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Реал - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 вересня 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
32%
РБ Лейпциг
31%
Цікаві факти
  • Real Madrid have a winning streak of 8 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 9 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • RB Leipzig haven't won any of their last 6 away matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, RB Leipzig in 40% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, RB Leipzig wins 40%.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When RB Leipzig leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than RB Leipzig.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
  • Real Madrid scores 2.13 goals when playing at home and RB Leipzig scores 2.18 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Селтік 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 23:00 Еспаньол 1 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершено Реал В
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Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
10.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершено Шахтар П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Айнтрахт 4 - 0 Завершено РБ Лейпциг П
Кубок Німеччини 2022/2023
30.08.2022 - 21:46 Тевтонія 0 - 8 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.08.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Вольфсбург В
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Новини команд
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
32%
РБ Лейпциг
31%
Трансляція
Стартовий склад "РБ Лейпциг": Гулачі – Сімакан, Орбан, Діалло, Раум – Хайдара, Шлагер, Нкунку, Форсберг, Собослаї – Вернер
Стартовий склад "Реалу": Куртуа – Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Начо – Камавінга, Тчуамені, Модріч, Вальверде – Вінісіус, Родриго
Інфо
Головний суддя матчу – італієць Мауріціо Маріані. Йому асистуватимуть Даніеле Біндоні та Алберто Тегоні, обидва також з Італії.
Інфо
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Шановні читачі UA-Футбол, вітаю вас на текстовій трансляції матчу другого туру Ліги Чемпіонів між мадридським «Реалом» та «РБ Лейпциг».
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Шахтар Шахтар 1 Селтік Селтік 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Мілан Мілан 3 Динамо Динамо 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Рух U19 Рух U19 1 Заглембе U19 Заглембе U19 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Хайдук Хайдук 2 Рієка Рієка 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Копенгаген U19 Копенгаген U19 4 Севілья U19 Севілья U19 1

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Анонс матчу Реал - "РБ Лейпциг" 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "РБ Лейпциг" можна подивитися 14.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "РБ Лейпциг", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Мальорка - 11.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Предыдущий матч команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти "Боруссія" - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "РБ Лейпциг" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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