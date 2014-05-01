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Ювентус - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 вересня 2022, 22:00 - Альянц Стадиум
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
До початку
00 : 00 : 00
Бенфіка
Лиссабон
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
36%
Нічия
32%
Бенфіка
32%
Цікаві факти
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 17 matches.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 9 matches away from home.
  • Benfica Lisbon have lost none of their last 10 away matches.
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 45% of their matches, Benfica Lisbon in 50% of their matches.
  • Juventus Turin wins 45% of halftimes, Benfica Lisbon wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 2 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Benfica Lisbon leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Benfica Lisbon has better performance than Juventus Turin.
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • In the last 4 meetings Juventus Turin won 1, Benfica Lisbon won 1, 2 draws.
  • Juventus Turin scores 0.75 goals in a match against Benfica Lisbon and Benfica Lisbon scores 1 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Benfica Lisbon is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Benfica Lisbon is 0.25.
  • Juventus Turin scores 1.65 goals when playing at home and Benfica Lisbon scores 2 goals when playing away (on average).
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Ювентус
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2013/2014
01.05.2014 - 22:05 Ювентус 0 - 0 Завершено Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2013/2014
24.04.2014 - 22:05 Бенфіка 1 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Салернітана Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 16:00 Фіорентина 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
31.08.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Spezia Calcio В
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Рома Н
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2022/2023
10.09.2022 - 17:30 Famalicao 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Бенфіка 2 - 0 Завершено Маккабі В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
02.09.2022 - 21:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Візела В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
30.08.2022 - 22:15 Бенфіка 3 - 2 Завершено Пасуш де Феррейра В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
27.08.2022 - 20:00 Боавішта 0 - 3 Завершено Бенфіка В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
36%
Нічия
32%
Бенфіка
32%
Трансляція
Запасні: Лейте, Жилберто, Еурснес, Гонсалвеш, Піньо, Шикінью, Рістич, Брукс, Муса, Араужу, Бернарду, Дракслер.
Бенфіка: Одіссеас — Ба, Антоніу Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Фернандес — Нерес, Рафа Сілва, Жуан Маріу — Рамуш.
Запасні: Пінсольо, Гарофані, Щесни, Де Шильйо, Гатті, Кін, Ді Марія, Ругані, Суле, Барб'єрі, Фаджиолі.
Ювентус: Перін — Бремер, Бонуччі, Даніло — Куадрадо, Маккенні, Паредес, Міретті, Костич — Мілік, Влахович.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ювентус у першому матчі групи поступився французькому ПСЖ (1:2), а Бенфіка переграла ізраїльський Маккабі з Хайфи (2:0).
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H. На полі стадіону Ештадіу Да Луж (Лісабон, Португалія) зіграють туринський Ювентус та лісабонська Бенфіка.
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Анонс матчу "Ювентус" - Бенфіка 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Ювентус" (Турин) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ювентус" (Турин) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 01.05.2014 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - Бенфіка можна подивитися 14.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти "Салернітана" - 11.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команди Бенфіка був зіграний проти - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу "Ювентус" - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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