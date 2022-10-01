Крістал Пелес - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Крістал Пелес - Челсі 01.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 01.10.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою Челсі (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 17.04.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)

Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Патрик Виейра



Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти Ньюкасл - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челси (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Зальцбург - 14.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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