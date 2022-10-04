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Ліверпуль - Рейнджерс онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2022, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Рейнджерс
Глазго
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
36%
Рейнджерс
36%
Цікаві факти
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Glasgow Rangers have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 39% of their matches, Glasgow Rangers in 52% of their matches.
  • Liverpool FC wins 39% of halftimes, Glasgow Rangers wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Glasgow Rangers.
  • On their last meeting Glasgow Rangers won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Glasgow Rangers leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Glasgow Rangers is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Liverpool FC has better performance than Glasgow Rangers.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Glasgow Rangers's.
  • Liverpool FC scores 2.47 goals when playing at home and Glasgow Rangers scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Аякс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Наполі 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Рейнджерс
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Гарт оф Мідлотіан 0 - 4 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
17.09.2022 - 17:00 Рейнджерс 2 - 1 Завершено Данді Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Рейнджерс 0 - 3 Завершено Наполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 19:45 Аякс 4 - 0 Завершено Рейнджерс П
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Селтік 4 - 0 Завершено Рейнджерс П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
36%
Рейнджерс
36%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон – Цімікас, ван Дейк, Матіп, Александр-Арнольд – Тьяго, Хендерсон (к), Жота – Діас, Нуньєс, Салах.
Інфо
Стартовий склад Рейнджерс: Макгрегор – Барішич, Кінг, Бен Девіс, Голдсон, Таверньє (к) – Кент, Стівен Девіс, Ландстрем, Тільман – Морелос.
Час надолужувати втрачене. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Рейнджерс.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Рейнджерс 04.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Рейнджерс (Глазго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 04.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Рейнджерс можна подивитися 04.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Рейнджерс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рейнджерс (Глазго)
Країна: Шотландия

Предыдущий поединок команди Рейнджерс був зіграний проти Гарт оф Мідлотіан - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рейнджерс.

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