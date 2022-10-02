Реал - Osasuna онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - 02.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою (Памплона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою (Памплона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення та Реал у попередньому футбольному матчі 20.04.2022 закінчилось со счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Прошедший матч команди був зіграний проти Хетафе - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

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