  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аталанта - Фіорентина Дивитися онлайн
У тренді

Аталанта - Фіорентина онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 02 жовтня 2022, 19:00 - Gewiss Stadium
Головний суддя: Массимилиано Иррати
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
Оновити
53'
Фіорентина
Флоренция
Хід матчу
4' Bonaventura, Giacomo 31' Scalvini, Giorgio
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
29%
Нічия
36%
Фіорентина
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atalanta BC and ACF Fiorentina when Atalanta BC is playing at home is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Atalanta BC and ACF Fiorentina is 2-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 8 times, there have been 7 draws while ACF Fiorentina have won 8 times. The goal difference is 31-29 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 49 meetings, Atalanta BC have won 10 times, there have been 17 draws while ACF Fiorentina have won 22 times. The goal difference is 80-56 in favour of ACF Fiorentina.
  • Last season ACF Fiorentina won both games against Atalanta BC (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Atalanta BC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Atalanta BC haven't lost in their last 7 games.
  • ACF Fiorentina have lost 3 away matches in a row.
  • ACF Fiorentina haven't won any of their last 10 away matches.
  • Atalanta BC haven't won any of their last 3 games against ACF Fiorentina.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 3 home matches in Serie A this season.
  • ACF Fiorentina haven't scored in 2 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC's home record this season: 1-2-0.
  • ACF Fiorentina's away record this season: 0-1-2.
  • A year ago, Atalanta BC were number 8 in the table with 11 points. Now they are number 2 with 17 points.
  • A year ago, ACF Fiorentina were number 5 in the table with 12 points. Now they are number 10 with 9 points.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 33% of their matches, ACF Fiorentina in 32% of their matches.
  • Atalanta BC wins 33% of halftimes, ACF Fiorentina wins 32%.
  • The winner of their last meeting was ACF Fiorentina.
  • On their last meeting ACF Fiorentina won by 1 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 44% of their matches.
  • When ACF Fiorentina leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When ACF Fiorentina is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than ACF Fiorentina.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than ACF Fiorentina's.
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 2, ACF Fiorentina won 3, 0 draws.
  • Atalanta BC scores 1.8 goals in a match against ACF Fiorentina and ACF Fiorentina scores 1.6 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and ACF Fiorentina is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and ACF Fiorentina is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Atalanta BC scores 1.77 goals when playing at home and ACF Fiorentina scores 1.04 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Аталанта
4
Перемог
26
Ігор
14
Перемог
Фіорентина
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.02.2022 - 13:30 Фіорентина 1 - 0 Завершено Аталанта
Кубок Італії 2021/2022
10.02.2022 - 19:00 Аталанта 2 - 3 Завершено Фіорентина
Чемпіонат Італії 2021/2022
11.09.2021 - 21:45 Аталанта 1 - 2 Завершено Фіорентина
Чемпіонат Італії 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фіорентина 2 - 3 Завершено Аталанта
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершено Кремонезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.09.2022 - 19:30 Монца 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.09.2022 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.08.2022 - 19:30 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Аталанта В
Показати більше
Останні матчі - Фіорентина
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Фіорентина 2 - 0 Завершено Еллас Верона В
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Істанбул ББ 3 - 0 Завершено Фіорентина П
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 16:00 Болонья 2 - 1 Завершено Фіорентина П
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Фіорентина 1 - 1 Завершено РФШ Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 16:00 Фіорентина 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Показати більше
Головні події
Scalvini, Giorgio
31'
4'
Bonaventura, Giacomo
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
29%
Нічия
36%
Фіорентина
36%
Склади команд
57
Sportiello, Marco
15
De Roon, Marten
15
Okoli, Caleb
4
Toloi, Rafael
93
Soppy, Brandon
7
Koopmeiners, Teun
42
Scalvini, Giorgio
33
Ханс Хатебур
11
Адемола Лукман
13
Ederson
9
Луїс Муріель
1
Terracciano, Pietro
23
Venuti, Lorenzo
28
Martinez, Lucas
98
Igor
3
Biraghi, Cristiano
5
Bonaventura, Giacomo
38
Роландо Мандрагора
72
Barak, Antonin
11
Ikone, Jonathan
99
Kouame, Christian
8
Ріккардо Сапонара
Стартовий склад
  • 9
    Луїс Муріель
    Форвард
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 93
    Soppy, Brandon
    Захисник
  • 7
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
    31
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 15
    Okoli, Caleb
  • 4
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 57
    Sportiello, Marco
    Воротар
  • 11
    Ikone, Jonathan
    Півзахисник
  • 99
    Kouame, Christian
    Форвард
  • 8
    Ріккардо Сапонара
    Півзахисник
  • 5
    Bonaventura, Giacomo
    Півзахисник
    4
  • 38
    Роландо Мандрагора
    Півзахисник
  • 72
    Barak, Antonin
    Півзахисник
  • 23
    Venuti, Lorenzo
    Захисник
  • 28
    Martinez, Lucas
    Захисник
  • 98
    Igor
    Півзахисник
  • 3
    Biraghi, Cristiano
    Захисник
  • 1
    Terracciano, Pietro
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Винцензо Италиано
Статистика матчу
1
ЖК
1
3
Удари в отвір
2
4
Удари повз
2
7
Штрафні
10
Кутові
2
2
Сейви
3
9
Фоли
7
1
Офсайди
ЧК
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
50'
Крістіан Куаме чудово прокинув м'яч повз декількох суперників, але останнього захисника пройти не вдалося.
46'
Джорджо Скальвіні заблокував удар Джонатана Іконе.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Рівна гра у першому таймі. Крістіан Куаме ледь не підвів свою команду, але фортуна була на боці «фіалок».
45+2'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 1 хвилину.
41'
Зачекайте! Червону картку скасовано. Відеоповтор показав, що контакту між футболістами не було. Цікаве рішення!
40'
Червона картка
Массіміліано Ірраті вилучає з поля Крістіана Куаме! Форвард Фіорентини небезпечно зіграв проти Мартена де Рона, ударивши того ногою по голові.
39'
Адемола Лукман накрутив декількох захисників і пробив по воротах Фіорентини з гострого кута. П'єтро Террачано вирішив зіграти надійно, кулаками вибивши м'яч якомога далі.
32'
Адемола Лукман протягнув м'яч до чужих воріт і викотив ігровий знаряд під удар Едерсону. Бразилець запустив шкіряного на трибуни.
31'
Жовта картка
Джорджо Скальвіні не за правилами зупинив прохід Джонатана Іконе до воріт.
25'
Небезпечний момент
Тен Копмейнерс вискочив віч-на-віч з голкіпером, але програв свою дуель. П'єтро Террачано вчасно скоротив дистанцію та парирував удар.
23'
Джонатан Іконе неточно пробив з-за меж штрафного. Марко Спортьєлло введе м'яч у гру.
20'
Антонін Барак упав на газон у карному суперника після зіткнення з Марко Спортьєлло. Арбітр не побачив підстав для призначення пенальті.
14'
Крістіан Куаме дотягнув м'яч до штрафного, але втратив його під тиском Мартена де Рона.
11'
Луїс Муріель знову загрожує воротам суперника, цього разу з гри. 9-й номер Аталанти пробив з лінії карного майданчика, м'яч розминувся з дальною стійкою.
6'
Луїс Муріель технічно закручував м'яч зі штрафного, однак точності колумбійцю забракло. Удар від воріт.
5'
Жовта картка
Джакомо Бонавентура сідає на картку на початку зустрічі. Півзахисник Фіорентини притримав суперника за футболку.
3'
М'яч пройшов над поперечиною після потужного пострілу Роландо Мандрагори з-за меж штрафного.
2'
Крістіан Куаме відгукнувся на подачу Крістіано Бірагі з кутового, але спрямувати м'яч у площину воріт івуарійцеві не вдалося.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Спортьєлло – де Рон, Околі, Толой (к) – Соппі, Копмейнерс, Скальвіні, Гатебур – Лукман, Муріель, Едерсон.
Інфо
Стартовий склад Фіорентини: Террачано – Бірагі (к), Ігор, Мартінес Кварта, Венуті – Барак, Мандрагора, Бонавентура – Сапонара, Куаме, Іконе.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 8-го раунду Серії А між Аталантою та Фіорентиною.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:05 - Сьогодні Монако Монако 4 Нант Нант 1 Завершено 17:45 - Сьогодні Валвейк Валвейк 2 Спарта Спарта 2 Завершено 17:30 - Сьогодні Лугано Лугано 1 Servette Servette 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Luzern Luzern 1 Янг Бойз Янг Бойз 1 Завершено 17:30 - Сьогодні Rio Ave Rio Ave 1 Santa Clara Santa Clara 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Аталанта" - "Фіорентина" 02.10.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою "Фіорентина" (Флоренция) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Аталанта" (Бергамо) та командою "Фіорентина" (Флоренция):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Фіорентина", тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Фіорентина" та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 20.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Винцензо Италиано розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - "Фіорентина" можна подивитися 02.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - "Фіорентина", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Рома - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Предыдущий поединок команди "Фіорентина" був зіграний проти Еллас Верона - 18.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - "Фіорентина" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден