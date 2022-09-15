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Аполлон - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 15 вересня 2022, 19:45 - Стадион Цирион
Головний суддя: Фаркаш, Адам
Рейтинг матчу:
Аполлон
Лимасол
0 - 1
Оновити
24'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
10' Panagiotou Filiotis, Andreas Вийшов: Cabral, Euclides 11' Rubchynskyi, Valentyn 17' Володимир Адамюк
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Аполлон
31%
Нічия
29%
СК Дніпро-1
40%
Цікаві факти
  • Apollon Limassol wins 1st half in 30% of their matches, SC Dnipro-1 in 57% of their matches.
  • Apollon Limassol wins 30% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 57%.
  • When Apollon Limassol leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Apollon Limassol is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Apollon Limassol's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • Apollon Limassol scores 1.71 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Apollon Limassol have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa Conference League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than Apollon Limassol's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Apollon Limassol haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Аполлон
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Вадуц 0 - 0 Завершено Аполлон Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 22:00 Олімпіакос 1 - 1 Завершено Аполлон Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 20:00 Аполлон 1 - 1 Завершено Олімпіакос Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.08.2022 - 20:00 Аполлон 2 - 0 Завершено Маккабі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 20:00 Маккабі 4 - 0 Завершено Аполлон П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено АЗ П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
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Головні події
17'
Володимир Адамюк
11'
Rubchynskyi, Valentyn ГООЛ!
Panagiotou Filiotis, Andreas
Вийшов: Cabral, Euclides
10'
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Аполлон
31%
Нічия
29%
СК Дніпро-1
40%
Статистика матчу
4
Штрафні
3
Офсайди
2
3
Фоли
2
ЖК
1
Удари в отвір
1
42%
Володіння м'ячем
58%
1
Кутові
Live Zone
Трансляція
20'
Заміна
Замість Ба вийшов Онженда. Нагадаю, що це вже друга вимушена заміна у Аполлона за два десятки хвилин гри.
17'
Жовта картка
Адамюк порушив правила на Хаммасі та отримав перше попередження у сьогоднішній грі. А у кіпріотів таке враження все йде до другої вимушеної заміни. У Ба проблеми з м'язами.
14'
Кутовий
Кутовий для Аполлона, який перетворився на позиційну атаку. Але вдалося дніпрянам відбитися.
11'
Гоооол!!!
Рубчинськиииииииий! Чудова вертикальна атака вдалася дніпрянам. Гуцуляк віддав розрізну передачу на Довбика на лінію штрафного, Артем чи то бив сам, чи то віддавав у воротарський на Рубчинського, а молодий талант в метрі від лінії воріт випередив захисника та в підкаті закотив м'яча у ворота! 0:1!
10'
Заміна
Панайоту через пошкодження стегна залишив поле, Кабрал вийшов замість нього.
9'
У нас вже друга "медична пауза" у грі. Але друга з них призведе до заміни у складі господарів за кілька хвилин.
6'
Дніпряни більше з м'ячем на стартових хвилинах, але поки без гострих моментів. Поки писав, дніпряни заробили стандарт на лівому краю, пішла подача до штрафного, Іванович на виході забрав м'яча до рук.
3'
На стартових хвилинах пройшло одне закидання на Довбика, щоб перевірити пильність оборони кіпріотів. Захист Аполлона із першою атакою дніпрян впоралися.
1'
Свисток
Матч стартував! Дніпряни першими розіграли сьогодні із центру поля.
Команди виходять із підтрибунного приміщення на поле. Господарі гратимуть у світло-синій формі, гості - у жовтій. Тож, сьогодні нас очікує протистояння у кольорах українського прапору.
Інфо
Дніпро-1: Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинський, Амаш, Пихальонок, Гуцуляк, Довбик
Інфо
Аполлон (старт): А. Іванович, Пейберн, Роберж, Алісамі, А. Панайоту, Кіріаку, Коль, Шахар, Ба, Хаммас, Піттас
Інфо
У першому матчі Аполлон зіграв унічию проти швейцарського Вадуца (0:0), а Дніпро-1 поступився нідерландському АЗ Алкмаар (0:1).
Адам Фаркаш (Угорщина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E. На полі стадіону ГСП (Нікосія, Кіпр) зіграють кіпрський Аполлон та дніпровський Дніпро-1.
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Коментарі(1)
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Brian Cohen (Дніпро)
15.09.2022 о 20:00
Гоооол!!!
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Анонс матчу Аполлон - СК Дніпро-1 15.09.2022, Ліга конференцій

Поединок між командою Аполлон (Лимасол) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Цирион.

Дата проведення матчу: 15.09.2022
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аполлон - СК Дніпро-1 можна подивитися 15.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Аполлон - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аполлон (Лимасол)
Країна: Кипр

Предыдущий матч команди Аполлон був зіграний проти Вадуц - 08.09.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст 1925 - 11.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Аполлон - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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