Чорноморець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - ФК Олександрія 02.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 02.10.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 27.08.2021 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 10.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 12.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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