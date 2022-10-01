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Аякс - Наполі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2022, 22:00 - Йохан Кройф Арена
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Аякс
Амстердам
До початку
00 : 00 : 00
Наполі
Неаполь
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Аякс
28%
Нічия
35%
Наполі
37%
Цікаві факти
  • Ajax Amsterdam have won 4 home matches in a row.
  • SSC Napoli have a winning streak of 6 matches.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 20 games.
  • SSC Napoli have a winning streak of 3 matches away from home.
  • SSC Napoli have lost none of their last 7 away matches.
  • Mohammed Kudus is Ajax Amsterdam's top scorer with 2 goals. Piotr Zielinski has scored 2 times for SSC Napoli.
  • Ajax Amsterdam have scored at least one goal for 27 consecutive matches.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Ajax Amsterdam wins 1st half in 69% of their matches, SSC Napoli in 42% of their matches.
  • Ajax Amsterdam wins 69% of halftimes, SSC Napoli wins 42%.
  • When Ajax Amsterdam leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Ajax Amsterdam is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 60% of their matches.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Ajax Amsterdam's.
  • Ajax Amsterdam scores 3.48 goals when playing at home and SSC Napoli scores 1.87 goals when playing away (on average).
  • Ajax Amsterdam haven't lost in any of their last 5 home matches.
Останні матчі - Аякс
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
01.10.2022 - 21:00 Аякс 1 - 1 Завершено Go Ahead Eagles Н
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
18.09.2022 - 17:45 АЗ 2 - 1 Завершено Аякс П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Аякс П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
10.09.2022 - 19:45 Аякс 5 - 0 Завершено Херенвеен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 19:45 Аякс 4 - 0 Завершено Рейнджерс В
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 16:00 Наполі 3 - 1 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Рейнджерс 0 - 3 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.09.2022 - 16:00 Наполі 1 - 0 Завершено Spezia Calcio В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Наполі 4 - 1 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Аякс
28%
Нічия
35%
Наполі
37%
Трансляція
Інфо
Перед цим матчем Аякс іде третім у турнірній таблиці квартету А з трьома очками в активі, а Наполі лідирує у групі з шістьома очками.
Запасні гостей: Ідасіак, Сірігу, Жезус, Гаетано, Дзанолі, Дзербін, Ельмас, Естігор, Ндомбеле, Політано, Руй, Сімеоне.
"Наполі" (Неаполь): Мерет - Ді Лоренцо, Кім, Ррахмані, Олівейра - Ангуісса, Лоботка, Зелінський - Лосано, Распадорі, Кварцхелія.
Запасні господарів: Гортер, Стекеленбург, Баас, Консейсау, Реджер, Броббі, Вейндал, Грілліч, Дукка, Мангальян, Окампос.
"Аякс" (Амстердам): Пасвер - Ренш, Тімбер, Бессі, Блінд - Бергхюйс, Альварес, Тейлор - Тадич, Кудус, Бергвейн.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру групи А Ліги чемпіонів, в якому нідерландський Аякс зіграє проти італійського Наполі.
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Анонс матчу Аякс - Наполі 04.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Аякс (Амстердам) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 04.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аякс - Наполі можна подивитися 04.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Аякс - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Прошедший матч команди Аякс був зіграний проти - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Торіно - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу Аякс - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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