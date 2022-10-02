Зоря - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Кривбас 02.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 02.10.2022

Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Рух - 09.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Верес - 10.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

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