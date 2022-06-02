Португалія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Португалія - Іспанія 27.09.2022, Лига Наций

Поединок між командою Португалія та командою Іспанія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Мунисипал де Брага.

Дата проведення матчу: 27.09.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Португалія та командою Іспанія:

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Іспанія та Португалія у попередньому футбольному матчі 02.06.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Фернанду Сантуш и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія

Країна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Прошедший поединок команди Португалія був зіграний проти Чехія - 24.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Іспанія

Країна: Испания

Тренер: Луис Энрике



Прошедший поединок команди Іспанія був зіграний проти Швейцарія - 24.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

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