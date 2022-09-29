Металіст 1925 - Колос онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 30.09.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Колос (Ковалевка):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Колос у попередньому футбольному матчі 04.12.2021 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти СК Дніпро-1 - 11.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Металіст - 11.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
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