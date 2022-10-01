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Челсі - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 жовтня 2022, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
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18'
Мілан
Милан
Хід матчу
7' Krunic, Rade
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
34%
Мілан
31%
Цікаві факти
  • AC Milan have previously won 6 of 8 matches against Chelsea FC.
  • During the last 8 meetings, Chelsea FC have won 5 times, there have been 1 draws while AC Milan have won 2 times.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • AC Milan have lost none of their last 7 away matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 38% of their matches, AC Milan in 40% of their matches.
  • Chelsea FC wins 38% of halftimes, AC Milan wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AC Milan has better performance than Chelsea FC.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, AC Milan won 1, 0 draws.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and AC Milan is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and AC Milan is 1.6.
  • Chelsea FC scores 1.94 goals when playing at home and AC Milan scores 2 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Динамо 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 21:45 Емполі 1 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Наполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Мілан 3 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.09.2022 - 21:45 Сампдорія 1 - 2 Завершено Мілан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Мілан Н
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Новини команд
Головні події
7'
Krunic, Rade
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
34%
Мілан
31%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
26
Koulibaly, Kalidou
6
Тьяго Сілва
33
Fofana, Wesley
21
Chilwell, Ben
8
Матео Ковачіч
12
Рубен Лофтус-Чік
24
James, Reece
17
Рахім Стерлінґ
19
Мейсон Маунт
9
Aubameyang, Pierre-Emerick
1
Tatarusanu, Ciprian
21
Dest, Sergino
20
Kalulu, Pierre
23
Tomori, Fikayo
12
Toure, Fode
22
Bennacer, Ismael
8
Tonali, Sandro
33
Krunic, Rade
90
De Ketelaere, Charles
17
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
Стартовий склад
  • 9
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
    7
  • 90
    De Ketelaere, Charles
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 21
    Dest, Sergino
    Захисник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 12
    Toure, Fode
    Півзахисник
  • 1
    Tatarusanu, Ciprian
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
3
Штрафні
2
2
Фоли
3
1
Удари в отвір
1
Кутові
Сейви
1
ЖК
1
Трансляція
14'
Жовта картка
9'
Рафаель Леау продавив Веслі Фофана й увійшов до карного лівим флангом, але не зумів зберегти рівновагу. Як результат, захисник Челсі заволодів м'ячем.
8'
Жовта картка
Раде Крунич у підкаті зрубав Рубена Лофтус-Чіка. Залужене попередження.
5'
Чіпріан Тетерушану здійснив непоганий сейв. Румунський голкіпер перевів м'яч на кутовий після удару Мейсона Маунта у дальній нижній кут.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Головний арбітр зустрічі – нідерландець Данні Маккелі.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Аррісабалага – Кулібалі, Сілва (к), Фофана – Чілвелл, Ковачич, Лофтус-Чік, Джеймс – Стерлінг, Маунт, Обамеянг.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Мілана: Тетерушану – Балло-Туре, Томорі, Калюлю, Дест – Тоналі, Беннасер (к), де Кетеларе – Леау, Жиру, Крунич.
Запасні:
Битва грандів на Стемфорд Бридж. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Челсі – Мілан.
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Анонс матчу Челсі - Мілан 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Мілан можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Челсі - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Крістал Пелес - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Емполі - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Мілан онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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