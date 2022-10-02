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Реал - Osasuna онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 жовтня 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Osasuna
Памплона
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
35%
Osasuna
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and CA Osasuna when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and CA Osasuna is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 4 draws while CA Osasuna have won 1 times. The goal difference is 46-15 in favour of Real Madrid.
  • During the last 40 meetings, Real Madrid have won 26 times, there have been 9 draws while CA Osasuna have won 5 times. The goal difference is 84-35 in favour of Real Madrid.
  • CA Osasuna's last away win against Real Madrid was in 2004.
  • Last season's matches: 0-0 (Real Madrid at home) and 1-3 (CA Osasuna at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid have a winning streak of 10 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 11 games.
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to CA Osasuna in their last 15 encounters.
  • Vinicius Junior is Real Madrid's top scorer with 4 goals. Chimy Avila has scored 3 times for CA Osasuna.
  • A year ago, CA Osasuna were number 11 in the table with 8 points. Now they are number 5 with 12 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, CA Osasuna in 25% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, CA Osasuna wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than CA Osasuna.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, CA Osasuna won 0, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.8 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and CA Osasuna is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and CA Osasuna is 1.2.
  • Real Madrid scores 2.1 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
11
Перемог
16
Ігор
0
Перемог
Osasuna
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Osasuna 1 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.10.2021 - 22:30 Реал 0 - 0 Завершено Osasuna
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Osasuna
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Osasuna 0 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Селтік 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс В
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Останні матчі - Osasuna
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 15:00 Osasuna 0 - 2 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.09.2022 - 22:00 Альмерія 0 - 1 Завершено Osasuna В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Osasuna 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.08.2022 - 23:00 Бетіс 1 - 0 Завершено Osasuna П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 18:30 Osasuna 2 - 0 Завершено Кадіс В
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
35%
Osasuna
30%
Трансляція
Запасні господарів: Канісарез, Пінейро, Мілітао, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Камавінга, Вальверде, Одріосола, Маріано.
Реал: Лунін - Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді - Кроос, Чуамені, Себальйос - Родріго, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
За кілька годин до матчу стало відомо, що основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа травмувався і не зможе зіграти сьогодні. На матч проти Осасуни готується вийти український воротар Андрій Лунін.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу сьомого туру іспанської Ла Ліги, в якому Реал зустрінеться з Осасуною.
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал - 02.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою (Памплона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою (Памплона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення та Реал у попередньому футбольному матчі 20.04.2022 закінчилось со счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - можна подивитися 02.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший матч команди був зіграний проти Хетафе - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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