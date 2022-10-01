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Ліверпуль - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 жовтня 2022, 17:00 - Энфилд
Головний суддя: Madley, Andy
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 1
Оновити
38'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
4' Trossard, Leandro 17' Trossard, Leandro 29' Estupinan, Pervis
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
34%
Нічия
33%
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 4 times, there have been 1 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 15-5 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 12 meetings, Liverpool FC have won 9 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 29-9 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Liverpool FC at home) and 0-2 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 2-1-0.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 39% of their matches, Brighton & Hove Albion in 31% of their matches.
  • Liverpool FC wins 39% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 54% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Liverpool FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Brighton & Hove Albion won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion is 1.4.
  • Liverpool FC scores 2.44 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.52 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
7
Перемог
11
Ігор
1
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.03.2022 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.02.2021 - 22:15 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2019/2020
28.11.2020 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Аякс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Наполі 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 5 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:30 Фулгем 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
24.08.2022 - 21:45 Форест Грін Роверс 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Новини команд
Головні події
29'
Estupinan, Pervis
17'
Trossard, Leandro ГООЛ!
4'
Trossard, Leandro ГООЛ!
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
34%
Нічия
33%
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
32
Жоель Матіп
4
Вірджил ван Дейк
66
Alexander-Arnold, Trent
6
Тьяго Алькантара
15
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
28
Carvalho, Fabio
24
Роберто Фiрмiно
11
Мохамед Салах
1
Sanchez, Robert
34
Veltman, Joel
5
Dunk, Lewis
4
Webster, Adam
7
March, Solly
25
Caicedo, Moisés
15
MacAllister, Alexis
30
Estupinan, Pervis
13
Паскаль Гросс
17
Trossard, Leandro
18
Welbeck, Danny
Стартовий склад
  • 28
    Carvalho, Fabio
    Півзахисник
  • 24
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 17
    Trossard, Leandro
    Форвард
    17 4
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moisés
    Півзахисник
  • 15
    MacAllister, Alexis
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
    29
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
3
Удари в отвір
3
3
Штрафні
4
1
Офсайди
3
Фоли
3
40%
Володіння м'ячем
60%
1
Блоковано ударів
1
Сейви
2
1
Удари повз
4
Кутові
1
ЖК
1
Трансляція
33'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Фірміно зменшує різницю у рахунку! Салах на швидкості втік від захисників, вийшов на побачення з Санчесом і віддав праворуч на порожні ворота Роберто - бразилець не схибив.
31'
Небезпечний момент
Перший момент у Ліверпуля, але господарям все зіпсував Санчес! Салаха в інтенсивній атаці вивели на ударну позицію з меж штрафного, єгиптянин пробив правою, але гокліпер Брайтона ногою парирував цей удар!
29'
Жовта картка
Еступіньян отримав жовту карточку.
28'
Хендерсон намагався зовнішньою частиною стопи закинути до штрафного майданчика, але м'яч покинув межі поля.
25'
Трент небезпечно прострілів з правого флангу на дальню стійку в напрямку Карвалью, але Велтман в останній момент вибив м'яч з-під ніг португальця, котрий був готовий замикати вже в порожні ворота.
21'
Александер-Арнольд пробив з підбору з-за меж штрафного - м'яч пролетів зовсім поруч із стійкою.
Інфо
Це перший дубль для Троссарда в АПЛ за чотири сезони.
17'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Троссард оформлює дубль! Брайтон розіграв комбінацію поблизу чужої штрафної, довівши м'яч до бельгійця, котрий знову переграв Аліссона. Гравці Ліверпуля виконували роль дуже повільних фішок.
14'
Салах змістився з правого флангу в центр і пробив у дальній кут, проте удар вийшов не надто сильний - Санчес забрав його до рук.
13'
Небезпечний момент
Ох момент! Вже третій гольовий для гостей! Троссарда прострілом вивели на розстрільну позицію у штрафному, але Аліссон якимось неймовірним чином ногою парирував цей удар!
12'
Тьяго забрав м'яч у центрі поля, віддав далі у центр на Фірміно, але удар бразильця був заблокований.
11'
Небезпечний момент
Після подачі Макалістера з парвого флангу Велбек взагалі без опору від Матіпа пробив у площину - Аліссон витягнув м'яч на стрічці!
9'
Карвалью побіг пресингувати голкіпера суперника, і Санчес ледь не помилився - іспанцю пощастило, що м'яч від ніг португальця полетів за лицьову.
Інфо
Ось і перший гол Брайтона за ери Де Дзербі.
5'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Швидко відкриває рахунок Брайтон! Хендерсон втратив м'яч, що призвело до контратаки гостей. Круглий дійшов до Троссарда у штрафній, а бельгієць накрутив Трента і пробив повз Аліссона.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Ліверпуль посідає восьме місце, а Брайтон іде четвертим в турнірній таблиці АПЛ.
Запасні гостей: Стіл, Гілмор, Енкісо, Колвілл, Лаллана, Лемпті, Мітома, Сарм'єнто, Ундав.
Брайтон: Санчес - Велтман, Данк, Вебстер - Марч, Кайседо, Макаллістер, Еступіньян - Гросс, Троссард - Велбек.
Запасні господарів: Адріан, Артур, Гомес, Діас Луїс, Діогу Жота, Елліот, Мілнер, Нуньєс, Філліпс.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цімікас - Хендерсон, Фабінью, Тьяго - Салах, Фірміно, Карвалью.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу дев'ятого туру АПЛ, в якому Ліверпуль зіграє з Брайтоном.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон 01.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 12.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Аякс - 13.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Лестер Сіті - 04.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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