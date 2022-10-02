Ювентус - Маккабі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Ювентус" (Турин) та командою Маккабі (Хайфа) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Барак Бахар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти Болонья - 02.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".
Назва: Маккабі (Хайфа)
Країна: Израиль
Предыдущий матч команди Маккабі був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 14.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
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