Інгулець - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Bannikov Stadium.
Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Інгулець у попередньому футбольному матчі 02.10.2021 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Лавриненко, Сергей и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти ФК Минай - 12.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 12.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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