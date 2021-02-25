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Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 08 вересня 2022, 22:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Марко Ди Белло
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
71'
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
Хід матчу
46' Крістіан Еріксен Вийшов: Fernandes, Bruno 46' Dalot, Diogo Вийшов: Martinez, Lisandro 46' Садік Умар Вийшов: Sorloth, Alexander 57' Martinez, Lisandro 59' Mendez, Brais 60' Silva, David
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
35%
Реал Сосьєдад
29%
Цікаві факти
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 28% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 4 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Manchester United won 2, Real Sociedad San Sebastian won 0, 2 draws.
  • Manchester United scores 1.25 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 0 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Real Sociedad San Sebastian is 1.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Real Sociedad San Sebastian is 0.5.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester United scores 1.53 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
2
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Реал Сосьєдад
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Реал Сосьєдад 0 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
05.11.2013 - 21:45 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
23.10.2013 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.09.2022 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.08.2022 - 18:30 Elche 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Кадіс 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 2 Завершено Атлетіко П
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Головні події
60'
Silva, David
59'
Mendez, Brais ГООЛ!
Martinez, Lisandro
57'
Крістіан Еріксен
Вийшов: Fernandes, Bruno
46'
Dalot, Diogo
Вийшов: Martinez, Lisandro
46'
46'
Садік Умар
Вийшов: Sorloth, Alexander
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
35%
Реал Сосьєдад
29%
Склади команд
1
De Gea, David
12
Malacia, Tyrell
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
14
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
17
Fred
36
Elanga, Anthony
7
Крiштiану Роналду
21
Santos, Antony
1
Remiro, Alex
18
Gorosabel, Andoni
6
Арiц Елустондо
20
Pacheco, Jon
12
Munoz, Aihen
23
Mendez, Brais
6
Zubimendi, Martin
8
Мікель Меріно
21
Silva, David
25
Садік Умар
14
Take
Стартовий склад
  • 36
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
    46
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 14
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
    46
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 21
    Silva, David
    Півзахисник
  • 25
    Садік Умар
    Форвард
    46
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 23
    Mendez, Brais
    59
  • 6
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 18
    Gorosabel, Andoni
  • 6
    Арiц Елустондо
    Захисник
  • 20
    Pacheco, Jon
    Захисник
  • 12
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Альгвасиль, Иманоль
Статистика матчу
47%
Володіння м'ячем
53%
10
Штрафні
7
4
Фоли
10
3
Офсайди
1
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
2
3
Кутові
2
Сейви
1
3
Удари повз
2
1
ЖК
1
Трансляція
Інфо
Реал Сосьєдад вперше забив у ворота Манчестер Юнайтед.
60'
Жовта картка
Давід Сільва отримав попередження.
59'
Гоооол!!!
Точно в правий кут пробив Мендес з точки. Без шансів для де Хеа!
58'
Жовта картка
Жовта Мартінесу.
58'
Небезпечний момент
Арбітр відразу ж поставив пенальті, але вирішив перевірити все за допомогою VAR Хоч і м'яч влучив у руку рикошетом від стегна, але суддя все одно своє рішення не змінив.
57'
Небезпечний момент
Пенальті! Тут Мартінес вже зіграв проти своєї команди - м'яч влучив йому в руку після удару Давіда Сільви.
56'
Небезпечний момент
Кубо прекрасно прострілював з лівого флангу на дальню стійку, і його партнер вже готовий був вносити у порожні ворота цей пас, але Мартінес у неймовірному підкаті виніс цей м'яч.
54'
Серлот головою пробив після навісу з правого флангу - м'яч пролетів трішки вище поперечки воріт де Хеа.
52'
Офсайд
Знову Роналду загулявся за спинами захисників.
49'
І знову Роналду на ударній позиції: Кріштіану з метрів 23-х пробив вище воріт.
46'
Роналду головою пробив повз ворота після навісу Фернандеша з правого флангу.
46'
Заміна
Господарі відповіли двома замінами: Еріксен і Далот пішли з поля, Фернандеш і Мартінес вийшли.
46'
Заміна
Серлот замінив Садіка.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже спокійно розпочали команди, а потім господарі постійно нарощували темп. У той же час баски практично нічого не створили і провелли майже весь тайм біля свого штрафного майданчика. Щоправда варто відзначити, що у карній зоні обидва колективи грали досить чітко.
Свисток
Без доданого часу у першому таймі. Перерва!
43'
Показовий момент. При атаці Реала Сосьєдад Магвайр збив Сілву, гості могли швидко розіграти стандарт і продовжити наступ, проте взяли паузу.
40'
Антоні на лівому фланзі отримав чудову діагональ від Еріксена, після чого почав зміщатися в центр, але пробити не зміг - захисник вибив м'яч у вінгера МЮ, а потім круглий відскочив до рук Реміро.
40'
Антоні на лівому фланзі отримав чудову діагональ від Еріксена, після чого почав зміщатися в центр, але пробити не зміг - захисник вибив м'яч у вінгера МЮ, а потім круглий відскочив до рук Реміро.
38'
Садік вийшов на ударну позицію в штрафному, але польоту його удару перешкодили відразу двоє захисників господарів.
36'
Офсайд
Забив Роналду головою після чудової подачі Далота, але не встиг вилізти з офсайду.
33'
Роналду протягнув м'яч з правого флангу у штрафний, але там зіткнувся відразу з трьома опонентами і зміг заробити тільки кутовий.
31'
Збільшує швидкості Манчестер Юнайтед. Атакує і атакує.
30'
Фред наважився на дальній удар, але влучив у Елангу. Попереджувати треба.
25'
Еріксен передачею знайшов Роналду у штрафному, але пас виявився не надто зручним, через що його було важко обробити - португалець пробити не зумів.
23'
Еланга прорвався лівим флангом і прострілив на Фреда - той пробив з меж штрафного, але удар було заблоковано.
20'
Гості поки взагалі без загострень біля чужих воріт. Пресинг МЮ дає про себе знати.
Інфо
До речі, Роналду дебютує в Лізі Європи після її реіновації! До цього він окрім Ліги чемпіонів грав тільки в Кубку УЄФА в 2002-му році.
17'
Еріксен подав у штрафну на Роналду, але Крішітану не вистачило кількох сантиметрів, щоб дістатися до м'яча.
11'
Вибігли "манкуніанці" в атаку, яка завершилася фолом Еланги в чужому штрафному.
10'
Антоні втратив м'яч на власній частині поля, але гості з того нічого, окрім неточної подачі з флангу, витиснути не змогли.
8'
Фред закинув в сторону Роналду, але той був в очевидному офсайді.
5'
Тепер Каземіро підключився до атаки господарів. Бразилець подав в напрямку Роналду, але Реміро перехопив цей навіс, хоч і випустив м'яч з рук. Кріштіану занадто рано виключився з епізоду і не підловив суперника на помилці.
3'
Кубо намагався прорватися лівим флангом, але Каземіро на пару з Антоні жорстко, але в межах правил, відібрали в нього м'яч.
Свисток
Поєдинок розпочався!
Інфо
Перед матчем команди провели хвилину мовчання на честь Королеви Єлизавети II, котра сьогодні пішла з життя.
Інфо
Окрім цих двох команд у групі E будуть боротися за плей-оф ще Омонія і Шериф.
Запасні гостей: Субіарре, Чо, Гонсалес, Каррікабуру, Турріентес, Барренечеа, Гевара, Ільяраменді, Наварро, Серлот, Сола, Субельдія.
Реал Сосьєдад: Реміро - Горосабель, Елустондо, Пачеко, Муньйос - Мендес, Зубіменді, Меріно - Сільва, Садік, Кубо.
Запасні господарів: Дубравка, Хітон, Гарначо, Ікбал, Ван-Біссака, Варан, Макнілл, Мактоміней, Мартінес, Санчо, Фернандеш, Фредріксон.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Магвайр, Лінделеф, Маласія - Фред, Каземіро, Еріксен - Антоні, Роналду, Еланга.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу першого туру групового етапу Ліги Європи, в якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Реалом Сосьєдад.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Реал Сосьєдад 08.09.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 08.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 25.02.2021 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Реал Сосьєдад можна подивитися 08.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 04.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Атлетіко" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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