Севілья - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Севілья" - "Боруссія" 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 05.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Севілья" (Севилья) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 09.03.2021 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Хулен Лопетеги



Прошедший матч команди "Севілья" був зіграний проти "Атлетіко" - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Марко Розе



Прошедший матч команди "Боруссія" був зіграний проти Кельн - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кельн.

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