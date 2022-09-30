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Верес - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 вересня 2022, 13:30 - Авангард
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
2 - 1
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32'
Рух
Львов
Хід матчу
9' Dakhnovskyi, Vitaliy 10' Юрій Климчук 26' Brener De Paula, Talles
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Верес
36%
Нічия
34%
Рух
30%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-1 (Veres Rivne at home) and 2-1 (FC Rukh Lviv at home).
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 27% of their matches, FC Rukh Lviv in 23% of their matches.
  • Veres Rivne wins 27% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Rukh Lviv.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 3 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Veres Rivne won 0, FC Rukh Lviv won 2, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 1 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1.67 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Rukh Lviv is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Rukh Lviv is 2.
  • Veres Rivne scores 1.14 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес В
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Головні події
26'
Brener De Paula, Talles ГООЛ!
10'
Юрій Климчук
ГООЛ! Dakhnovskyi, Vitaliy
9'
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Верес
36%
Нічия
34%
Рух
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
    9
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 99
    Микола Квасний
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 33
    Роман Мірошник
    Захисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
    10
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 5
    Валерій Федорчук
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матчу
3
Штрафні
6
Офсайди
1
ЖК
1
2
Удари в отвір
1
1
Кутові
6
Фоли
2
43%
Володіння м'ячем
57%
Сейви
1
Трансляція
28'
Два моменти у нас – два голи. Реалізація звичайно хороша, але інтенсивність самої гри...
26'
Гооол! Класна атака Руху! Клімчук у стіночку з Бойчуком, потім пробив – Когут тягне! Але Таллес вискочивши з глибини, перший на добиванні! 1:1!
23'
Бойчук прогулявся флангом, прострілив, але просто до рук Когута прийшов м'яч
21'
І знову досить низький темп у нас
18'
А ось Верес втік у непогану контру, але Дахновський прийняв не найкраще рішення, пробивши сам, коли напрошувався пас на партнера
17'
Штрафний для Руху біля кутового прапорця. Простріл пішов у штрафну, але ніхто з гравців львів'ян за м'яч не зачепився
14'
Когут довго готувався виносити від воріт. Поспішати господарям нема куди
13'
Подивимося, що вигадає Рух. Верес вже нікуди не поспішає
11'
Жовта картка
І Клімчук уже десь встиг гірчичник заробити. За що правда, поки що неясно
9'
Гоооол!!!
Гоооол! Оце так! Верес! Дахновський отримав м'яч у штрафній, розвернувся і пробив не дуже сильно, але прямо в кут! 1:0!
6'
Не найдинамічніший початок матчу у нас
4'
Кутовий
Кутовий для Вереса, проте розіграли його господарі не дуже вдало
2'
Офсайд
Спокійний початок. Ось хтось із гравців Руху у офсайд заліз.
1'
Свисток
Ну, поїхали, матч розпочався!
Вже на полі команди!
Команди вийшли на розминку
Відбій повітряної тривоги у Рівному! Чекаємо на інформацію щодо матчу!
У Рівному зараз повітряна тривога. Судячи з усього, початок матчу затримується
Інфо
Стартовий склад Руху: Дідик, Слюсар, Паньків, Таллес, Сапуга, Федорчук, Лях, Роман, Бойчук, Клімчук, Соломон Запасні: Герета, Слюбик, Підгірський, Довгий, Кітела, Федір, Рунич, Притула, Карабін
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Квасний, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Геннадій Пасіч, Гайдучек Запасні: Ющишин, Курко, Станіслав Шарай, Владислав Шарай, Сергійчук, Поворознюк, Шестаков, Коркодим
Також зазначимо, що матч пройде у Рівному на оновленому стадіоні Вереса Авангард.
Інфо
Нагадаємо, що після 4-х турів Верес із 9 очками розташувався на п'ятому місці у турнірній таблиці. Рух має 3 бали і 11 місце.
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судитиме гру Олександр Солов'ян
Добрий день всім! Сьогодні стартує 5-й тур УПЛ, і перший матч туру – Рух проти Вереса! Саме цей поєдинок як текстовий онлайн і пропонує до вашої уваги UA-Футбол!
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Анонс матчу Верес - Рух 30.09.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 30.09.2022
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Рух (Львов):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Верес у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Kuchuk, Leonid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Рух можна подивитися 30.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Кривбас - 10.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Зоря - 09.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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