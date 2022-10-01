ФК Львів - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - СК Дніпро-1 01.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 01.10.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Львів (Львов) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 02.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти ФК Минай - 25.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Аполлон - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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