Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 06.03.2022 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Вулверхемптон - 17.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Шериф - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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