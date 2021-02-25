Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 08.09.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 25.02.2021 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 04.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Предыдущий поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Атлетіко" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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