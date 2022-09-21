Україна - Шотландія онлайн трансляція матчу

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У разі успіху разом із трьома очками українська команда отримає: путівку до елітного дивізіону — Ліги А сезону-2024/2025; як переможець групи Ліги націй — додатковий шанс поборотися за перепустку на Євро-2024 в плей-офф, якщо не потрапить на чемпіонат через кваліфікацію; місце в другому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024.