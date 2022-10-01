Металіст - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 17:15
Для здобуття перемоги тренери команд Ратий, Олег и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Колос - 11.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Селтік - 14.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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