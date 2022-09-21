Україна - Шотландія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Україна та командою Шотландія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Стадион имени Юзефа Пилсудского.
Дата проведення матчу: 27.09.2022
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Україна та командою Шотландія:
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шотландія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Шотландія та Україна у попередньому футбольному матчі 21.09.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Олександр Петраков и Стив Кларк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Предыдущий поединок команди Україна був зіграний проти Вірменія - 24.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк
Предыдущий поединок команди Шотландія був зіграний проти Ірландія - 24.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Шотландія.
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