брюгге.

Слідкуйте за результатами матчу Порту - Брюгге онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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