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Манчестер Сіті - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 вересня 2022, 22:00 - Этихад
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Боруссія
Дортмунд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
30%
Боруссія
37%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Manchester City have won 2 times, there have been 2 draws while Borussia Dortmund have won 3 times. The goal difference is 9-7 in favour of Borussia Dortmund.
  • Manchester City haven't lost in their last 8 games.
  • Manchester City have won 8 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 3 matches.
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 7 matches away from home.
  • Joao Cancelo has assisted the most goals for Manchester City with 2. Giovanni Reyna is Borussia Dortmund's biggest assister (2).
  • Manchester City have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 51% of their matches, Borussia Dortmund in 52% of their matches.
  • Manchester City wins 51% of halftimes, Borussia Dortmund wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Borussia Dortmund won 2, 0 draws.
  • Manchester City scores 1 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Borussia Dortmund is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Borussia Dortmund is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester City scores 3.1 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Боруссія 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
04.12.2012 - 21:45 Боруссія 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
03.10.2012 - 21:45 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Боруссія
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
10.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Боруссія 3 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
02.09.2022 - 21:30 Боруссія 1 - 0 Завершено Хоффенхайм В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.08.2022 - 16:30 Герта 0 - 1 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
20.08.2022 - 16:30 Боруссія 2 - 3 Завершено Вердер П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
30%
Боруссія
37%
Трансляція
Інфо
Стали відомі склади команд. Манчестер Сіті: Едерсон, Канселу, Аке, Аканджі, Стоунз, Гюндоган, Родрі, Де Брюйне, Гріліш, Голанд, Марез. Борусія: Маєр, Геррейро, Хуммельс, Зюле, Меньє, Белінгем, Джан, Озкан, Рейна, Модест, Ройс.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до прочитання текстову трансляцію матчу другого туру Ліги чемпіонів 2022/23 Манчестер Сіті - Борусія Дортмунд.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Шахтар Шахтар 1 Селтік Селтік 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Мілан Мілан 3 Динамо Динамо 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Рух U19 Рух U19 1 Заглембе U19 Заглембе U19 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Хайдук Хайдук 2 Рієка Рієка 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Копенгаген U19 Копенгаген U19 4 Севілья U19 Севілья U19 1

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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Боруссія" 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.04.2021 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Боруссія" можна подивитися 14.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Севілья" - 06.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий матч команди "Боруссія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

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