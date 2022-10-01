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Мальорка - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 жовтня 2022, 22:00 - Estadi de Son Moix
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0 - 1
Оновити
34'
Барселона
Барселона
Хід матчу
20' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Мальорка
31%
Нічия
35%
Барселона
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RCD Mallorca and FC Barcelona when RCD Mallorca is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between RCD Mallorca and FC Barcelona is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with RCD Mallorca playing at home, RCD Mallorca have won 4 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 13 times. The goal difference is 39-14 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 38 meetings, RCD Mallorca have won 7 times, there have been 5 draws while FC Barcelona have won 26 times. The goal difference is 83-33 in favour of FC Barcelona.
  • RCD Mallorca's last home win against FC Barcelona was in 2009.
  • Last season FC Barcelona won both games against RCD Mallorca (2-1 at home and 1-0 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • RCD Mallorca haven't won any of their last 9 games against FC Barcelona.
  • RCD Mallorca haven't scored in 0 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 3-0-0.
  • Vedat Muriqi is RCD Mallorca's top scorer with 3 goals. Robert Lewandowski has scored 8 times for FC Barcelona.
  • Lee Kang-in has assisted the most goals for RCD Mallorca with 3. Alejandro Balde is FC Barcelona's biggest assister (3).
  • A year ago, FC Barcelona were number 8 in the table with 10 points. Now they are number 2 with 16 points.
  • RCD Mallorca have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • RCD Mallorca wins 1st half in 23% of their matches, FC Barcelona in 38% of their matches.
  • RCD Mallorca wins 23% of halftimes, FC Barcelona wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When RCD Mallorca leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RCD Mallorca.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RCD Mallorca won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • RCD Mallorca scores 0.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 3.4 goals against RCD Mallorca (on average).
  • Average number of goals in meetings between RCD Mallorca and FC Barcelona is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RCD Mallorca and FC Barcelona is 2.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • RCD Mallorca scores 1.18 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мальорка
0
Перемог
7
Ігор
7
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021
13.06.2020 - 23:00 Мальорка 0 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
07.12.2019 - 21:45 Барселона 5 - 2 Завершено Мальорка
Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.08.2022 - 20:30 Райо Вальєкано 0 - 2 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 20:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Бетіс П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Elche В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 19:30 Кадіс 0 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вікторія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона В
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Новини команд
Головні події
20'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Мальорка
31%
Нічия
35%
Барселона
34%
Склади команд
1
Rajkovic, Predrag
18
Коста Хауме
6
Copete
21
Raillo
24
Valjent, Martin
15
Пабло Маффео
10
Sanchez, Antonio
21
Baba, Iddrisu
4
Ruiz De Galarreta, Inigo
26
Kang-in, Lee
18
Muriqi, Vedat
22
ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
3
Pique, Gerard
18
Alba, Jordi
19
Kessie, Franck
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
11
Усман Дембеле
9
Роберт Левандовскі
10
Fati, Ansu
Стартовий склад
  • 26
    Kang-in, Lee
    Півзахисник
  • 18
    Muriqi, Vedat
    Форвард
  • 10
    Sanchez, Antonio
    Півзахисник
  • 21
    Baba, Iddrisu
  • 4
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 18
    Коста Хауме
    Захисник
  • 6
    Copete
  • 21
    Raillo
  • 24
    Valjent, Martin
    Захисник
  • 15
    Пабло Маффео
    Захисник
  • 1
    Rajkovic, Predrag
    Воротар
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    20
  • 10
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 3
    Pique, Gerard
    Захисник
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Агуирре, Хавьер
  • Xavi
Статистика матчу
2
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
2
Кутові
1
33%
Володіння м'ячем
67%
3
Штрафні
4
4
Фоли
2
1
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
Офсайди
1
Трансляція
30'
Маффео зберіг м'яч на правому фданзі чужого штранфого
28'
На Кесс'є пішов занадто сильний пас на хід до центру чужого штрафного з офсайд.
26'
Офсайд
Фаті перед воротами на дальній стійці вже з офсайду намагався замкнути скидання Кесс'є головою під подачі з правого флангу.
24'
Штрафний для Барси на лівому фланзі заробт для клмагжи плжаче. до штоафногАекс
22'
Тримає м'яч га чужій половині Барса, тоді як суперники нуікт=======
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Черговий м'яч за Барселону в першому для себе сезоні в цьому клубі Левандовські отримав передачу Фаті, гойднув захисника в штрафному, і пробив у кут.
18'
17'
Бускетс має певні проблеми зі стегном.
15'
Постріл Дембеле від правого кута штрафного пішов значно вище воріт.
14'
Інфо
Барселона виграла останні 9 ігор проти Мальорки, забивши 31 гол і пропустивши лише 5. Мальорка не перемагала з 17.05.2009.
13'
До Райковича в руки прийшла передача Дембеле в дотик на Левандовські до центру штрафного в продовження передачі з глибини.
12'
Відскок перед штрафним Барси завершився пострілом над воротами від Кости.
11'
Потужний постріл від Кан Іна здалеку з лівого флангу пройшов над воротами.
10'
Піке перехопив постріл із лівого флангу від Кан Іна.
8'
Інфо
74% ігрового часу тримає м'яч Барселона.
7'
Блокована спроба від Фаті пробити з лівого флангу штрафного.
5'
Кан Ін головою прокинув м'яч із ноги Бальде на лівому фланзі атаки, і в підсумку заробив кутовий.
4'
Дальній постріл від Гаві з центральної зони пройшов суттєво повз ворота.
2'
Тримає м'яч Барса від самого початку гри. Із ролями ми визначились швидко.
1'
За закидання з лівого флангу від Альби Фаті не зачепився в середині штрафного.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Мальорка по два рази перемогла, зіграла внічию та програла, тому з вісьмома очками йде 10.
Інфо
Барселона п'ять разів перемогла та одного разу зіграла внічию, тому йде другою з 16 очками.
Запасные: Пенья, Тенас, Педрі, Ферран, Маркос, Роберто, Рафінья, Гарсія, Касадо, Торре.
Барселона: тер Штеген — Бальде, Піке, Крістенсен, Альба — Кесс'є, Бускетс, Гаві — Дембеле, Левандовські, Фаті.
Запасні: Роман, Настасич, Куфре, Руссо, Абдон, Греньє, Родрігес, Гонсалес, Амат, Анхель, Батталья.
Мальорка: Райкович — Раільо, Вальєнт, Копете — Маффео, де Галаррета, Баба, Санчес, Коста — Кан Ін, Мурікі.
Інфо
Стали известны стартовые составы:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Іберостар (Пальма-де-Мальорка, Іспанія) зіграють Мальорка та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Мальорка - "Барселона" 01.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Estadi de Son Moix.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Мальорка у попередньому футбольному матчі 01.05.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Агуирре, Хавьер и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мальорка - "Барселона" можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Мальорка - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Предыдущий матч команди Мальорка був зіграний проти Альмерія - 17.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти - 17.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Мальорка - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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