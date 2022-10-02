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Чорноморець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 жовтня 2022, 15:00 - Колос
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
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1'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
40%
Нічия
31%
ФК Олександрія
29%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 3 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 4 times. The goal difference is 15-12 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 18 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 5 times, there have been 6 draws while FC Oleksandriya have won 7 times. The goal difference is 24-21 in favour of FC Oleksandriya.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 4 games.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 23% of their matches, FC Oleksandriya in 33% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 23% of halftimes, FC Oleksandriya wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Oleksandriya won 3, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.6 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 2.2 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Oleksandriya is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Oleksandriya is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.25 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
5
Перемог
16
Ігор
5
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Чорноморець 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2018
06.10.2018 - 17:00 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Чорноморець
Кубок України 2018/2019
26.09.2018 - 19:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2017/2018
21.04.2018 - 14:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
40%
Нічия
31%
ФК Олександрія
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 33
    Євген Селін
    Захисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 27
    Plaksa, Rodion
    Півзахисник
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 6
    James, Manjrekar
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 21
    Іван Бобко
    Півзахисник
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 73
    Kobzar, Bohdan
    Форвард
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Gura, Yury
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Нєпогодов – Селін, Джеймс, Єрмаков, Путря – Політило, Плакса, Бобко (к) – Брагару, Юсов, Бадібанга.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Білик – Цуріков, Бабогло, Дячук, Копина – Рибалка (к), Дришлюк, Демченко – Кожушко, Кобзар, Калітвінцев.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру УПЛ Чорноморець – Олександрія.
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Анонс матчу Чорноморець - ФК Олександрія 02.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 27.08.2021 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - ФК Олександрія можна подивитися 02.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 10.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 12.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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