Аякс - Наполі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Аякс - Наполі 04.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Аякс (Амстердам) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 04.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аякс (Амстердам)

Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900

Країна: Нидерланды

Тренер: Петер Бош



Прошедший матч команди Аякс був зіграний проти - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Торіно - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

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