Реал - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Шахтар 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 05.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Шахтар у попередньому футбольному матчі 03.11.2021 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти - 02.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Металіст - 01.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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