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Арсенал - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 жовтня 2022, 14:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
2 - 1
Оновити
67'
Тоттенхем
Лондон
Хід матчу
20' Partey, Thomas 31' Kane, Harry
49' Jesus, Gabriel
Хто переможе?
77 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
32%
Тоттенхем
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Tottenham Hotspur when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 18 times, there have been 13 draws while Tottenham Hotspur have won 2 times. The goal difference is 63-32 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 67 meetings, Arsenal FC have won 24 times, there have been 27 draws while Tottenham Hotspur have won 16 times. The goal difference is 104-86 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 3-1 (Arsenal FC at home) and 3-0 (Tottenham Hotspur at home).
  • In Premier League, Arsenal FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC have won 7 home matches in a row.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 3 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 3-0-0.
  • Tottenham Hotspur's away record this season: 1-2-0.
  • Gabriel Jesus is Arsenal FC's top scorer with 4 goals. Harry Kane has scored 6 times for Tottenham Hotspur.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 48% of their matches, Tottenham Hotspur in 37% of their matches.
  • Arsenal FC wins 48% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Tottenham Hotspur won 3, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 1 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 1.8.
  • Arsenal FC scores 2.32 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • If Gabriel Jesus scores against Tottenham Hotspur it will be his 5th goal for Arsenal FC this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
8
Перемог
22
Ігор
8
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.09.2021 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.03.2021 - 18:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2020/2021
06.12.2020 - 18:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Цюрих 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 19:30 Тоттенхем 6 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 19:45 Спортинг 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Марсель В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Jesus, Gabriel
49'
31'
Kane, Harry ГООЛ!
ГООЛ! Partey, Thomas
20'
Хто переможе?
77 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
32%
Тоттенхем
31%
Склади команд
1
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
12
Saliba, William
4
White, Ben
34
Ґраніт Джака
5
Partey, Thomas
22
Martinelli, Gabriel
8
Odegaard, Martin
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
1
Уго Льорис
17
Romero, Cristian
15
Ерік Даєр
34
Lenglet, Clement
12
Емерсон
5
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
30
Родріго Бентанкур
14
Іван Перішич
9
Richarlison
7
Heung-min, Son
10
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    49
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
    20
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 12
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 10
    Kane, Harry
    31
  • 9
    Richarlison
  • 7
    Heung-min, Son
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 5
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Конте, Антонио
Статистика матчу
7
Удари в отвір
3
7
Удари повз
3
4
Кутові
2
1
Сейви
4
62%
Володіння м'ячем
38%
10
Штрафні
8
1
Офсайди
3
7
Фоли
7
ЧК
1
Трансляція
66'
Постріл від Томаса з півкола перед штрафним пройшов повз ліву стійку.
65'
Конте готує вихід Сессеньона під атаку.
63'
Мартінеллі підняли на ноги після цього фолу.
61'
Червона картка
Вилучення! Емерсон свідомо зіграв у ногу Мартінеллі на лівому фланзі захисту!
59'
Гейб'єрг виконав постріл із передачі Рішарлісона з правого флангу у відтяжку, проте він — не Партей, тому не влучив.
57'
Подача від Мартінеллі з лівого флангу була виконана за меж поля.
55'
Не полишають господарі межі чужої половини поля, а той епізод із Жезусом заграли.
53'
Жезус на дриблінгу зайшов до лівого флангу штрафного, упав, а тепер рефері дивляться повтор.
51'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу завершився відскоком на Гейб'єрга на дальній бік штрафного, але той угатив у захисника.
49'
Гоооол!!!
ГОЛ! Постріл Саки з правого флангу штрафного низом не зумів відвести від воріт Льоріс, а Жезус завів м'яч за лінію!
48'
Арсенал знову тримає м'яч на чужій половині.
46'
Ромеро забіг під передачу Кейна до правого флангу контратаки, але переграти Саліба не зумів,
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Інфо
Удари (у площину): 9 (4) – 4 (3) / Кутові: 4 – 1 / Офсайди: 1 – 2 / Володіння: 59% - 41%.
У першій половині гри футбол був динамічним і відбувався за переваги Арсенала на м'ячі. Господарі навіть устигли відкрити рахунок, проте через помилку в захисті одразу пропустили, після чого суперники нерідко загрозливо вискакували до контратак.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Подача з правого флангу від Саки Джака приняв на груди, проте пробити йому не дали.
45+1'
Жезус відібрав м'яч у Рішарлісона на лівому фланзі захисту, а суперник його за це збив.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
43'
Небезпечний момент
Едегор зіграв до лівого флангу штрафного на Жезуса, а той поклав двох суперників замахами, і потім пробив із носка в Льоріса, відскок від якого намагався замкнути самостійно, але знову влучив у француза.
42'
Атака з фолом проти Ромеро біля чужого штрафного збоку Джаки.
40'
Кейн підставив спину під фол Габріела в центрі поля.
38'
Перішич вибіг до контратаки через лівий фланг під передачу Рішарлісона, подав на Кейна, але той занадто слабко пробив головою до рук голкіпера.
37'
Простріл від Саки з правого флангу на кутовий перевів Гейб'єрг.
36'
Фол в атаці від Перішича проти Саки на лівому фланзі.
34'
Кутовий заробив Емерсон прострілом із правого флангу.
33'
Арсенал почав потрохи відпускати темп гри.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кейн із пенальті спокійно пробив у центр воріт.
30'
Небезпечний момент
Пенальті! Захисники не змогли підчистити відскок від Рамсдейла, який не дав себе перекинути з правого флангу штрафного Рішарлісону, і Габріел зрештою збив бразильця.
28'
Фол в атаці від Рішарлісона на правому фланзі контратаки.
26'
Подача зі штрафного з лівого флангу від Арсенала до загрози не призвела.
25'
Фол від Ромеро на правому фланзі захисту проти Жезуса.
22'
Тоттенгем нарешті прокинувся з контролем м'яча на чужій половині.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сака зіграв із правого флангу на Вайта, а той покотив далі на Томаса, який у дотик пробив у ближній кут здалеку!
18'
На утримання м'яча на чужій половині грає Арсенал.
17'
Небезпечний момент
Дальній постріл від Джаки з лівого флангу прострибав повз дальню стійку!
16'
Вайт із правого флангу штрафного бив у дальній кут, але не влучив у ворота.
15'
Сон не втримав у ногах передачу до правого флангу атаки.
14'
Дальній постріл від Едегора з центральної зони пішов низом до рук голкіпера.
13'
Небезпечний момент
Сон зі штрафного з правого флангу закинув до чужих володінь, де Кейн скидав на Рішарлісона, а той у падінні розстрілював ворота, проте Расмдейл потягнув!
12'
Кейна збили під час просування правим флангом атаки.
10'
Перішича дотисли на лівому фланзі атаки до втрати м'яча.
8'
Інфо
77% контролю за господарями.
6'
Закидання Кейна на лівий фланг для Сона було засильним.
4'
Арсенал цими хвилинами тримає м'яч на чужій половині.
2'
Небезпечний момент
Постріл від Мартінеллі з лівого флангу штрафного над поперечиною перевів Льоріс.
1'
Арсенал розпочав гру з ауту на лівому фланзі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Форстер, Доерті, Санчес, Спенс, Сарр, Скіпп, Сессеньон, Біссума, Хіль.
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Емерсон, Гейб'єрг, Бентанкур, Перішич — Рішарлісон, Сон — Кейн.
Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Томіясу, Вієйра, Локонга, Нкетіа, Нельсон, Маркіньйос.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Партей, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Габріел Жезус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та лондонський Тоттенгем.
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Анонс матчу Арсенал - "Тоттенхем" 01.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.05.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Тоттенхем" можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Лестер Сіті - 17.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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