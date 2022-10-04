Брюгге - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брюгге - "Атлетіко" 04.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Брюгге (Брюгге) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ян Брейдел.

Дата проведення матчу: 04.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брюгге (Брюгге) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брюгге та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 11.12.2018 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брюгге (Брюгге)

Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891

Країна: Бельгия

Тренер: Мишель Прюдомм



Предыдущий поединок команди Брюгге був зіграний проти Мехелен - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брюгге.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти "Севілья" - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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