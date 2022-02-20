Аталанта - Фіорентина онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою "Фіорентина" (Флоренция) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Gewiss Stadium.
Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между "Аталанта" (Бергамо) та командою "Фіорентина" (Флоренция):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Фіорентина", тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Фіорентина" та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 20.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Винцензо Италиано розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Рома - 18.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".
Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Предыдущий поединок команди "Фіорентина" був зіграний проти Еллас Верона - 18.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".
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