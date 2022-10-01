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Металіст - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 жовтня 2022, 17:15 - Арена Львов
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 1
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24'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
11' Єгор Клименчук 12' В'ячеслав Танковський
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
32%
Нічия
30%
Шахтар
38%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with FC Metalist Kharkiv playing at home, FC Metalist Kharkiv have won 0 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 9 times. The goal difference is 28-7 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 25 meetings, FC Metalist Kharkiv have won 1 times, there have been 5 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 19 times. The goal difference is 64-19 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 6 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Yuriy Romanyuk has more yellow cards (2) than any other player at FC Metalist Kharkiv. Artem Bondarenko has collected 2 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 36% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 25% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 36% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 7 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Metalist Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist Kharkiv won 0, FC Shakhtar Donetsk won 4, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.6 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 3.6 goals against FC Metalist Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Shakhtar Donetsk is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Shakhtar Donetsk is 1.8.
  • FC Metalist Kharkiv scores 2.36 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 21:35 Металіст 2 - 4 Завершено Депортіво П
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Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Шахтар 1 - 1 Завершено Селтік Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас В
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Головні події
В'ячеслав Танковський
12'
Єгор Клименчук
11'
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
32%
Нічия
30%
Шахтар
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 7
    Korkishko, Dmytro Yuriyovych
    Форвард
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 22
    Єгор Клименчук
    Півзахисник
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 11
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Ратий, Олег
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
1
Штрафні
1
Офсайди
1
2
ЖК
Кутові
4
1
Фоли
45%
Володіння м'ячем
55%
Удари в отвір
1
Удари повз
1
Трансляція
22'
Поки що нічим Металіст не може відповісти. Навіть після пропущеного
18'
Гоооол!!!
Гооол! Все просто - Мудрик навісив з кутового, Сікан забив головою! Гольова феєрія Сікана продовжується!
16'
Небезпечний момент
Коноплю вивели віч-на-віч із Рибкою, але Юхим вже ледь тягнувся до м'яча та запустив його з центру штрафного над рамкою!
15'
Три хвилини Шахтар тримає м'яч, але без загроз воротам харків'ян.
12'
Жовта картка
Танковський за жорсткий підкат під Судакова також попереджений.
11'
Жовта картка
Клименчук отримав жовту. Схоже, повернувся на поле без згоди арбітра.
9'
Кутовий
Шахтар заробив кутовий. Під час подачі Бондаренко порушив правила на Клименчуку. Медики на полі, але поки неясно, це фол з боку "гірників" або просто арбітр зупинив гру.
7'
Романюк закидав від центру поля у штрафний майданчик на Прядуна, але Трубін на виході м'яч забрав.
4'
Придивляються команди один до одної. Шахтар більше володіє м'ячем, але без загроз воротам Рибки.
1'
Свисток
Матч розпочався! Шахтар розіграв з центра поля.
Небезпечний момент
Старт матчу через повітряну тривогу під час розминки перенесено на 17:13.
Небезпечний момент
Відбої по областях. Це означає, що зараз у Львові мають продовжитися матчі Карпат та Прикарпаття (на "Україні"), Львова та Дніпра-1 (на СКІФ) та за півгодини розпочатися гра Металіста і Шахтаря (на Арені Львів).
Небезпечний момент
Матч має відбутися у Львові, проте зараз у місті повітряна тривога. Тому не виключено, що початок буде трішки відкладений.
Інфо
Шахтар (старт): Трубін, Бондар, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сікан, Михайліченко, Бондаренко, Матвієнко, Конопля.
Інфо
Шахтар (запас): Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Швед, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козік, Петряк.
Інфо
Металіст (старт): Рибка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковський, Танковський, Коркішко, Прядун, Картушов.
Інфо
Металіст (запас): Костик, Чідомере, Панасенко, Книш, Шамич, Шопін, Рязанцев, Підлепенець, Федорів.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію заключного матчу дня в УПЛ: харківський Металіст зустрічається із лідером чемпіонату, донецьким Шахтарем.
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Анонс матчу Металіст - Шахтар 01.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 17:15

Для здобуття перемоги тренери команд Ратий, Олег и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Шахтар можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Колос - 11.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Селтік - 14.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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