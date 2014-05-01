Ювентус - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ювентус" - Бенфіка 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Ювентус" (Турин) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 14.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ювентус" (Турин) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 01.05.2014 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)

Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти "Салернітана" - 11.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Предыдущий поединок команди Бенфіка був зіграний проти - 10.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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