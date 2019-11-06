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Байєр - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 вересня 2022, 22:00 - Бай-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Байєр
Леверкузен
0 - 0
Оновити
14'
Атлетіко
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
35%
Нічия
32%
Атлетіко
32%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Bayer Leverkusen have won 2 times, there have been 3 draws while Atletico Madrid have won 3 times.
  • Bayer Leverkusen have a losing streak of 3 matches at home.
  • Atletico Madrid have lost none of their last 6 away matches.
  • Bayer Leverkusen wins 1st half in 40% of their matches, Atletico Madrid in 33% of their matches.
  • Bayer Leverkusen wins 40% of halftimes, Atletico Madrid wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Bayer Leverkusen.
  • On their last meeting Bayer Leverkusen won by 1 goals.
  • When Bayer Leverkusen leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Bayer Leverkusen (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayer Leverkusen won 1, Atletico Madrid won 3, 1 draws.
  • Bayer Leverkusen scores 0.8 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 1.4 goals against Bayer Leverkusen (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayer Leverkusen and Atletico Madrid is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayer Leverkusen and Atletico Madrid is 0.8.
  • Bayer Leverkusen scores 2.04 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Байєр
2
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
06.11.2019 - 22:00 Байєр 2 - 1 Завершено Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
22.10.2019 - 19:55 Атлетіко 1 - 0 Завершено Байєр
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
15.03.2017 - 21:45 Атлетіко 0 - 0 Завершено Байєр
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
21.02.2017 - 21:45 Байєр 2 - 4 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
10.09.2022 - 16:30 Герта 2 - 2 Завершено Байєр Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Брюгге 1 - 0 Завершено Байєр П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.09.2022 - 16:30 Байєр 2 - 3 Завершено Фрайбург П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.08.2022 - 16:30 Майнц 0 - 3 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
20.08.2022 - 16:30 Байєр 0 - 3 Завершено Хоффенхайм П
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 22:00 Атлетіко 4 - 1 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Порту В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.08.2022 - 23:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 20:30 Атлетіко 0 - 2 Завершено Вільярреал П
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
35%
Нічия
32%
Атлетіко
32%
Склади команд
1
Hradecky, Lukas
3
Hincapie, Piero
4
Tah, Jonathan
12
Tapsoba, Edmond
7
Kossounou, Odilon
10
Керем Демірбай
8
Andrich, Robert
23
Hlozek, Adam
17
Каллум Хадсон-Одой
14
Патрік Шік
20
Diaby, Moussa
1
Grbic, Ivo
26
Molina, Nahuel
18
Феліпе
20
Аксель Вітсель
22
Hermoso, Mario
23
Mandava, Reinildo
14
Маркос Льоренте
8
Коке
17
Сауль Ньiгес
19
Альваро Мората
7
Felix, Joao
Стартовий склад
  • 17
    Каллум Хадсон-Одой
  • 14
    Патрік Шік
    Форвард
  • 20
    Diaby, Moussa
    Форвард
  • 23
    Hlozek, Adam
    Форвард
  • 10
    Керем Демірбай
    Півзахисник
  • 8
    Andrich, Robert
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 12
    Tapsoba, Edmond
  • 7
    Kossounou, Odilon
  • 1
    Hradecky, Lukas
    Воротар
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 7
    Felix, Joao
    Форвард
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 8
    Коке
    Захисник
  • 17
    Сауль Ньiгес
    Півзахисник
  • 26
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 18
    Феліпе
    Захисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 23
    Mandava, Reinildo
    Захисник
  • 1
    Grbic, Ivo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сеоане, Жерардо
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
4
Штрафні
3
3
Фоли
3
Офсайди
1
2
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Байєр - "Атлетіко"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
9'
Діабі намагався пройти сам своїм флангом, але перед ним виростає Феліпе та відбирає м'яч. Однак, контратака не вдалася.
5'
На досить високих швидкостях розпочинає свій матч Баєр. Команда намагається йти в пресинг, але поки що без успіху.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Баєр: Градецкі, Хінкапі, Та, Тапсоба, Коссуну, Демірбай, Андріч, Гложек, Хадсон-Одої, Шик, Діабі. Атлетіко: Грбіч, Мандава, Ермосо, Вітсель, Феліпе, Моліна, Ньїгес, Коке, Льоренте, Феліш, Мората.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до перегляду текстову трансляцію матчу другого туру Ліги чемпіонів 2022/23 Баєр - Атлетіко.
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Анонс матчу Байєр - "Атлетіко" 13.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Бай-Арена.

Дата проведення матчу: 13.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Байєр (Леверкузен) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Байєр, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Байєр та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 06.11.2019 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Сеоане, Жерардо и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Байєр - "Атлетіко" можна подивитися 13.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Байєр - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Херардо Сеоане

Предыдущий матч команди Байєр був зіграний проти Герта - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Сельта - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу Байєр - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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