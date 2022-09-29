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Металіст 1925 - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 вересня 2022, 17:00 - Олимпийский
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
2 - 0
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44'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
9' Павло Оріховський 10' Martinyuk, Yaroslav 21' Андрій Борячук 24' Kapinus, Dmytro 26' Дмитро Кравченко Вийшов: Shershen, Mykhaylo 30' Rusyn, Rostyslav
Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
32%
Колос
35%
Цікаві факти
  • Last season Kolos Kovalivka won both games against FC Metalist 1925 Kharkiv (1-0 at home and 1-0 away).
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 9 games.
  • Kolos Kovalivka have lost none of their last 4 away matches.
  • Kolos Kovalivka have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 7% of their matches, Kolos Kovalivka in 20% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 7% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 4 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 0, Kolos Kovalivka won 2, 2 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.5 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and Kolos Kovalivka is 0.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and Kolos Kovalivka is 0.25.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.57 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Первая лига Украины 2018
26.04.2019 - 19:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Колос
Первая лига Украины 2018/2019
22.09.2018 - 16:00 Колос 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 11:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металург В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Колос 2 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
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Головні події
ГООЛ! Rusyn, Rostyslav
30'
Дмитро Кравченко
Вийшов: Shershen, Mykhaylo
26'
Kapinus, Dmytro
24'
Андрій Борячук
21'
ГООЛ! Martinyuk, Yaroslav
10'
9'
Павло Оріховський
Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
32%
Колос
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
    30
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
    10
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
    26
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
    24
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
    21
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    9
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 11
    Isaienko, Yevhenii
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кривенцов, Валерий
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
Удари повз
3
4
Штрафні
4
4
Фоли
4
1
ЖК
1
2
Удари в отвір
3
Кутові
4
1
ЧК
Трансляція
34'
Вкрай невдалого дального удару завдав Павло Оріховський.
31'
Гоооол!!!
Металіст 1925 подвоює перевагу! У меншості! Ростислав Русин заніс м'яч у порожні ворота після рикошету від Владислава Мілька.
29'
Ніколай Золотов встиг повернутись у захист і перехопити прострільну передачу Андрія Ременюка з лівого флангу.
27'
Одразу декілька ударів в одній атаці завдали футболісти Колоса та усі вони були заблоковані.
26'
Заміна
Валерій Кривенцов вирішив укріпити оборону. Михайло Шершень вийшов на поле замість Дмитра Кравченка.
25'
Оригінальний розіграш кутового не допоміг гостям забити. Сергій Мякушко злету запустив м'яч над воротами.
25'
Небезпечний момент
Олег Мозіль здійснив ефектний сейв! Дістав м'яч із дев'ятки після удару Павла Оріховського зі штрафного.
24'
Червона картка
Дмитро Капінус вилучений з поля! Захисник Металіста 1925 виконав фол останньої надії.
21'
Жовта картка
Андрій Борячук заробив необов'язкове попередження, ззаду пригнувши супернику в ноги.
20'
Колос виконав декілька спроб атакувати чужі ворота, але жодна з них не виглядала по-справжньому небезпечною.
14'
Андрій Ременюк продовжує активно працювати в атаці. Цього разу простріл вінгера Металіста 1925 перехопив голкіпер.
12'
Андрій Ременюк змістився з флангу в центр і з лінії карного пробив по воротах суперника. Євген Волинець перевів м'яч на кутовий.
10'
Гоооол!!!
Ярослав Мартинюк забиває з одинадцятиметрової позначки. Євген Волинець дуже розчарований, адже він майже дотягнувся до м'яча.
9'
Жовта картка
Арбітр призначає пенальті у ворота Колоса! Павло Оріховський навіть не сперечається з рішенням Юрія Іванова, оскільки справді прихопив суперника за футболку.
6'
Артем Габелок подачею зі штрафного шукав партнера на дальній стійці. Дмитро Кравченко там і знаходився, однак до верхового м'яча не дотягнувся.
5'
Іде боротьба за ініціативу. Команди обмінюються володіннями.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Суддівська бригада на чолі з Юрієм Івановим обслуговуватиме сьогоднішній поєдинок.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Безуглий, Жичиков – Мартинюк, Кравченко, Габелок – Ременюк, Борячук, Русин.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Колоса: Волинець – Чорноморець, Чоботенко, Новак, Золотов – Мякушко, Оріховський, Мілько (к), Болбат – Ісаєнко, Безбородько.
Запасні:
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду УПЛ між Металістом 1925 та Колосом.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Колос 30.09.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 30.09.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Колос у попередньому футбольному матчі 04.12.2021 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Колос можна подивитися 30.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти СК Дніпро-1 - 11.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Металіст - 11.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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