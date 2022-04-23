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Інтер - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 01 жовтня 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
18'
Рома
Рим
Хід матчу
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
33%
Нічия
34%
Рома
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and AS Roma when Inter Milano is playing at home is 3-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Inter Milano and AS Roma is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 40 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 19 times, there have been 13 draws while AS Roma have won 8 times. The goal difference is 73-52 in favour of Inter Milano.
  • During the last 77 meetings, Inter Milano have won 30 times, there have been 27 draws while AS Roma have won 20 times. The goal difference is 130-110 in favour of Inter Milano.
  • AS Roma's last away win against Inter Milano was in 2017.
  • Last season Inter Milano won both games against AS Roma (3-1 at home and 3-0 away).
  • In Serie A, Inter Milano have 3 successive home wins.
  • Did you know that Inter Milano scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma haven't won any of their last 4 games against Inter Milano.
  • When playing at home, Inter Milano have not lost to AS Roma in their last 6 encounters.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 3 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 1 of their 4 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's home record this season: 3-0-0.
  • Lautaro Martinez is Inter Milano's top scorer with 3 goals. Paulo Dybala has scored 3 times for AS Roma.
  • Marcelo Brozovic has more yellow cards (5) than any other player at Inter Milano. Zeki Celik has collected 2 for AS Roma.
  • A year ago, Inter Milano were number 3 in the table with 17 points. Now they are number 7 with 12 points.
  • Inter Milano wins 1st half in 48% of their matches, AS Roma in 41% of their matches.
  • Inter Milano wins 48% of halftimes, AS Roma wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 2 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 4, AS Roma won 0, 1 draws.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 0 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • Inter Milano scores 2.6 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 0.8 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and AS Roma is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and AS Roma is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams lost their last match.
  • Inter Milano scores 2.13 goals when playing at home and AS Roma scores 1.41 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інтер
7
Перемог
22
Ігор
6
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
23.04.2022 - 19:00 Інтер 3 - 1 Завершено Рома
Кубок Італії 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Інтер 2 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Інтер 3 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 13:30 Удінезе 3 - 1 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 19:45 Вікторія 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.09.2022 - 19:00 Інтер 1 - 0 Завершено Торіно В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Інтер 0 - 2 Завершено Баварія П
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 19:00 Мілан 3 - 2 Завершено Інтер П
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Аталанта П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершено ХІК В
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.09.2022 - 21:45 Емполі 1 - 2 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Лудогорець 2 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.09.2022 - 21:45 Удінезе 4 - 0 Завершено Рома П
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Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
33%
Нічия
34%
Рома
33%
Склади команд
1
Самір Хандановіч
23
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
14
Skriniar, Milan
3
Федеріко Дімарко
20
Хакан Чалханоглу
15
Asllani, Kristjan
18
Ніколо Барелла
22
Dumfries, Denzel
22
Martinez, Lautaro
11
Едін Джеко
1
Руй Патрісіу
23
Mancini, Gianluca
6
Smalling, Chris
13
Рожер Ібаньєс
2
Celik, Zeki
16
Cristante, Bryan
8
Неманья Матіч
37
Леонардо Спінаццола
22
Zaniolo, Nicolo
7
Лоренцо Пеллегріні
21
Пауло Дібала
Стартовий склад
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 3
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 15
    Asllani, Kristjan
    Півзахисник
  • 18
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 14
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 1
    Самір Хандановіч
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 22
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 2
    Celik, Zeki
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 13
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
Штрафні
1
Сейви
1
1
Фоли
1
Трансляція
15'
11'
Офсайд
Забитий м'яч скасовано після перегляду відеоповтору! Футболіст Інтера знаходився у положенні поза грою.
11'
Гоооол!!!
Інтер відкриває рахунок! Едін Джеко відзначається голом у ворота колишньої команди.
5'
Перші хвилини зустрічі пройшли досить спокійно. Інтер захопив ігрову ініціативу, Рома організовано захищається.
4'
Хакан Чалханоглу подав зі штрафного, Лаутаро Мартінес замкнув передачу на ближній стійці. Рую Патрісіу довелося попрацювати.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Ханданович (к) – Бастоні, Ачербі, Шкріньяр – Дімарко, Чалханоглу, Асллані, Барелла, Думфріс – Мартінес, Джеко.
Інфо
Стартовий склад Роми: Патрісіу – Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні – Спінацолла, Матич, Крістанте, Челік – Пеллегріні (к), Дзаньоло, Дібала.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 8-го раунду Серії А між Інтером та Ромою.
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Анонс матчу "Інтер" - Рома 01.10.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Інтер" (Милан) та командою Рома (Рим):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Рома у попередньому футбольному матчі 23.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Рома можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Удінезе - 18.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Удінезе.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти "Аталанта" - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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