Аполлон - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

03.09.2018 в 19:47 Давид Фопала - гравець Аполлона Нападник Давид Фопала підписав контракт з Аполлоном з Кіпру. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Трудова угода розрахована на три сезони. Нагадаємо, що Давид починав свій футбольний шлях у Франції. У 2015-му році гравець опинився в системі ...