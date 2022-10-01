Арсенал - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.05.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Лестер Сіті - 17.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
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