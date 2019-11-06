Байєр - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Байєр - "Атлетіко" 13.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Бай-Арена.

Дата проведення матчу: 13.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Байєр (Леверкузен) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Байєр, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Байєр та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 06.11.2019 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Сеоане, Жерардо и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Байєр (Леверкузен)

Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904

Країна: Германия

Тренер: Херардо Сеоане



Предыдущий матч команди Байєр був зіграний проти Герта - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший поединок команди "Атлетіко" був зіграний проти Сельта - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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