Маккабі - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Маккабі - "Парі Сен-Жермен" 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Маккабі (Хайфа) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Самми Офер.

Дата проведення матчу: 14.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Маккабі (Хайфа)

Країна: Израиль



Прошедший поединок команди Маккабі був зіграний проти Бенфіка - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Брест - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

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