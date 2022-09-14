Шахтар - Селтік онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Селтік (Глазго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Пепси Арена.
Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 10.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Селтік (Глазго)
Рік заснування Селтик (Глазго): 1887
Країна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла
Прошедший поединок команди Селтік був зіграний проти Реал - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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