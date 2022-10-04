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Брюгге - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2022, 22:00 - Ян Брейдел
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Брюгге
Брюгге
До початку
00 : 00 : 00
Атлетіко
Мадрид
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Брюгге
33%
Нічия
33%
Атлетіко
33%
Цікаві факти
  • Club Brugge have won 4 home matches in a row.
  • Club Brugge haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Atletico Madrid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Club Brugge wins 1st half in 51% of their matches, Atletico Madrid in 35% of their matches.
  • Club Brugge wins 51% of halftimes, Atletico Madrid wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Club Brugge leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Club Brugge is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Atletico Madrid has better performance than Club Brugge.
  • Club Brugge's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Both teams lost their last match.
  • Club Brugge scores 2 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брюгге
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
11.12.2018 - 22:00 Брюгге 0 - 0 Завершено Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019
03.10.2018 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Брюгге
Останні матчі - Брюгге
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
01.10.2022 - 21:45 Брюгге 3 - 0 Завершено Мехелен В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
18.09.2022 - 19:30 Стандард 3 - 0 Завершено Брюгге П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Порту 0 - 4 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
10.09.2022 - 19:15 Серен Юнайтед 0 - 2 Завершено Брюгге В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Брюгге 1 - 0 Завершено Байєр В
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 19:30 Севілья 0 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Байєр 2 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 22:00 Атлетіко 4 - 1 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Порту В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Брюгге
33%
Нічия
33%
Атлетіко
33%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Брюгге: Міньоле, Маєр, Мехеле, Сілла, Одуа, Ванакен, Оньєдіка, Нільсен, Сова, Хутгла, Б'юкенан. Атлетіко: Облак, Моліна, Савіч, Хіменес, Мандава, Вітсель, Льоренте, Коке, Карраско, Грізманн, Мората.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги чемпіонів Брюгге - Атлетіко.
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Анонс матчу Брюгге - "Атлетіко" 04.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Брюгге (Брюгге) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ян Брейдел.

Дата проведення матчу: 04.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брюгге (Брюгге) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брюгге та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 11.12.2018 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брюгге - "Атлетіко" можна подивитися 04.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Брюгге - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий поединок команди Брюгге був зіграний проти Мехелен - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брюгге.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти "Севілья" - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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