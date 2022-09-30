Верес - Рух онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 30.09.2022
Час початку матчу: 13:30
Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Рух (Львов):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Верес у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Kuchuk, Leonid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Кривбас - 10.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Зоря - 09.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.
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