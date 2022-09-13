Манчестер Сіті - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Боруссія" 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 14.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.04.2021 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Севілья" - 06.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Марко Розе



Предыдущий матч команди "Боруссія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

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