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Португалія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 27 вересня 2022, 21:45 - Стадион Мунисипал де Брага
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Португалія
0 - 0
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перерыв
Іспанія
Хід матчу
31' Guillamon, Hugo
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
41%
Нічия
25%
Іспанія
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Portugal and Spain is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Portugal have won 2 times, there have been 6 draws while Spain have won 2 times. The goal difference is 10-9 in favour of Portugal.
  • Portugal have won 4 home matches in a row.
  • Spain haven't lost in their last 8 games.
  • Spain have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Portugal have not conceded a goal so far this season.
  • Bernardo Silva has assisted the most goals for Portugal with 3. Marco Asensio is Spain's biggest assister (3).
  • Spain have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Portugal wins 1st half in 63% of their matches, Spain in 54% of their matches.
  • Portugal wins 63% of halftimes, Spain wins 54%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Portugal leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Spain leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Spain is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Spain has better performance than Portugal.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Portugal's.
  • Spain have lost just 0 of their last 5 games against Portugal (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Portugal won 0, Spain won 1, 4 draws.
  • Portugal scores 0.8 goals in a match against Spain and Spain scores 0.8 goals against Portugal (on average).
  • Average number of goals in meetings between Portugal and Spain is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Portugal and Spain is 0.8.
  • Portugal scores 2.86 goals when playing at home and Spain scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Portugal's performance of the last 5 matches is better than Spain's.
  • Did you know that Portugal scores 55% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • In UEFA Nations League, Portugal has better performance than Spain.
Особисті зустрічі
Португалія
0
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Іспанія
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 1 Завершено Португалія
Міжнародні товариські матчі 2021
04.06.2021 - 20:30 Іспанія 0 - 0 Завершено Португалія
Міжнародні товариські матчі 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалія 0 - 0 Завершено Іспанія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
15.06.2018 - 21:00 Португалія 3 - 3 Завершено Іспанія
Останні матчі - Португалія
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Чехія 0 - 4 Завершено Португалія В
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалія 4 - 0 Завершено Швейцарія В
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 1 Завершено Португалія Н
Чемпіонат світу 2022
29.03.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Північна Македонія В
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Останні матчі - Іспанія
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 2 Завершено Швейцарія П
Лига Наций 2022-2024
12.06.2022 - 21:45 Іспанія 2 - 0 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцарія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Чехія 2 - 2 Завершено Іспанія Н
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 1 Завершено Португалія Н
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Новини команд
Головні події
31'
Guillamon, Hugo
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
41%
Нічия
25%
Іспанія
34%
Склади команд
99
Costa, Diogo
25
Mendes, Nuno
4
Рубен Діаш
15
Pereira, Danilo
20
Cancelo, Joao
8
Fernandes, Bruno
14
Carvalho, William
18
Рубен Невеш
20
Silva, Bernardo
21
Jota, Diogo
7
Крiштiану Роналду
23
Simon, Unai
20
Данiель Карвахаль
12
Guillamon, Hugo
4
Torres, Pau
14
Luis Gaya, Jose
19
Soler, Carlos
16
Родрi
8
Коке
11
Torres, Ferran
7
Альваро Мората
22
Пабло Сарабiя
Стартовий склад
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 21
    Jota, Diogo
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 14
    Carvalho, William
    Півзахисник
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 7
    Альваро Мората
    Форвард
  • 22
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 19
    Soler, Carlos
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Коке
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 12
    Guillamon, Hugo
    Захисник
    31
  • 4
    Torres, Pau
    Захисник
  • 14
    Luis Gaya, Jose
    Захисник
  • 23
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фернанду Сантуш
  • Луис Энрике
Статистика матчу
9
Штрафні
9
6
Фоли
8
3
Офсайди
1
1
Блоковано ударів
2
33%
Володіння м'ячем
67%
2
Удари в отвір
3
Кутові
1
Сейви
2
ЖК
1
2
Удари повз
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 1 хвилину.
42'
39'
Небезпечний момент
Унай Сімон рано чи піздно дограється. Здавалося, що Бруну Фернандеш нарешті вразив відкритий воротарський кут, але насправді м'яч влучив у сітку із зовнішньої сторони.
34'
Небезпечний момент
Діогу Жота прийняв верховий пас із протилежного флангу, різким рухом прибрав захисника та пробив у ближній кут. Унай Сімон не без проблем парирував удар.
31'
Жовта картка
Уго Гільямон руками прихопив Кріштіану Роналду, завадивши йому розвинути контратаку.
30'
Один із захисників збірної Португалії у підкаті заблокував дальній удар Альваро Морати.
29'
Рубен Діаш виграв верхову боротьбу в чужому карному, але не зміг завдати акцентованого удару по воротах.
24'
Рубен Невеш побачив, що Унай Сімон загубив ворота та наважився на дальній удар. Воротар збірної Іспанії встиг зреагувати та перевести м'яч на кутовий.
23'
Кріштіану Роналду пірнув у штрафному майданчику суперника після мінімального контакту з голкіпером. Даніеле Орсато не повівся на провокацію.
15'
М'яч під контролем іспанців, але про просування до воріт суперника поки не йдеться.
8'
Хосе Гая нагородив передачею Пабло Сарабію, який підключився до атаки другим темпом. Вінгер збірної Іспанії, недовго думаючи, пробив по воротах, однак його удар був заблокований захисником.
4'
Офсайд
Португальці довели до удару нетривіальний розіграш штрафного, але одразу після завершення атаки боковий здійняв прапорець.
2'
Альваро Мората виконав неточний навіс із правого флангу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Суддівська бригада на чолі з Даніеле Орсато обслуговуватиме сьогоднішній поєдинок.
Інфо
Стартовий склад Португалії: Кошта – Мендеш, Данілу, Діаш, Канселу – Невеш, Фернандеш, Карвалью – Жота, Роналду (к), Сілва.
Запасні: Са, Патрісіу, Нуньєш, Вітінья, Далот, Джало, Маріу, Фелікс, Леау, Орта, Пальїнья, Руй.
Інфо
Стартовий склад Іспанії: Сімон – Гая, Пау Торрес, Гільямон, Карвахаль – Коке (к), Родрі, Солер – Сарабія, Мората, Ферран Торрес.
Запасні: Рая, Санчес, Альба, Асенсіо, Бускетс, Вільямс, Гаві, Іглесіас, Дієго Льоренте, Маркос Льоренте, Педрі, Піно.
Битва за плей-оф. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру групи А2 Ліги націй Португалія – Іспанія.
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Анонс матчу Португалія - Іспанія 27.09.2022, Лига Наций

Поединок між командою Португалія та командою Іспанія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Мунисипал де Брага.

Дата проведення матчу: 27.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Португалія та командою Іспанія:

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Іспанія та Португалія у попередньому футбольному матчі 02.06.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Фернанду Сантуш и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Іспанія можна подивитися 27.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Португалія - Іспанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший поединок команди Португалія був зіграний проти Чехія - 24.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший поединок команди Іспанія був зіграний проти Швейцарія - 24.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Іспанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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