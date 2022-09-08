  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Фенербахче - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Фенербахче - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 08 вересня 2022, 19:45 - Sukru Saracoglu Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Богнар, Тамаш
Рейтинг матчу:
Фенербахче
Стамбул
1 - 1
Оновити
73'
Динамо
Киев
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Денис Гармаш 35' Henrique, Gustavo
50' King, Joshua 59' Владислав Дубінчак Вийшов: Vivcharenko, Kostiantyn 64' Віктор Циганков
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Фенербахче
21%
Нічия
29%
Динамо
50%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Fenerbahce Istanbul have won 0 times, there have been 5 draws while FC Dynamo Kiev have won 2 times.
  • FC Dynamo Kiev have lost 5 matches in a row.
  • FC Dynamo Kiev have lost 4 away matches in a row.
  • FC Dynamo Kiev have not managed to score in their last 3 matches.
  • Fenerbahce Istanbul wins 1st half in 44% of their matches, FC Dynamo Kiev in 36% of their matches.
  • Fenerbahce Istanbul wins 44% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 1 goals.
  • When Fenerbahce Istanbul leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Fenerbahce Istanbul is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • Fenerbahce Istanbul's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against Fenerbahce Istanbul (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fenerbahce Istanbul won 0, FC Dynamo Kiev won 2, 3 draws.
  • Fenerbahce Istanbul scores 0.4 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 0.8 goals against Fenerbahce Istanbul (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fenerbahce Istanbul and FC Dynamo Kiev is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fenerbahce Istanbul and FC Dynamo Kiev is 0.4.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Fenerbahce Istanbul scores 1.83 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Fenerbahce Istanbul have won 3 home matches in a row.
  • Fenerbahce Istanbul haven't lost in any of their last 5 home matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фенербахче
0
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 Фенербахче 1 - 2 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершено Фенербахче
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершено Фенербахче
Останні матчі - Фенербахче
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
03.09.2022 - 21:45 Фенербахче 2 - 0 Завершено Kayserispor В
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
29.08.2022 - 19:15 Коньяспор 1 - 0 Завершено Фенербахче П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 20:00 Фенербахче 4 - 1 Завершено Аустрія В
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
22.08.2022 - 21:45 Фенербахче 4 - 2 Завершено Адана Демирспор В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 22:00 Аустрія 0 - 2 Завершено Фенербахче В
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Динамо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 21:00 Динамо 1 - 0 Завершено Штурм В
Показати більше
Головні події
64'
Віктор Циганков ГООЛ!
59'
Владислав Дубінчак
Вийшов: Vivcharenko, Kostiantyn
King, Joshua
50'
ГООЛ! Henrique, Gustavo
35'
11'
Денис Гармаш
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Фенербахче
21%
Нічия
29%
Динамо
50%
Склади команд
1
Bayindir, Altay
28
Luan Peres
41
Szalai, Attila
2
Henrique, Gustavo
20
Kadioglu, Ferdi
8
Alioski, Ezgjan
27
Crespo, Miguel
5
Arao, Willian
9
Rossi, Diego
15
King, Joshua
20
Жуан Педро
12
Георгій Бущан
94
Kedziora, Tomasz
6
Микита Бурда
34
Олександр Сирота
44
Владислав Дубінчак
15
Віктор Циганков
5
Сергій Сидорчук
10
Микола Шапаренко
7
Владислав Кабаєв
29
Buyalskiy, Vitaliy
19
Денис Гармаш
Стартовий склад
  • 15
    King, Joshua
    Форвард
    50
  • 20
    Жуан Педро
    Півзахисник
  • 8
    Alioski, Ezgjan
    Півзахисник
  • 27
    Crespo, Miguel
    Півзахисник
  • 5
    Arao, Willian
    Півзахисник
  • 9
    Rossi, Diego
    Форвард
  • 28
    Luan Peres
    Захисник
  • 41
    Szalai, Attila
    Захисник
  • 2
    Henrique, Gustavo
    Захисник
    35
  • 20
    Kadioglu, Ferdi
  • 1
    Bayindir, Altay
    Воротар
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
    11
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    64
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
    59
  • 12
    Георгій Бущан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Жоржи Жезуш
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
14
Штрафні
19
Офсайди
2
19
Фоли
12
2
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
60%
Володіння м'ячем
40%
5
Удари в отвір
1
5
Кутові
1
Сейви
4
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Фенербахче - Динамо
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
68'
Заміна
Дуже погані новини. Микола Шапаренко залишив поле на ношах. Його місце в центрі поля займе Володимир Шепєлєв.
64'
Гоооол!!!
Динамо вистачило однієї повноцінної атаки, щоб зрівняти рахунок. Віктор Циганков відгукнувся на передачу Віталія Буяльского з лівого флангу і відправив м'яч у дальній нижній кут.
60'
Заміна
Владислав Дубінчак поступився місцем на полі Костянтину Вівчаренку.
58'
Георгій Бущан вчасно вийшов з воріт і випередив Дієго Россі у боротьбі за м'яч.
51'
Денис Гармаш випередив Алтая Баїндира на ближній стійці після подачі Віктора Циганкова з кутового, але пробив вкрай неточно.
50'
Офсайд
Денис Гармаш не опинявся в офсайді цілих 50 хвилин. Прийшов час виправляти це недопрацювання.
46'
Джошуа Кінг з близької відстані пробивав по воротах суперника, Микита Бурда заблокував спробу норвежця.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Підопічні Мірчі Луческу знову вийшли на поле з метою відмучитись і здобути прийнятний результат. Є підозра, що ця румунська стратегія більше не працює.
45+3'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
40'
Густаво Енріке знову загрожував воротам Георгія Бущана. Схоже, футболісти Динамо не готові вчитися на власних помилках.
35'
Гоооол!!!
Фенербахче відкриває рахунок! Густаво Енріке скористався безпорадністю суперника при стандартах і головою спрямував м'яч у сітку. Маємо визнати, що гол назрівав.
33'
Георгій Бущан забирає м'яч до рук після високого навісу у виконанні Джошуа Кінга.
25'
Небезпечний момент
Безлад у штрафному майданчику Динамо ледь не призвів до пропущеного м'яча! Георгій Бущан двічі врятував свою команду, відбивши удари Аттіли Салая та Густаво Енріке. Знову кияни мають проблеми з обороною при стандартах.
21'
Ферді Кадиоглу обікрав Владислава Кабаєва на фланзі, увірвався до штрафного майданчика та виконав простріл у район одинадцятиметрової позначки. Владислав Дубінчак прочитав епізод і вибив м'яч подалі.
15'
Футболу ми досі не бачили. Команди просто рубаються на полі. Тамаш Богнар змушений зупиняти гру кожні півхвилини.
11'
Жовта картка
Першу жовту картку в поєдинку арбітр показав гравцю Динамо. Денис Гармаш наступив на ногу Дієго Россі.
5'
Владислав Кабаєв заробив для своєї команди штрафний з перспективної позиції, але подачу Віктора Циганкова заблокувала стінка.
4'
Вілліан Аран грубо зіграв проти Миколи Шапаренка. Арбітр вирішив не попереджувати півзахисника Фенербахче на перших хвилинах.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Фенербахче: Баїндир (к) – Енріке, Салай, Перес – Аліоскі, Креспу, Аран, Кадиоглу – Кінг, Педру, Россі.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан – Дубінчак, Сирота, Бурда, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Кабаєв, Гармаш, Циганков.
Зустріч старих знайомих. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду групового етапу Ліги Європи між Фенербахче та Динамо Київ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(2)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
andy1973 (Рівне)
08.09.2022 о 20:32
Гармаша треба гнати з Динамо куди подалі. Симулянт, хамло і повільний. Для такого рівня він деревяний.
Відповісти
0
0
Термит (Київ)
08.09.2022 о 19:08
А де Забарний? Навіть в запасі немає, я щось пропустив?
Відповісти
+1
0

Останні матчі
Завершено 03:30 - Сьогодні Фламенго Фламенго 2 Велес Сарсфілд Велес Сарсфілд 1 Завершено 03:00 - Сьогодні Нью-Йорк Сіті Нью-Йорк Сіті 1 Цинциннаті Цинциннаті 1 Завершено 22:00 - Вчора Атлетіко Атлетіко 2 Порту Порту 1 Завершено 22:00 - Вчора Брюгге Брюгге 1 Байєр Байєр 0 Завершено 22:00 - Вчора Тоттенхем Тоттенхем 2 Марсель Марсель 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Фенербахче - Динамо 08.09.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Фенербахче (Стамбул) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Sukru Saracoglu Stadium.

Дата проведення матчу: 08.09.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Фенербахче (Стамбул) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Фенербахче залишилася з поразкою . Зіткнення Фенербахче та Динамо у попередньому футбольному матчі 27.07.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Жоржи Жезуш и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фенербахче - Динамо можна подивитися 08.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Фенербахче - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фенербахче (Стамбул)
Рік заснування Фенербахче (Стамбул): 1907
Країна: Турция
Тренер: Витор Перейра

Прошедший матч команди Фенербахче був зіграний проти - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Туреччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фенербахче.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Зоря - 03.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Фенербахче - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден