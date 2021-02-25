Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Дуже спокійно розпочали команди, а потім господарі постійно нарощували темп. У той же час баски практично нічого не створили і провелли майже весь тайм біля свого штрафного майданчика. Щоправда варто відзначити, що у карній зоні обидва колективи грали досить чітко.