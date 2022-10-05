  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Шахтар Дивитися онлайн
У тренді

Реал - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 жовтня 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Иван Крузляк
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
17'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
13' Rodrygo
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Реал
31%
Нічия
29%
Шахтар
40%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Real Madrid have won 4 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 2 times. The goal difference is 17-9 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid have a winning streak of 10 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 12 games.
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 42% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 28% of their matches.
  • Real Madrid wins 42% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, FC Shakhtar Donetsk won 2, 0 draws.
  • Real Madrid scores 2.6 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Shakhtar Donetsk is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Shakhtar Donetsk is 1.4.
  • Real Madrid scores 2.07 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
4
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтар 0 - 5 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтар 2 - 0 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Osasuna Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Селтік 0 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Шахтар 1 - 1 Завершено Селтік Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Rodrygo
13'
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Реал
31%
Нічия
29%
Шахтар
40%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
4
Давід Алаба
3
Militao, Eder
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
15
Федеріко Вальверде
20
Junior, Vinicius
9
Карім Бензема
21
Rodrygo
81
Trubin, Anatolii
15
Богдан Михайличенко
5
Bondar, Valerii
22
Микола Матвієнко
26
Konoplya, Yukhym
6
Тарас Степаненко
9
Мар'ян Швед
21
Bondarenko, Artem
8
Sudakov, Georgiy
10
Mudryk, Mykhailo
11
Олександр Зубков
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
    13
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
5
Штрафні
1
1
Фоли
4
56%
Володіння м'ячем
44%
2
Удари повз
1
Кутові
Офсайди
1
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
Сейви
1
Трансляція
15'
Родріго був збитий на правому фланзі атаки фолом Михайліченка.
13'
Гоооол!!!
Гол. Родріго зіграв у свояка з ногами Степаненко перед нашим штрафним, після чого пробив у правий нижній кут.
12'
Вінісіус п'ятою відігравав у стінку з Бензема, проте Конопля втрутився в підкаті.
10'
Над воротами запустив Алаба дальній удар із центральної зони.
9'
Розкатує м'яч в центрі поля Реал.
7'
Штрафний на лівому фланзі для Реала.
5'
Підтисли на правому фланзі Шведа до втрати м'яча, хоча до цього він сам і перехопив м'яч у суперників.
3'
Михайліченко на лівому фланзі атаки штовхнув Мілітао.
2'
Вальверде закидав на правий кут воротарського на Бензема з центральної зони, але Матвієнко перехопив на кутовий.
1'
Мудрик в офсайді вже майже біля центральної лінії під час закидання з глибини.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Реал із двома перемогами очолює групу, а Шахтар іде одразу позаду з нічиєю проти Селтіка (1:1) та перемогою над РБ Лейпциг (4:1).
Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Л. Тейлор, Очеретько, Козік, Петряк.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков.
Запасні: Лопес, Каньїсарес, Вальєхо, Начо, Азар, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Васкес, Рюдігер, Діас.
Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іван Кружляк (Братислава, Словаччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та донецький Шахтар.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
avatar
Vlad21 (Украина)
05.10.2022 о 22:07
Будем надеяться, что основной состав Шахтера не повторит "подвиг" молодежки Шахтера.
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Зальцбург Зальцбург 1 Динамо Динамо 0 Завершено 19:45 - Сьогодні РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 Селтік Селтік 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Заглембе U19 Заглембе U19 0 Рух U19 Рух U19 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Манчестер Сіті U19 Манчестер Сіті U19 1 Копенгаген U19 Копенгаген U19 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Севілья U19 Севілья U19 1 Боруссія U19 Боруссія U19 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Реал - Шахтар 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Шахтар у попередньому футбольному матчі 03.11.2021 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Шахтар можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти - 02.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Металіст - 01.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден