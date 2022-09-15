Динамо - АЕК онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - АЕК 15.09.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою АЕК (Ларнака) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион имени Юзефа Пилсудского.

Дата проведення матчу: 15.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Хосе Луис Олтра розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Львів - 11.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: АЕК (Ларнака)

Країна: Кипр



Прошедший матч команди АЕК був зіграний проти Ренн - 08.09.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

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