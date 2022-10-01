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ФК Львів - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 жовтня 2022, 15:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
0 - 2
Оновити
перерыв
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
39' Артем Довбик
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
32%
Нічия
32%
СК Дніпро-1
37%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Lviv have won 1 times, there have been 1 draws while SC Dnipro-1 have won 6 times. The goal difference is 19-9 in favour of SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Lviv haven't won in their last 5 games.
  • FC Lviv haven't won any of their last 6 games against SC Dnipro-1.
  • FC Lviv wins 1st half in 7% of their matches, SC Dnipro-1 in 63% of their matches.
  • FC Lviv wins 7% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 63%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Lviv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 0, SC Dnipro-1 won 5, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • FC Lviv scores 1 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 2.8 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and SC Dnipro-1 is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and SC Dnipro-1 is 2.
  • FC Lviv scores 1 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.6 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
1
Перемог
8
Ігор
7
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львів 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 17:00 Карпати 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено АЗ П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
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Новини команд
Головні події
39'
Артем Довбик ГООЛ!
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
32%
Нічия
32%
СК Дніпро-1
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 55
    Іван Пономаренко
    Воротар
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 22
    Busko, Andriy
    Півзахисник
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 99
    Nich, Nazaryi
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
    39
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
2
Удари повз
4
3
Штрафні
6
5
Фоли
3
1
Удари в отвір
3
1
Сейви
1
2
Кутові
2
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Офсайди
Трансляція
Підопічні Олега Дулуба виглядали непогано, але втратили концентрацію у кінцівці першого тайму і фактично втратили надію на позитивний результат.
45+3'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
45'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу дніпряни! Олексій Гуцуляк скористався скиданням Артема Довбика та вколотив м'яч у сітку. Болісний удар для Львова.
39'
Гоооол!!!
Дніпро-1 відкриває рахунок! Артем Довбик отримав зручний пас на хід і впевнено у дотик розібрався з голкіпером. На класі.
37'
Небезпечний момент
Домінго Бланко чудово розібрався із суперником на фланзі та щільно пробив з лінії карного майданчика. Це міг бути красивий гол, але м'яч пройшов над поперечиною.
32'
Темп гри трохи знизився. Виникає багато пауз, пов'язаних із порушенням правил.
29'
Андрій Бусько виконав вражаючий ривок із м'ячем правим флангом, змістився в центр і завдав дального удару. Макс Валеф поглядом провів шкіряного за межі поля.
24'
Ще одна небезпечна вилазка львів'ян до чужих воріт. Андрій Бусько потужно пробивав злету після хитрого розіграша кутового. Макс Валеф встиг зреагувати.
20'
Поєдинок проходить за передбачуваним сценарієм. Дніпро-1 грає першим номером, Львів розраховує на контратаки. Господарі поки більш успішні в застосуванні своєї тактики.
15'
Руслан Бабенко виграв підбір біля чужих воріт і, недовго думаючи, завдав удару. М'яч пройшов поруч із ближньою стійкою.
11'
Небезпечний момент
А от відповідь Львова виглядала дійсно гостро! Назарій Нич вийшов віч-на-віч із голкіпером, але поспішив і пробив прямо по центру воріт.
9'
Олексій Гуцуляк відгукнувся на подачу Олександра Пихальонка зі штрафного та навіть пробив у перекладину, однак небезпечним цей момент назвати важко. Іван Пономаренко повністю контролював ситуацію.
5'
Дніпро-1 майже не припускається помилок у контролі м'яча.
2'
Яніс Амаш підключився до атаки та спробував прострілити, але м'яч зрізався в алжирця з ноги та залишив межі поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Львова:
Інфо
Стартовий склад Дніпро-1:
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру УПЛ Львів – Дніпро-1.
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Анонс матчу ФК Львів - СК Дніпро-1 01.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Львів (Львов) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 02.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - СК Дніпро-1 можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти ФК Минай - 25.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Аполлон - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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