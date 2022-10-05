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Севілья - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 жовтня 2022, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
0 - 1
Оновити
17'
Боруссія
Дортмунд
Хід матчу
3' Неманья Гудель 6' Guerreiro, Raphael
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
33%
Нічия
30%
Боруссія
37%
Цікаві факти
  • Sevilla FC wins 1st half in 29% of their matches, Borussia Dortmund in 50% of their matches.
  • Sevilla FC wins 29% of halftimes, Borussia Dortmund wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than Sevilla FC.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • In the last 4 meetings Sevilla FC won 1, Borussia Dortmund won 1, 2 draws.
  • Sevilla FC scores 1.75 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 1.75 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and Borussia Dortmund is 3.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and Borussia Dortmund is 2.25.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Sevilla FC scores 1.65 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund have lost 3 away matches in a row.
  • Sevilla FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • Sevilla FC have played 4 home matches in a row without winning.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
09.03.2021 - 22:00 Боруссія 2 - 2 Завершено Севілья
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Севілья 2 - 3 Завершено Боруссія
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 19:30 Севілья 0 - 2 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 17:15 Вільярреал 1 - 1 Завершено Севілья Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Копенгаген 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 17:15 Еспаньол 2 - 3 Завершено Севілья В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.10.2022 - 16:30 Кельн 3 - 2 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
17.09.2022 - 16:30 Боруссія 1 - 0 Завершено Шальке В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
10.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Боруссія 3 - 0 Завершено Копенгаген В
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Головні події
6'
Guerreiro, Raphael ГООЛ!
Неманья Гудель
3'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
33%
Нічия
30%
Боруссія
37%
Склади команд
13
Bono
3
Telles, Alex
29
Salas, Kike
30
Carmona, Jose
16
Хесус Навас
10
Iван Ракiтiч
6
Неманья Гудель
8
Хоан Хордан
7
Suso
15
En-Nesyri, Youssef
22
Iско
33
Meyer, Alexander
24
Томас Меньє
25
Ніклас Зюле
23
Schlotterbeck, Nico
13
Guerreiro, Raphael
23
Емре Джан
6
Ozcan, Salih
27
Adeyemi, Karim
19
Юліан Брандт
22
Bellingham, Jude
18
Moukoko, Youssoufa
Стартовий склад
  • 7
    Suso
    Форвард
  • 15
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
    3
  • 8
    Хоан Хордан
    Півзахисник
  • 3
    Telles, Alex
    Захисник
  • 29
    Salas, Kike
    Захисник
  • 30
    Carmona, Jose
    Захисник
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 13
    Bono
    Воротар
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Форвард
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 6
    Ozcan, Salih
    Півзахисник
  • 24
    Томас Меньє
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 23
    Schlotterbeck, Nico
  • 13
    Guerreiro, Raphael
    6
  • 33
    Meyer, Alexander
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Эдин Терцис
Статистика матчу
1
ЖК
48%
Володіння м'ячем
52%
2
Штрафні
1
1
Фоли
1
3
Удари в отвір
1
Удари повз
1
Офсайди
1
Сейви
3
Трансляція
11'
Небезпечний момент
Ен Несірі знайшов вільний простір і швидко пробив низом по центру воріт. Маєр рятує свій клуб класним сейвом!
7'
Гоооол!!!
Забиває Борусія! Герейро відгукнувся на передачу з глибини і пробив з межі штрафного майданчика повз голкіпера під праву стійку.
5'
Севілья тримає м'яч в обороні. Поки без просування вперед з боку команди Лопетегі. Борусія в пресингу.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Севілья: Боно, Теллес, Салас, Кармона, Навас, Ракітіч, Гудель, Хордан, Сусо, Ен Несірі, Іско. Борусія: Маєр, Герейро, Шлоттербек, Зюле, Меньє, Озкан, Белінгем, Джан, Брандт, Адеємі, Мукоко.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги чемпіонів Севілья - Борусія.
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Анонс матчу "Севілья" - "Боруссія" 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Севілья" (Севилья) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 09.03.2021 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - "Боруссія" можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший матч команди "Севілья" був зіграний проти "Атлетіко" - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший матч команди "Боруссія" був зіграний проти Кельн - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кельн.

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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