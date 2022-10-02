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Зоря - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 жовтня 2022, 17:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
41%
Нічия
30%
Кривбас
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 4 times, there have been 0 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times. The goal difference is 8-6 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 15 meetings, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 0 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 9 times. The goal difference is 25-14 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 30% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Zorya Lugansk have won 3 home matches in a row.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 5 games.
  • When playing away, FC Kryvbas Kriviy Rih have not scored a goal so far this season.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 31% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 30% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 31% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 3 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 2, FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk scores 1 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.2 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.8 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла В
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:30 Університатя Крайова 3 - 0 Завершено Зоря П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
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Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
41%
Нічия
30%
Кривбас
30%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Сарнавський, Якимець, Вернидуб, Зотько, Нябейє, Семенов, Банада, Хобленко, Татарков, Волошин, Задерака Запасні: Кліщук, Стецьков, Лаврич, Опанасенко, Шевченко, Понєдєльник, Рябов, Сематюк, Дебелко, Кораблін, Устименко, Микитишин
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура, Імереков, Батагов, Сміян, Данченко, Бражко, Булеца, Шахов, Кирюханців, Крістіан, Русін Запасні: Сапутін, Жилкін, Чурко, Гулько, Михайленко, Антюх, Хлань, Алефіренко, Снурніцин, Бутко, Нагнойний, Луньов
Інфо
У Зорі 9 очок на даний момент, 5-е місце в турніці. Кривбас з 1 балом закриває таблицю
Пройде матч на стадіоні Динамо Лобановського
Інфо
Розпочнеться матч о 17:00, судитиме гру Дмитро Кривушкін.
Саме цей поєдинок UA-Футбол і пропонує вашій увазі як текстовий онлайн
Добрий день всім! 5-й тур УПЛ та поєдинок Зоря - Кривбас
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Останні матчі
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Анонс матчу Зоря - Кривбас 02.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Кривбас можна подивитися 02.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Рух - 09.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Верес - 10.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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