Ювентус - Маккабі онлайн трансляція матчу

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Обидві команди йдуть без набраних залікових пунктів після стартових турів. Від "Маккабі" мало хто очікував позитивного результату у матчах з "ПСЖ" та "Бенфікою", а ось "Ювентус" відверто розчарував. У домашній грі туринці мають обов’язково перемагати, якщо розраховують на вихід із групи.