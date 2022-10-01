Мальорка - Барселона онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Estadi de Son Moix.
Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою "Барселона" (Барселона):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Мальорка у попередньому футбольному матчі 01.05.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Агуирре, Хавьер и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Предыдущий матч команди Мальорка був зіграний проти Альмерія - 17.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мальорка.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти - 17.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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