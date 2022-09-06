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Маккабі - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 вересня 2022, 22:00 - Самми Офер
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Маккабі
Хайфа
До початку
00 : 00 : 00
Парі Сен-Жермен
Париж
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Маккабі
37%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
33%
Цікаві факти
  • Maccabi Haifa FC have won 4 home matches in a row.
  • Maccabi Haifa FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 4 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 22 games.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 7 matches away from home.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 10 away matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Maccabi Haifa FC wins 1st half in 45% of their matches, Paris Saint-Germain in 57% of their matches.
  • Maccabi Haifa FC wins 45% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 57%.
  • When Maccabi Haifa FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Maccabi Haifa FC is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Maccabi Haifa FC.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Maccabi Haifa FC's.
  • Maccabi Haifa FC scores 2.27 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.55 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Маккабі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Бенфіка 2 - 0 Завершено Маккабі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 2 Завершено Маккабі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Маккабі 3 - 2 Завершено Црвена Звезда В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.08.2022 - 20:00 Аполлон 2 - 0 Завершено Маккабі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 20:00 Маккабі 4 - 0 Завершено Аполлон В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
10.09.2022 - 18:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Брест В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Франції 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Нант 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Тулуза 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.08.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Монако Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Маккабі
37%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
33%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Маккабі: Коен – Корню, Голдберг, Батубінсіка, Сундгрен – Абу Фані, Лаві (к), Чері – Хазіза, П‘єрро, Ацілі.
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма – Данілу, Маркіньос (к), Рамос – Мендеш, Вітінья, Верратті, Мукіеле – Неймар, Мбаппе, Мессі.
В очікуванні гольової феєрії від парижан. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Маккабі Хайфа – Парі Сен-Жермен.
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Анонс матчу Маккабі - "Парі Сен-Жермен" 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Маккабі (Хайфа) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Самми Офер.

Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Маккабі - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 14.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Маккабі - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Маккабі (Хайфа)
Країна: Израиль

Прошедший поединок команди Маккабі був зіграний проти Бенфіка - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Брест - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу Маккабі - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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