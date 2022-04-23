Інтер - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Інтер" - Рома 01.10.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 01.10.2022

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Інтер" (Милан) та командою Рома (Рим):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Рома у попередньому футбольному матчі 23.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Удінезе - 18.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Удінезе.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти "Аталанта" - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

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