Порту - Брюгге онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Порту - Брюгге 13.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Порту (Порту) та командою Брюгге (Брюгге) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 13.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Порту (Порту) та командою Брюгге (Брюгге):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Порту, тоді як команда Брюгге залишилася з поразкою . Зіткнення Порту та Брюгге у попередньому футбольному матчі 02.11.2016 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Hoefkens, Carl розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - Брюгге можна подивитися 13.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - Брюгге, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)

Рік заснування Порту (Порту): 1893

Країна: Португалия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Прошедший поединок команди Порту був зіграний проти - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: Брюгге (Брюгге)

Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891

Країна: Бельгия

Тренер: Мишель Прюдомм



Предыдущий матч команди Брюгге був зіграний проти Серен Юнайтед - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брюгге.

Слідкуйте за результатами матчу Порту - Брюгге онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.