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Цюрих - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 08 вересня 2022, 19:45 - Летцигрунд
Головний суддя: Мохаммед Ал-Хаким
Рейтинг матчу:
Цюрих
Цюрих
1 - 2
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74'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
16' Vinicius, Marcus 18' Kryeziu, Mirlind 44' Kryeziu, Mirlind
62' Nketiah, Edward 67' Guerrero, Adrian Вийшов: Rohner, Fabian 68' Tierney, Kieran Вийшов: Олександр Зінченко
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Цюрих
30%
Нічия
33%
Арсенал
37%
Цікаві факти
  • Arsenal FC have a winning streak of 11 matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Zurich have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Zurich wins 1st half in 41% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • FC Zurich wins 41% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • When FC Zurich leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Zurich is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than FC Zurich's.
  • FC Zurich scores 2.5 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Цюрих
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
03.09.2022 - 21:30 Цюрих 1 - 2 Завершено Лугано П
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
28.08.2022 - 17:30 Цюрих 2 - 4 Завершено Базель П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 22:00 Гарт оф Мідлотіан 0 - 1 Завершено Цюрих В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 20:00 Цюрих 2 - 1 Завершено Гарт оф Мідлотіан В
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
14.08.2022 - 15:15 Винтертур 1 - 1 Завершено Цюрих Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
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Головні події
68'
Tierney, Kieran
Вийшов: Олександр Зінченко
Guerrero, Adrian
Вийшов: Rohner, Fabian
67'
62'
Nketiah, Edward ГООЛ!
ГООЛ! Kryeziu, Mirlind
44'
Kryeziu, Mirlind
18'
16'
Vinicius, Marcus ГООЛ!
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Цюрих
30%
Нічия
33%
Арсенал
37%
Склади команд
25
Brecher, Yanick
6
Aliti, Fidan
31
Kryeziu, Mirlind
17
Kamberi, Lindrit
19
Boranijasevic, Nikola
8
Selnaes, Ole
21
Dzemaili, Blerim
3
Guerrero, Adrian
18
Krasniqi, Bledian
11
Okita, Jonathan
15
Aiyegun, Tosin
30
Turner, Matt
18
Tomiyasu, Takehiro
16
Роб Холдінг
22
Magalhaes, Gabriel
27
Marquinhos
23
Sambi Lokonga, Albert
34
Ґраніт Джака
3
Tierney, Kieran
23
Vieira, Fabio
14
Nketiah, Edward
22
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 15
    Aiyegun, Tosin
    Півзахисник
  • 3
    Guerrero, Adrian
    Захисник
    67
  • 18
    Krasniqi, Bledian
    Півзахисник
  • 11
    Okita, Jonathan
    Форвард
  • 8
    Selnaes, Ole
    Півзахисник
  • 21
    Dzemaili, Blerim
  • 6
    Aliti, Fidan
    Захисник
  • 31
    Kryeziu, Mirlind
    Захисник
    44 18
  • 17
    Kamberi, Lindrit
    Захисник
  • 19
    Boranijasevic, Nikola
    Захисник
  • 25
    Brecher, Yanick
    Воротар
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
    62
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 23
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 27
    Marquinhos
    Форвард
    16
  • 23
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 3
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
    68
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 16
    Роб Холдінг
    Захисник
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 30
    Turner, Matt
Запасні гравці
Тренери
  • Франко Фода
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
22%
Володіння м'ячем
78%
2
Штрафні
10
3
Офсайди
7
Фоли
2
5
Кутові
5
1
Удари повз
7
1
ЖК
2
Удари в отвір
6
4
Сейви
1
Трансляція
70'
Окіта дальнім пострілом із лівого флангу спрямував м'яч повз ближню стійку.
69'
Заміна
Сака дограватиме за Маркіньйоса.
69'
Заміна
Едегор замінив Вієйра.
69'
Заміна
ЗІНЧЕНКО вийшов замість Тірні.
67'
Заміна
Маркезано грає замість Краснічі.
67'
Заміна
Герреро замінив Ронер.
66'
Заміна
Конде вийшов замість Джемалі.
64'
Мартінеллі в центрі поля боровся проти захисника за м'яч, але відмахнувся від суперника.
62'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нкетіа завершив подачу з правого флангу від Маркіньйоса ударом головою з дальнього кута воротарського!
60'
Мартінеллі завершив накидання від Джаки до центру штрафного пострілом над воротами.
58'
У чергових атаках на чужій половині перебуває Арсенал.
56'
Небезпечний момент
Пас на лівий фланг штрафного на завершення контратаки Мартінеллі завершив пострілом над воротами з ходу.
54'
Томіясу вирішив пробити здалеку з правого флангу, але спрямував м'яч над воротами.
52'
Небезпечний момент
Тірні отримав пас на вхід до лівого флангу штрафного, але низом пробив у голкіпера.
50'
Цюрих знову сидить у глибокому захисті.
48'
Арсенал намагається пресингувати на чужій половині поля.
46'
Мартінеллі з правого флангу здалеку вистрілив над поперечиною.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Інфо
Померла Королева Великої Британії.
У першій половині гри Арсенал володів ініціативою в повній мірі, однак зумів забити лише одного разу, після чого вирішив, що й цього вистачить, та помилився. Суперники відігрались із пенальті, і зараз команда Артети вимушена починати все з нуля.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
Інфо
Маркіньос — перший гравець, після Рафаеля Міда та його матчу проти Панатінаїкоса у вересні 1981 року, який дебютував за Арсенал у європейській грі та забив.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Крюезіу поклав м'яч у лівий кут із пенальті!
42'
Небезпечний момент
Пенальті! Нкетіа в центрі власного штрафного підсік ноги Аліті на завершення накидання з лівого флангу від Краснічі.
40'
Фол від Маркіньойса на правому фланзі атаки в боротьбі проти двох суперників.
38'
Багато боротьби в центрі поля цими хвилинами.
37'
Подачу з правого флангу від лицьової від Маркіньйоса забрав до рук Брехер.
36'
Ось і змінив перчатки голкіпер господарів, які наперед передали йому на початку зустрічі.
34'
Сельнес на дальньому куті воротарського завершував простріл від Джемайлі з правого флангу, однак запустив м'яч над воротами.
32'
Зіграв у стінку на правому фланзі атаки Красничі з партнером, проте пробив здалеку в ноги захиснику.
30'
Офсайд
Тосін отримав передачу з глибини правого флангу на хід до штрафного в офсайд.
28'
Цюрих сидить у три лінії на власній половині під тиском.
26'
Подача з лівого флангу від Мартінеллі пішла на голову супернику.
24'
Арсенал продовжує окуповувати чужий штрафний.
22'
Інфо
76% контролю за гостями.
20'
Небезпечний момент
Вієйра перекидав голкіпера з центру штрафного, після закидання від Локонги з центрального кола, але не влучив у ворота.
18'
Жовта картка
Крюезіу підкатом збив Маркіньйоса на лівому фланзі захисту.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передача з лівого флангу від Нкетіа вільно прокотилась на дальній кут воротарського, де її перетворив у гол Маркіньйос!
15'
Маркіньйос запустив м'яч над воротами на завершення подачі Тірні з лівого флангу.
13'
Подача Тірні з лівого флангу завершилась скиданням від Нкетіа головою, на завершення якого невдалий та кумедний удар через себе виконав із центру штрафного Мартінеллі.
11'
Небезпечний момент
Навіс із правого флангу Мартінеллі замикав у центрі штрафного, але в дальній кут не влучив.
9'
Потребував голкіпер господарів заміни перчаток.
7'
Небезпечний момент
Штанга! Тернер віддав м'яч супернику на лівому фланзі штрафного, після чого Тосін із гострого кута пробив у ближню стійку!
6'
Інфо
81% контроля від гостей.
5'
Контроль від Арсенала поступово просувається до чужого штрафного.
3'
Накидання з правого флангу Вієйра не зміг зупинити в штрафному.
2'
Арсенал розпочав у повільному контролі м'яча на власній половині.
1'
Перше закидання до атаки на правий фланг від Арсенала було невдалим.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Цюрих у чемпіонаті не виграв жодного з семи матчів, двічі зігравши внічию та п'ять разів поступившись. Передостаннє місце.
Інфо
Арсенал у чемпіонаті переміг у п'яти матчах із шести, тож очолює таблицю з 15 очками.
Запасні: Рамсдейл, Гейн, Б. Вайт, Сака, Едегор, Габріел Жезус, Саліба, Зінченко, Киржан, Сміт, Козьєр-Дюберрі.
Арсенал: Тернер — Томіясу, Голдінг, Габріель — Маркіньйос, Локонга, Джака, Тірні — Вієйра — Нкетіа, Мартінеллі.
Запасні: Костадинович, Де Нітті, Омерагич, Сантіні, Маркезано, Хорншух, Конде, Авдияй, Вьюнник, Ронер, Ходжа, Метс.
Цюрих: Брехер — Баранияшевич, Камбері, Крюезіу, Аліті — Джемайлі, Сельнес — Окіта, Красничі, Герреро — Тосін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У групі A також присутні нідерландський ПСВ та норвезький Буде-Глімт.
Мохаммед Аль Хакім (Швеція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи A. На полі стадіону Кібунпарк (Санкт-Галлен, Швейцарія) зіграють швейцарський Цюрих та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Цюрих - Арсенал 08.09.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Цюрих (Цюрих) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Летцигрунд.

Дата проведення матчу: 08.09.2022
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Франко Фода и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Цюрих - Арсенал можна подивитися 08.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Цюрих - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Цюрих (Цюрих)
Країна: Швейцария

Прошедший поединок команди Цюрих був зіграний проти "Лугано" - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Швейцарії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лугано".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Цюрих - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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