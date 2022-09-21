  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Україна - Шотландія Дивитися онлайн
У тренді

Україна - Шотландія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 27 вересня 2022, 21:45 - Стадион имени Юзефа Пилсудского
Головний суддя: Sidiropoulos, Tasos
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
Оновити
перерыв
Шотландія
Хід матчу
16' Mudryk, Mykhailo 23' Андрій Ярмоленко 27' Ignatenko, Danylo
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
Україна
44%
Нічия
29%
Шотландія
26%
Цікаві факти
  • Ukraine haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Ukraine wins 1st half in 28% of their matches, Scotland in 41% of their matches.
  • Ukraine wins 28% of halftimes, Scotland wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 2 goals.
  • When Ukraine leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Scotland leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Ukraine is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Scotland is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Ukraine has better performance than Scotland.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Scotland's.
  • Ukraine have lost just 1 of their last 3 games against Scotland (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Ukraine won 2, Scotland won 2, 0 draws.
  • Ukraine scores 1.5 goals in a match against Scotland and Scotland scores 1.75 goals against Ukraine (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ukraine and Scotland is 3.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ukraine and Scotland is 1.
  • Ukraine scores 1.5 goals when playing at home and Scotland scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Scotland.
  • On their last meeting Scotland won by 3 goals.
  • In UEFA Nations League, Scotland has better performance than Ukraine.
  • Scotland's performance of the last 5 matches is better than Ukraine's.
  • Scotland have a winning streak of 3 matches in UEFA Nations League.
  • Scotland have a winning streak of 3 matches.
  • Did you know that Ukraine scores 40% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Scotland scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
Особисті зустрічі
Україна
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Шотландія
Лига Наций 2022/2023
21.09.2022 - 21:45 Шотландія 3 - 0 Завершено Україна
Чемпіонат світу 2022
01.06.2022 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Україна
Молодіжна збірна 2016/2017
06.09.2016 - 18:30 Україна 4 - 0 Завершено Шотландія
Останні матчі - Україна
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 16:00 Вірменія 0 - 5 Завершено Україна В
Лига Наций 2022/2023
21.09.2022 - 21:45 Шотландія 3 - 0 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Ірландія Н
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 16:00 Україна 3 - 0 Завершено Вірменія В
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Ірландія 0 - 1 Завершено Україна В
Показати більше
Останні матчі - Шотландія
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Шотландія 2 - 1 Завершено Ірландія В
Лига Наций 2022/2023
21.09.2022 - 21:45 Шотландія 3 - 0 Завершено Україна В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 19:00 Вірменія 1 - 4 Завершено Шотландія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 19:00 Ірландія 3 - 0 Завершено Шотландія П
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Вірменія В
Показати більше
Новини команд
Головні події
Ignatenko, Danylo
27'
Андрій Ярмоленко
23'
Mudryk, Mykhailo
16'
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
Україна
44%
Нічия
29%
Шотландія
26%
Склади команд
23
Андрій Лунін
22
Микола Матвієнко
6
Тарас Степаненко
25
Ілля Забарний
19
Віталій Миколенко
18
Руслан Малиновський
14
Ignatenko, Danylo
24
Tymchyk, Oleksandr
11
Mudryk, Mykhailo
21
Артем Довбик
7
Андрій Ярмоленко
1
Gordon, Craig
21
Fraser, Ryan
5
Porteous, Ryan
13
Hendry, Jack
22
Hickey, Aaron
3
Taylor, Greg
7
McGinn, John
20
Jack, Ryan
42
McGregor, Callum
23
McLean, Kenny
10
Че Адамс
Стартовий склад
  • 11
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    16
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
    23
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 14
    Ignatenko, Danylo
    Півзахисник
    27
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 23
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 10
    Че Адамс
    Півзахисник
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 20
    Jack, Ryan
    Півзахисник
  • 42
    McGregor, Callum
    Півзахисник
  • 23
    McLean, Kenny
    Півзахисник
  • 21
    Fraser, Ryan
    Півзахисник
  • 5
    Porteous, Ryan
    Захисник
  • 13
    Hendry, Jack
    Захисник
  • 22
    Hickey, Aaron
  • 3
    Taylor, Greg
    Захисник
  • 1
    Gordon, Craig
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Олександр Петраков
  • Стив Кларк
Статистика матчу
4
Штрафні
9
7
Фоли
4
Блоковано ударів
2
1
Кутові
3
2
Удари в отвір
5
Удари повз
1
Сейви
2
3
ЖК
53%
Володіння м'ячем
47%
2
Офсайди
Трансляція
Інфо
Удари (у площину): 5 (1) – 4 (1) / Кутові: 1 – 3 / Офсайди: 2 – 1 / Володіння: 55% - 45%.
Перша половина гри залишилась за нами за духом, проте не за рахунком. Початкові нервові хвилини перетворились на відмінні гольові нагоди біля чужих воріт, проте реалізація — жах. Не вистачає й більшої гри на загострення, із чим і будемо боротись після перерви.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
43'
Подачу Тимчика з правого флангу захисник перевів на кутовий, ось тільки цього не бачив арбітр.
41'
Довбик не встиг підставити ногу під невдалий удар Степаненка зльоту зі входу до лівого флангу штрафного.
39'
Небезпечний момент
Маліновський невдало в дотик завершив передачу Миколенка з лівого флангу на ближній кут воротарського.
38'
Довбик із лівого флангу відігравав у відтяжку, але суперники на те й чатували.
36'
Офсайд
Маліновський загрузив м'яч в офсайд на Довбика до правого флангу атаки.
35'
Небезпечний момент
Степаненко головою завершив подачу кутового з правого флангу з меж воротарського повз дальню стійку.
34'
Зупинили суперники просування Маліновського до правого флангу штрафного на швидкості.
32'
Невдале закидання від Ігнатенка до лівого флангу атаки.
30'
Небезпечний момент
Джек вистрілив над воротами, отримавши відскок від перехопленої подачі з кутового з лівого флангу на дальньому куті воротарського.
29'
Матвієнко на кутовий блокував простріл із правого флангу від Че.
27'
Жовта картка
Ігнатенко на чужій половині стрибнув у ноги Гікі.
25'
Інфо
VAR усе ж таки розібрався зі скасуванням пенальті.
24'
Небезпечний момент
Пенальті? Подача Фрейзера з лівого флангу влучила в голову Степаненку.
23'
Жовта картка
Макліну в ноги підкатом стрибнув Ярмоленко на правому фланзі захисту.
22'
Небезпечний момент
Довбик змарнував вихід віч-на-віч із Гордоном, після передачі з глибини правим флангом контратаки.
20'
Офсайд
Довбику в офсайд виштовхнув м'яч із власної половини Маліновський.
18'
Підкат від Миколенка під Гікі на лівому фланзі захисту.
16'
Жовта картка
Мудрик дістав картку за фол проти Гікі на лівому фланзі захисту.
14'
Маліновський ударив по ногах Фрейзера на лівому фланзі захисту.
12'
Ярмоленко з правого флангу зіграв на вхід до штрафного на Довбика, але той не зміг зачепитись.
10'
Повільне тримання м'яча від Шотландії спостерігаємо цими хвилинами.
8'
Небезпечний момент
Мудрик на супершвидкості ввірвався до лівого флангу штрафного, звідки накинув на Ярмоленка, але той запустив м'яч над воротами, перебуваючи наодинці!
6'
Миколенко вкотився в ноги Гікі на лівому фланзі атаки.
5'
Контроль м'яча від лінії захисту від України.
3'
Довбик залишив для захисників передачу на правому фланзі штрафного, яка призначалась для Тимчика.
2'
Помилка на правому фланзі захисту завершилась для нас блокованим ударом Че з меж штрафного.
1'
Фрейзера збив Миколенко на лівому фланзі захисту.
1'
Шотландці завантажили м'яч до правого флангу атаки в аут.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Маккрорі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс, Крісті, Гілмор, Маккей, Ролстон, С. Армстронг, Дойг.
Шотландія: Гордон — Фрейзер, Портеус, Генрі, Гікі, Тейлор — Макгінн, Джек, Макгрегор, Маклін — Адамс.
Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайліченко, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Піхальонок, Качараба, Зубков, Караваєв.
Україна: Лунін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський, Степаненко, Ігнатенко — Ярмоленко, Довбик, Мудрик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Із тих футболістів, які перебувають у Кракові, до заявки не потрапив дискваліфікований на гру із Шотландією півзахисник Сергій Сидорчук.
Інфо
Заявка збірної України на матч із Шотландією (за номерами): 1. Євген Волинець, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Едуард Сарапій, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Лунін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Піхальонок, 18. Олександр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
Інфо
У разі успіху разом із трьома очками українська команда отримає: путівку до елітного дивізіону — Ліги А сезону-2024/2025; як переможець групи Ліги націй — додатковий шанс поборотися за перепустку на Євро-2024 в плей-офф, якщо не потрапить на чемпіонат через кваліфікацію; місце в другому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024.
Інфо
На сьогоднішньому матчі очікується аншлаг (стадіон «Краковія» вміщує трохи більше 15 тис. глядачів). Шотландську команду підтримуватиме близько 3 тис. уболівальників. Зустріч висвітлюватимуть 65 журналістів та 30 фотокореспондентів.
Інфо
У рейтингу ФІФА, який було опубліковано 25 серпня, наш сьогоднішній суперник, команда Шотландії, посідає 45-е місце. Збірна України в цьому реєстрі розмістилася на 25-й позиції.
Інфо
Україні потрібно перемагати заради виходу до дивізіону A.
Інфо
Україна за попередні п'ять матчі перемогла три рази, один раз зіграла внічию та один раз програла — 10 очок, друге місце в групі.
Інфо
Шотландія за попередні п'ять матчі перемогла чотири рази та один раз програла — 12 очок, перше місце в групі.
Анастасіос Сідіропулос (Греція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1. На полі стадіону Краковії ім. Юзефа Пілсудського (Краків, Польща) зіграють Україна та Шотландія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Chile Chile 2 Катар Катар 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Madagascar Madagascar 0 Бенин Бенин 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Канада Канада 0 Uruguay Uruguay 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Конго ДР Конго ДР 0 Sierra Leone Sierra Leone 0 Завершено 18:30 - Сьогодні Україна Україна 3 Словаччина Словаччина 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Україна - Шотландія 27.09.2022, Лига Наций

Поединок між командою Україна та командою Шотландія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Стадион имени Юзефа Пилсудского.

Дата проведення матчу: 27.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Україна та командою Шотландія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шотландія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Шотландія та Україна у попередньому футбольному матчі 21.09.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Олександр Петраков и Стив Кларк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Шотландія можна подивитися 27.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Україна - Шотландія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий поединок команди Україна був зіграний проти Вірменія - 24.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Предыдущий поединок команди Шотландія був зіграний проти Ірландія - 24.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Шотландія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Лига Наций та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден