Челсі - Мілан онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - Мілан 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 05.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Крістал Пелес - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)

Рік заснування Милан (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Емполі - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

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