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Крістал Пелес - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 жовтня 2022, 17:00 - Селхерст Парк
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
1 - 0
Оновити
38'
Челсі
Лондон
Хід матчу
7' Edouard, Odsonne 7' Edouard, Odsonne 22' Edouard, Odsonne
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
34%
Нічия
36%
Челсі
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Chelsea FC when Crystal Palace is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Chelsea FC is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 2 times, there have been 0 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 23-7 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 26 meetings, Crystal Palace have won 4 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 21 times. The goal difference is 54-17 in favour of Chelsea FC.
  • Crystal Palace's last home win against Chelsea FC was in 2017.
  • Last season Chelsea FC won both games against Crystal Palace (3-0 at home and 1-0 away).
  • Chelsea FC have lost 3 away matches in a row.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 10 games against Chelsea FC.
  • Crystal Palace haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Wilfried Zaha is Crystal Palace's top scorer with 4 goals. Raheem Sterling has scored 3 times for Chelsea FC.
  • Eberechi Eze has assisted the most goals for Crystal Palace with 2. Marc Cucurella is Chelsea FC's biggest assister (2).
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 34% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • Crystal Palace wins 34% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Crystal Palace.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 0, Chelsea FC won 5, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Crystal Palace scores 0.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2.8 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Chelsea FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Chelsea FC is 1.
  • Crystal Palace scores 1.67 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.79 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
20
Ігор
15
Перемог
Челсі
Кубок Англії 2021/2022
17.04.2022 - 18:30 Челсі 2 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 4 Завершено Челсі
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:30 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Оксфорд Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Динамо 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
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Головні події
Edouard, Odsonne
22'
ГООЛ! Edouard, Odsonne
7'
ГООЛ! Edouard, Odsonne
7'
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
34%
Нічия
36%
Челсі
30%
Склади команд
13
Вiсенте Гуаїта
3
Mitchell, Tyrick
17
Guehi, Marc
2
Ward, Joel
17
Clyne, Nathaniel
7
Olise, Michael
28
Doucoure, Cheick Oumar
20
Eze, Eberechi
11
Zaha, Wilfried
22
Edouard, Odsonne
9
Джордан Айю
1
Кепа Аррiзабалага
33
Fofana, Wesley
6
Тьяго Сілва
21
Chilwell, Ben
24
James, Reece
19
Мейсон Маунт
8
Жоржиньйо
8
Матео Ковачіч
17
Рахім Стерлінґ
9
Aubameyang, Pierre-Emerick
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 11
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
    22 7 7
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
  • 20
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 17
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 9
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Патрик Виейра
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
45%
Володіння м'ячем
55%
2
Удари в отвір
2
4
Штрафні
3
2
Сейви
1
3
Фоли
4
2
Удари повз
2
3
Кутові
1
ЖК
1
Трансляція
33'
Жовта картка
Жёлтая карточка - (Челсі)
33'
Штрафной удар - (Крістал Пелес)
31'
Кутовий
Угловой удар - (Крістал Пелес)
29'
Штрафной удар - (Крістал Пелес)
26'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Челсі)
26'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Крістал Пелес)
25'
Штрафной удар - (Крістал Пелес)
24'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Крістал Пелес)
24'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот Рахім Стерлінґ - (Челсі)
24'
Сейв - (Крістал Пелес)
24'
Небезпечний момент
Удар по воротам Рахім Стерлінґ - (Челсі)
22'
Жовта картка
Жёлтая карточка - (Крістал Пелес)
22'
Штрафной удар - (Челсі)
20'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Крістал Пелес)
20'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот Мейсон Маунт - (Челсі)
15'
Штрафной удар - (Челсі)
12'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Крістал Пелес)
11'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Челсі)
11'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Крістал Пелес)
11'
Кутовий
Угловой удар - (Крістал Пелес)
10'
Кутовий
Угловой удар - (Крістал Пелес)
10'
Сейв - (Челсі)
10'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Крістал Пелес)
9'
Штрафной удар - (Челсі)
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! - (Крістал Пелес)
7'
Штрафной удар - (Крістал Пелес)
1'
Сейв - (Крістал Пелес)
1'
Небезпечний момент
Удар по воротам Рахім Стерлінґ - (Челсі)
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Крістал Пелес - Челсі 01.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою Челсі (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 17.04.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - Челсі можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти Ньюкасл - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Зальцбург - 14.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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