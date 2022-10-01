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Інгулець - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 жовтня 2022, 13:00 - Bannikov Stadium
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 1
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48'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
17' Роман Підківка Вийшов: Данило Кучер 34' Денис Олійник
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
33%
Ворскла
32%
Цікаві факти
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 4 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 5 games.
  • FC Vorskla Poltava have lost 3 away matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Ingulets Petrove have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 16% of their matches, FC Vorskla Poltava in 37% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 16% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 3 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 3 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Ingulets Petrove won 0, FC Vorskla Poltava won 2, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.67 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 2.33 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Vorskla Poltava is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Vorskla Poltava is 0.67.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.67 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.33 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 AIK 2 - 0 Завершено Ворскла П
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Новини команд
Головні події
34'
Денис Олійник ГООЛ!
Роман Підківка
Вийшов: Данило Кучер
17'
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
33%
Ворскла
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Роман Підківка
    Воротар
    17
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 26
    Sydorenko, Vladyslav
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 19
    Володимир Одарюк
    Форвард
  • 11
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 33
    Oliveira, Marlyson Conceicao
    Форвард
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 13
    Сергій Яворський
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 13
    Andrii Kravchuk
    Півзахисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
    34
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Лавриненко, Сергей
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
7
Штрафні
10
9
Фоли
6
Удари в отвір
3
2
Кутові
3
2
Сейви
1
Офсайди
1
41%
Володіння м'ячем
59%
Трансляція
Перший тайм не Перший тайм не можна назвати цікавим та гостросюжетним. Ворскла мала територіальну перевагу, створила за тайм два моменти, один із яких реалізувала (Олійник розібрався). У Інгульця поки що немає нічого.
45+3'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 1:0 на користь Ворскли поки що
45'
Інфо
2 хвилини компенсовані до першого тайму
44'
Інфо
2:2 статистика кутових у нас на даний момент
43'
Кутовий для полтавців - Феліпе поборовся, навіть спробував пробити, але це легке для кіпера
42'
Одарюк йшов ішов флангом, поки не вперся в Олійника. На цьому прохід гравця Інгульця закінчився
39'
Кухарук фолить – підніжка, ще й атаку зірвав, але все ще без жовтих у нас у матчі
37'
Тепер Ворскла нікуди не поспішає - катають полтавці на своїй половині. Інгулець також у пресинг особливо не йде
34'
Гоооол!!!
Гооол! Ворскла! Після навісу у штрафну Степанюк головою скинув на Олійника, той підпрацював і дав у дальній кут! Кіпер безсилий! 1:0 для полтавців!
32'
Дещо активізувався Інгулець в останні хвилини. Або це Ворскла взяла паузу...
31'
Кутовий
Ще корнер для господарів - навіс, і Різник без проблем забирає м'яч
30'
Кухарук пройшов флангом, віддав на Саківа – той навісив, але знову без удару в Інгульця
27'
Фол у центрі поля, Кухарук отримав у боротьбі ліктем по спині
25'
Інфо
Два удари у Ворскли на цей момент, така загальна статистика
24'
Кутовий
А ось Інгулець сходив в атаку і навіть заробив кутовий. І начебто навіс непоганий, але ніхто до нього не дістався
22'
Ось Степанюку дісталося по нозі в центрі поля, але оскільки м'яч залишився у полтавців, суддя не свиснув
21'
Тренери команд спокійні на брівці. Мабуть, все йде за планом, поки що
19'
Інгулець, що цікаво, поки що нічого не може організувати – хоча б просто потримати м'яч у центрі
16'
Заміна
І все-таки заміна воротаря у Ворскли. Підківка зазнав пошкодження, Кучер замість нього виходить!
15'
Офсайд
Ось на Марлісона пройшов непоганий пас, але офсайд
14'
Продовжує Ворскла контролювати м'яч, але дедалі більше у центрі поля
12'
Але повертається воротар, все нормально, здається
10'
Підківка ще й невелике ушкодження отримав в епізоді
9'
Небезпечний момент
Ох момент! Ворскла заробила кутовий – пішов навіс, Підківка начебто і зіграв на виході, але не втримав м'яч. Довелося кіперу рятувати після удару Степанюка!
6'
Ворскла поки що візуально більше володіє ініціативою
4'
Кравець зліва у Ворскли намагається активювним бути - ось навісив у штрафну, але захисники винесли
3'
Поки що все спокійно, традиційно для УПЛ.
1'
Свисток
Стартовий свисток, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Різник, Пердута, Скляр, Олійник, Кравчук, Степанюк, Яворський, Кравець, Марлісон, Юрченко, Феліпе Запасні: Ісенко, Зайков, Габріель, Челядін, Бацула, Чеснаков, Тотре, Толі, Козиренко, Кулаковський, Сефері
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Підківка, Запорожець, Близниченко, Одарюк, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Нагієв, Саків, Поспєлов, Кухарук Запасні: Паламарчук, Кучер, Марусич, Коробенко, Сітало, Ченбай, Головкін, Резепов, Смоляков
Гра пройде у Києві на НТКУ Баннікова
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судитиме гру Максим Козиряцький
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! УПЛ продовжує свою ходу, і сьогодні в рамках 5-го туру Інгулець прийме Ворсклу. Цей поєдинок як текстовий онлайн UA-Футбол і пропонує вашій увазі.
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Анонс матчу Інгулець - Ворскла 01.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Bannikov Stadium.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Інгулець у попередньому футбольному матчі 02.10.2021 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лавриненко, Сергей и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Ворскла можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти ФК Минай - 12.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 12.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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