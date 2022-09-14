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Шахтар - Селтік онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 вересня 2022, 19:45 - Пепси Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 1
Оновити
30'
Селтік
Глазго
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Хід матчу
10' Hatate, Reo
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
56%
Нічия
21%
Селтік
23%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • Celtic Glasgow have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Celtic Glasgow have lost none of their last 14 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 28% of their matches, Celtic Glasgow in 66% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 28% of halftimes, Celtic Glasgow wins 66%.
  • The winner of their last meeting was Celtic Glasgow.
  • On their last meeting Celtic Glasgow won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Celtic Glasgow leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Celtic Glasgow is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Celtic Glasgow's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • In the last 4 meetings FC Shakhtar Donetsk won 2, Celtic Glasgow won 2, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.5 goals in a match against Celtic Glasgow and Celtic Glasgow scores 0.75 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Celtic Glasgow is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Celtic Glasgow is 1.25.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.4 goals when playing at home and Celtic Glasgow scores 2.75 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Celtic Glasgow's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
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Останні матчі - Селтік
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Селтік 0 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Селтік 4 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
28.08.2022 - 14:00 Данді Юнайтед 0 - 9 Завершено Селтік В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
21.08.2022 - 17:00 Селтік 2 - 0 Завершено Гарт оф Мідлотіан В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Росс Каунти 1 - 3 Завершено Селтік В
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Головні події
10'
Hatate, Reo ГООЛ!
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
56%
Нічия
21%
Селтік
23%
Склади команд
81
Trubin, Anatolii
26
Konoplya, Yukhym
22
Микола Матвієнко
77
Bondar, Valerii
23
Taylor, Lucas
6
Тарас Степаненко
14
Mudryk, Mykhailo
10
Sudakov, Georgiy
21
Bondarenko, Artem
20
Олександр Зубков
9
Мар'ян Швед
1
Джо Харт
88
Juranovic, Josip
20
Кемерон Картер-Вікерс
6
Jenz, Moritz
15
Taylor, Greg
33
O'Riley, Matt
42
McGregor, Callum
41
Hatate, Reo
17
Haksabanovic, Sead
19
Furuhashi, Kyogo
17
Jota
Стартовий склад
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 14
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 23
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 17
    Haksabanovic, Sead
    Півзахисник
  • 19
    Furuhashi, Kyogo
  • 17
    Jota
    Півзахисник
  • 33
    O'Riley, Matt
    Півзахисник
  • 42
    McGregor, Callum
    Півзахисник
  • 41
    Hatate, Reo
    Форвард
    10
  • 88
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 20
    Кемерон Картер-Вікерс
    Захисник
  • 6
    Jenz, Moritz
    Захисник
  • 15
    Taylor, Greg
    Захисник
  • 1
    Джо Харт
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
Кутові
2
Удари в отвір
4
Удари повз
1
2
Штрафні
5
3
Сейви
5
Фоли
2
53%
Володіння м'ячем
47%
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Селтік
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
28'
Небезпечний момент
Сейв ногами від Трубіна у відповідь на удар Єнца з лівого флангу штрафного з гострого кута.
27'
Подача зі штрафного з лівого флангу від Мудрика була прочитана захисниками.
25'
Інфо
0 (0) : 5 (4) — за ударами.
23'
Мудрик не побіг лівим флангом за передачею Судакова на хід.
21'
Не бачив арбітр фолу Грега проти Лукаса на лівому фланзі захисту.
20'
Жота зробив простріл із лівого флангу, але Трубін усе читав.
18'
Швед із правого флангу робив простріл на ближню, але там були тільки суперники.
16'
Фурухасі залетів до воріт без м'яча, роблячи підкат проти Трубіна у воротарському.
15'
Селтік банально не відпускають Шахтар із половини поля суперників.
13'
Дриблінг Мудрика перед чужим штрафним завершився втратою м'яча.
11'
Гоооол!!!
Гол. Хатате пустив під Трубіним м'яч на завершення передачі Хакшабановича лівим флангом штрафного до лицьової.
10'
Невдале завершення подачі з правого флангу ударом головою від Вікерса.
8'
Фол проти Хакшабановича на власній половині від Зубкова.
7'
Закинули ліворуч на Мудрика, але він навіть до боротьби не встиг повноцінно.
5'
Небезпечний момент
Слабенький удар головою від О'Райлі на завершення подачі з лівого флангу пішов до рук Трубіна.
4'
Не встигав Фурухасі до прострілу з лівого флангу штрафного на дальню.
3'
Навіс із правого флангу Трубін перехопив кулаками.
2'
Небезпечний момент
Фурухасі відкрили на правому фланзі штрафного, після помилки Степаненка на власній половині, але він пробив у захисника.
1'
Тримає м'яч Шахтар на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Бейн, Зігріст, Якумакіс, Абада, Муй, Тернбулл, Бернабеї, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон, Велш.
Селтік: Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Г. Тейлор — О’Райлі, Макгрегор, Хатате — Хакшабанович, Фурухасі, Жота.
Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козік, Петряк.
Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Швед.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Шахтар у першому матчі групи обіграв німецький РБ Лейпциг (4:1), а Селтік програв мадридському Реалу (0:3).
Гленн Нюберг (Сетер, Швеція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F. На полі стадіону ім. маршала Юзефа Пілсудського (Варшава, Польща) зіграють донецький Шахтар та шотландський Селтік.
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Коментарі(1)
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Tom Valentine (Bolintci)
14.09.2022 о 20:10
Я гадаю - напихають Шахтарю добряче...
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Рух U19 Рух U19 1 Заглембе U19 Заглембе U19 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Хайдук Хайдук 2 Рієка Рієка 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Копенгаген U19 Копенгаген U19 4 Севілья U19 Севілья U19 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Манчестер Сіті U19 Манчестер Сіті U19 3 Боруссія U19 Боруссія U19 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Реал U19 Реал U19 1 РБ Лейпциг U19 РБ Лейпциг U19 1

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Анонс матчу Шахтар - Селтік 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Селтік (Глазго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Селтік можна подивитися 14.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Селтік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 10.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Селтік (Глазго)
Рік заснування Селтик (Глазго): 1887
Країна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла

Прошедший поединок команди Селтік був зіграний проти Реал - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Селтік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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