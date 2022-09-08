Цюрих - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Цюрих - Арсенал 08.09.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Цюрих (Цюрих) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Летцигрунд.

Дата проведення матчу: 08.09.2022

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Франко Фода и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Цюрих (Цюрих)

Країна: Швейцария



Прошедший поединок команди Цюрих був зіграний проти "Лугано" - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Швейцарії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лугано".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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