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Динамо - АЕК онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 15 вересня 2022, 22:00 - Стадион имени Юзефа Пилсудского
Головний суддя: Якоб Кехлет
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 1
Оновити
15'
АЕК
Ларнака
Хід матчу
8' Gyurcso, Adam
Хто переможе?
100 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
30%
АЕК
30%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kiev have lost 6 matches in a row.
  • FC Dynamo Kiev have played 4 home matches in a row without winning.
  • AEK Larnaca haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Dynamo Kiev have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 38% of their matches, AEK Larnaca in 34% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 38% of halftimes, AEK Larnaca wins 34%.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When AEK Larnaca leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When AEK Larnaca is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • AEK Larnaca's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.07 goals when playing at home and AEK Larnaca scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Фенербахче 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Динамо П
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Останні матчі - АЕК
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 АЕК 1 - 2 Завершено Ренн П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.08.2022 - 22:00 Партизан 2 - 2 Завершено АЕК Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
04.08.2022 - 19:00 АЕК 2 - 1 Завершено Партизан В
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Головні події
8'
Gyurcso, Adam ГООЛ!
Хто переможе?
100 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
30%
АЕК
30%
Склади команд
71
Денис Бойко
44
Владислав Дубінчак
34
Олександр Сирота
25
Ілля Забарний
94
Kedziora, Tomasz
7
Владислав Кабаєв
18
Олександр Андрієвський
5
Сергій Сидорчук
15
Віктор Циганков
19
Денис Гармаш
29
Buyalskiy, Vitaliy
1
Piric, Kenan
24
Christoforou, Kypros
15
Milicevic, Hrvoje
4
Ненад Томовіч
14
Garcia Cabezali, Angel
17
Pons, Pere
66
Mamas, Rafail
45
Gyurcso, Adam
10
Trickovski, Ivan
51
Altman, Omri
19
Olatunji, Victor Oluyemi
Стартовий склад
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 19
    Olatunji, Victor Oluyemi
    Форвард
  • 45
    Gyurcso, Adam
    Форвард
    8
  • 10
    Trickovski, Ivan
    Форвард
  • 51
    Altman, Omri
    Форвард
  • 17
    Pons, Pere
  • 66
    Mamas, Rafail
  • 24
    Christoforou, Kypros
    Захисник
  • 15
    Milicevic, Hrvoje
  • 4
    Ненад Томовіч
    Захисник
  • 14
    Garcia Cabezali, Angel
    Захисник
  • 1
    Piric, Kenan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Хосе Луис Олтра
Статистика матчу
2
Штрафні
4
4
Фоли
2
1
Блоковано ударів
Удари в отвір
1
Трансляція
14'
Сергій Сидорчук виконав засильне закидання на Томаша Кенджору, що підключився до атаки з глибини.
11'
Хрвоє Мілічевіч упевнено діє в обороні. Боснієць зняв верх після подачі Владислава Дубінчака з лівого флангу.
8'
Гоооол!!!
АЕК Ларнака відкриває рахунок. Адам Дюрчо ідеально пробив зі штрафного. У Дениса Бойко не було жодних шансів.
3'
Один із захисників АЕК заблокував удар Сергія Сидорчука з-за меж штрафного майданчика.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бойко – Дубінчак, Сирота, Забарний, Кенджора – Андрієвський, Сидорчук (к), Буяльський – Кабаєв, Гармаш, Циганков.
Інфо
Стартовий склад АЕК: Пірич – Гарсія, Томович, Мілічевіч, Христофору – Мамас, Понс, Трічковскі (к) – Альтман, Олатунджі, Дюрчо.
Кияни зобов'язані перемагати. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го раунду групового етапу Ліги Європи між Динамо Київ та АЕК Ларнака.
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Анонс матчу Динамо - АЕК 15.09.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою АЕК (Ларнака) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион имени Юзефа Пилсудского.

Дата проведення матчу: 15.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Хосе Луис Олтра розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - АЕК можна подивитися 15.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - АЕК, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Львів - 11.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: АЕК (Ларнака)
Країна: Кипр

Прошедший матч команди АЕК був зіграний проти Ренн - 08.09.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - АЕК онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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