Металіст - Шахтар онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Відбої по областях. Це означає, що зараз у Львові мають продовжитися матчі Карпат та Прикарпаття (на "Україні"), Львова та Дніпра-1 (на СКІФ) та за півгодини розпочатися гра Металіста і Шахтаря (на Арені Львів).