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РБ Лейпциг - Селтік онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 жовтня 2022, 19:45 - Ред Булл Арена
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Рейтинг матчу:
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 - 0
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перерыв
Селтік
Глазго
Хід матчу
13' Gulacsi, Peter Вийшов: Blaswich, Janis 27' Крістофер Нкунку 37' McGregor, Callum Вийшов: Abildgaard, Oliver
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
38%
Нічия
29%
Селтік
32%
Цікаві факти
  • RB Leipzig wins 1st half in 42% of their matches, Celtic Glasgow in 66% of their matches.
  • RB Leipzig wins 42% of halftimes, Celtic Glasgow wins 66%.
  • The winner of their last meeting was Celtic Glasgow.
  • On their last meeting Celtic Glasgow won by 1 goals.
  • When RB Leipzig leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Celtic Glasgow leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Celtic Glasgow is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Celtic Glasgow's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
  • RB Leipzig has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • RB Leipzig scores 2.07 goals when playing at home and Celtic Glasgow scores 2.71 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
РБ Лейпциг
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Селтік
Ліга Європи УЄФА 2018
08.11.2018 - 22:00 Селтік 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг
Ліга Європи УЄФА 2018
25.10.2018 - 19:55 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Селтік
Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.10.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 0 Завершено Бохум В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
17.09.2022 - 19:30 Боруссія 3 - 0 Завершено РБ Лейпциг П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
10.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Селтік
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Селтік 2 - 1 Завершено Motherwell В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Сент-Миррен 2 - 0 Завершено Селтік П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Шахтар 1 - 1 Завершено Селтік Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Селтік 0 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Селтік 4 - 0 Завершено Рейнджерс В
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Головні події
37'
McGregor, Callum
Вийшов: Abildgaard, Oliver
ГООЛ! Крістофер Нкунку
27'
Gulacsi, Peter
Вийшов: Blaswich, Janis
13'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
38%
Нічия
29%
Селтік
32%
Склади команд
1
Gulacsi, Peter
22
Raum, David
32
Gvardiol, Josko
6
Orban, Willi
2
Simakan, Mohamed
44
Кевін Кампль
24
Schlager, Xaver
11
Тімо Вернер
18
Крістофер Нкунку
17
Szoboszlai, Dominik
19
Silva, Andre
1
Джо Харт
88
Juranovic, Josip
57
Welsh, Stephen
6
Jenz, Moritz
3
Taylor, Greg
33
O'Riley, Matt
42
McGregor, Callum
98
Hatate, Reo
38
Maeda, Daizen
9
Furuhashi, Kyogo
17
Jota
Стартовий склад
  • 19
    Silva, Andre
  • 11
    Тімо Вернер
    Форвард
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
    27
  • 17
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 44
    Кевін Кампль
    Півзахисник
  • 24
    Schlager, Xaver
    Півзахисник
  • 22
    Raum, David
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Orban, Willi
  • 2
    Simakan, Mohamed
  • 1
    Gulacsi, Peter
    Воротар
    13
  • 38
    Maeda, Daizen
    Форвард
  • 9
    Furuhashi, Kyogo
  • 17
    Jota
    Півзахисник
  • 33
    O'Riley, Matt
    Півзахисник
  • 42
    McGregor, Callum
    Півзахисник
    37
  • 98
    Hatate, Reo
    Форвард
  • 88
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 57
    Welsh, Stephen
    Захисник
  • 6
    Jenz, Moritz
    Захисник
  • 3
    Taylor, Greg
    Захисник
  • 1
    Джо Харт
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Росе
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
4
Удари в отвір
3
2
Удари повз
4
3
Сейви
3
53%
Володіння м'ячем
47%
3
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
5
2
Фоли
3
1
Кутові
3
3
Офсайди
Трансляція
45+8'
Свисток
Перерва.
45+3'
Грег Тейлор до кінця відпрацював зі своїм гравцем, заблокувавши удар Домініка Собослая.
45+2'
Андре Сілва різко змістився з флангу в центр і пробив по воротах. М'яч пішов низом, тому Джо Харт легко його піймав.
45'
Інфо
Додано 7 хвилин.
44'
Офсайд
Крістофер Нкунку п'ятою продовжив на партнера, але Тімо Вернер не реалізував вихід віч-на-віч. У будь-якому випадку, лайнсмен здійняв прапорець.
42'
Знову Кього Фурухасі загрожував воротам Лейпцига ударом головою. Яніс Блазвіх повністю контролював ситуацію.
38'
Заміна
Каллума Макгрегора все-таки буде замінено на Олівера Абільгора.
35'
Дуже багато пауз. Йосіп Юранович отримав розсічення в ігровому епізоді. Хорват отримує лікарську допомогу прямо на футбольному полі.
32'
Схоже, з Каллумом Макгрегором усе гаразд. Лідер «кельтів» повернувся на поле.
30'
Погані новини для вболівальників Селтіка. Їхній капітан Каллум Макгрегор отримав пошкодження. Можливо знадобиться заміна.
27'
Гоооол!!!
Не забиваєш ти – забивають тобі! Лейпциг втік у чергову контратаку, яку точним ударом завершив Крістофер Нкунку. Ні останній захисник, ні воротар не змогли завадити жвавому плеймейкеру «биків». Цей гол уже не скасують!
26'
Небезпечний момент
Ще один чудовий момент втрачає Кього Фурухасі! М'яч після удару японця з межі карного пройшов поруч зі стійкою.
25'
Небезпечний момент
Кього Фурухасі ледь не забив після подачі Дайзена Маеди! Яніс Блазвіх витягнув м'яч з-під поперечини.
24'
Давід Раум навісив до штрафного, а Домінік Собослай головою підрізав м'яч у дальній кут. Не вистачило влучності.
19'
Офсайд
Крістофер Нкунку відправив м'яч у стіку, але після перегляду відеопвтору гол було скасовано.
14'
Мохамед Сімакан у дотик переправляв м'яч на Андре Сілву, але Джо Харт прочитав епізод і забрав ігровий знаряд до рук.
13'
Заміна
Петер Гулачі залишив поле на ношах. На рівному місці травмувався капітан Лейпцига. Яніс Блазвіх гратиме у воротах.
9'
Удар Домініка Собослая зі штрафного заблокувала стінка.
7'
Діогу Жота виконав невдалу спробу дального удару.
4'
Кього Фурухасі отримав м'яч у перспективній позиції, але пробив прямо у свого партнера.
2'
Небезпечний момент
Крістофер Нкунку міг забивати! Француз із близької відстані пробивав по воротах суперника, але не зумів спрямувати м'яч у площину воріт.
1'
Джо Харту довелося вступити у гру, щоб навести порядок у власному штрафному. Воротар Селтіка відбив удар Андре Сілви.
1'
Своєчасний вихід із воріт дозволив Петеру Гулачі випередити Дайзена Маеду в боротьбі за м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Головний арбітр – норвежець Еспен Ескос.
Інфо
Стартовий склад Лейпцига: Гулачі (к) – Раум, Гвардіол, Орбан, Сімакан – Кампль, Шлагер, Нкунку – Вернер, Сілва, Собослай.
Запасні: Блазвіх, Діалло, Новоа Рамос, Поульсен, Форсберг, Хайдара, Хальстеберг, Хенрікс.
Інфо
Стартовий склад Селтіка: Харт – Тейлор, Єнц, Велш, Юранович – Хатате, Макгрегор (к), O'Райлі – Жота, Фурухасі, Маеда.
Запасні: Бейн, Зігріст, Абільгор, Бернабеї, Маккарті, Ралстон, Робертсон, Форрест, Хакшабанович, Якумакіс.
Зустріч конкурентів Шахтаря. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Лейпцигом та Селтіком.
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Анонс матчу "РБ Лейпциг" - Селтік 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою Селтік (Глазго) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою Селтік (Глазго):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Селтік, тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення Селтік та "РБ Лейпциг" у попередньому футбольному матчі 08.11.2018 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Росе и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - Селтік можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - Селтік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Предыдущий поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Бохум - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Назва: Селтік (Глазго)
Рік заснування Селтик (Глазго): 1887
Країна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла

Прошедший матч команди Селтік був зіграний проти - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Селтік.

Слідкуйте за результатами матчу "РБ Лейпциг" - Селтік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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