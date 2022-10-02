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Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 жовтня 2022, 16:00 - Этихад
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
3 - 0
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45'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
2' Dalot, Diogo 8' Foden, Phil 23' Malacia, Tyrell 34' Haaland, Erling 37' Haaland, Erling 41' Рафаель Варан Вийшов: Віктор Нільссон-Лінделеф 41' Кайл Уокер Вийшов: Gomez, Sergio
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United when Manchester City is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 10 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 15 times.
  • During the last 59 meetings, Manchester City have won 21 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 30 times.
  • Last season Manchester City won both games against Manchester United (4-1 at home and 2-0 away).
  • In Premier League, Manchester City have 3 successive home wins.
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 10 games.
  • Manchester City have won 9 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 3-0-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 11 goals. Marcus Rashford has scored 3 times for Manchester United.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 6. Marcus Rashford is Manchester United's biggest assister (2).
  • Joao Cancelo has more yellow cards (2) than any other player at Manchester City. Scott McTominay has collected 4 for Manchester United.
  • Manchester City have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, Manchester United in 35% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, Manchester United wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Manchester United won 1, 1 draws.
  • Manchester City scores 1.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 0.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Manchester United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Manchester United is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester City scores 2.96 goals when playing at home and Manchester United scores 1.44 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
13
Перемог
26
Ігор
9
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2020/2021
06.01.2021 - 21:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Шериф 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.09.2022 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Новини команд
Головні події
41'
Рафаель Варан
Вийшов: Віктор Нільссон-Лінделеф
Кайл Уокер
Вийшов: Gomez, Sergio
41'
ГООЛ! Haaland, Erling
37'
ГООЛ! Haaland, Erling
34'
23'
Malacia, Tyrell
ГООЛ! Foden, Phil
8'
2'
Dalot, Diogo
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
31%
Склади команд
31
Едерсон
20
Cancelo, Joao
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
15
Кайл Уокер
20
Silva, Bernardo
21
Ілкай Гюндоган
17
De Bruyne, Kevin
15
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
47
Foden, Phil
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
19
Рафаель Варан
25
Martinez, Lisandro
16
Malacia, Tyrell
39
Mctominay, Scott
14
Крістіан Еріксен
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
25
Sancho, Jadon
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 15
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    37 34
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    8
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 15
    Кайл Уокер
    Захисник
    41
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
    2
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
    41
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
    23
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
ЖК
2
5
Штрафні
2
1
Фоли
5
72%
Володіння м'ячем
28%
4
Удари в отвір
1
3
Удари повз
4
Блоковано ударів
2
Кутові
1
Офсайди
1
Сейви
2
Трансляція
39'
Спроба дальнього удару від Фернандеша - м'яч прилетів у руки Едерсону.
Інфо
12-й і 13-й голи Голанда у цьому сезоні. Неймовірно!
37'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Три хвилини потрібно було Голанду, щоб оформити дубль! Швидку контратаку провели господарі, у якій Де Брюйне навісив за спину Варана - там Ерлінг в дотик перевів м'яч у ворота.
34'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Забиває другий м'яч господарів Голанд: норвежець замкнув подачу Де Брюйне від кута поля. Маласія виніс м'яч зі стрічки воріт, проте уже після того, як круглий повністю пересік лінію.
32'
Небезпечний момент
Чотири рази поспіль розстрілювали ворота "манкуніаців" господарі. Найбільш небезпечними вийшли удари у Гріліша та Де Брюйне. Перший у шаленому підкаті парирував Мартінес, а другий з-під поперечки витягнув де Хеа!
29'
Гріліш на лівому фланзі скинув низом під удар Де Брюйне - той пробив щічкою у ворота. Вийшло не надто вдало.
27'
МЮ намагався потримати м'яч, але Еріксен помилився при передачі - тепер "містяни" володіють круглим.
24'
Жовта картка
Жовта для Маласії (Манчестер Юнайтед).
21'
Небезпечний момент
І знову момент біля воріт Манчестер Юнайтед. Після прострілу з лівого флангу м'яч дійшов до Фодена - той змістив круглого ліворуч і пробив поруч з лівою дев'яткою!
18'
Небезпечний момент
Гюндоган! Господарі заробили стандарту вв двох метрах від лінії штрафного прямо посередині воріт. Німець взявся його виконувати і поцілив у праву стійку!
14'
Еріксен виніс в аут подачу Де Брюйне зі стандарту з лівого флангу. М'яч летів у напрямку Аке.
11'
Тен Хаг незадовлений діями своїх підопічних - це чітко видно по його обличчю. Вони повністю провалили старт зустрічі.
Інфо
Третій гол для Фодена та четвертий асист Сілви у поточному сезоні АПЛ.
Інфо
Власне все до того і ішло. Сіті дуже багато атакує з перших хвилин.
8'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Швидкий м'яч забивають господарі! Канселу віддав ліворуч на Сілву, той прострілив в центр на Фодена - далі був розстріл дев'ятки воріт де Хеа.
5'
Небезпечний момент
Метушня біля воріт "манкуніанців". Сілва увірвався до штрафного, навісив на Голанда - удар того виніс Мактоміней. Потом було ще два добивання, проте вони стали безрезультативними.
3'
Жовта картка
І відразу з грубості розпочинають гості. Гріліш прокинув Далота, котрий був змушений фолити. Жовта для португальця.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед матчем Манчестер Сіті іде на другому місці в турнірній таблиці, а Манчестер Юнайтед посідає шосту сходинку. Між командами розрив у п'ять очок.
Запасні гостей: Хітон, Еланга, Каземіро, Лінделеф, Марсьяль, Пельїстрі, Роналду, Фред, Шоу.
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Маласія – Мактоміней, Еріксен – Антоні, Фернандеш, Санчо – Рашфорд.
Запасні господарів: Карсон, Ортега, Альварес, Гомес, Діаш, Льюїс, Ляпорт, Марез, Палмер.
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Аке, Канселу – Де Брюйне, Гюндоган, Сілва – Фоден, Голанд, Гріліш.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу дев'ятого туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті узстрінеться з Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 02.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 06.03.2022 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 02.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Вулверхемптон - 17.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Шериф - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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