Аполлон - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Аполлон (Лимасол) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Цирион.
Дата проведення матчу: 15.09.2022
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Аполлон (Лимасол)
Країна: Кипр
Предыдущий матч команди Аполлон був зіграний проти Вадуц - 08.09.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст 1925 - 11.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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