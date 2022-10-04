Ліверпуль - Рейнджерс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Рейнджерс 04.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Рейнджерс (Глазго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 04.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рейнджерс (Глазго)

Країна: Шотландия



Предыдущий поединок команди Рейнджерс був зіграний проти Гарт оф Мідлотіан - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рейнджерс.

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