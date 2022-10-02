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Ювентус - Маккабі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 жовтня 2022, 22:00 - Альянц Стадиум
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
18'
Маккабі
Хайфа
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
28%
Нічия
34%
Маккабі
38%
Цікаві факти
  • Juventus Turin haven't won in their last 5 games.
  • Juventus Turin have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Maccabi Haifa FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 43% of their matches, Maccabi Haifa FC in 43% of their matches.
  • Juventus Turin wins 43% of halftimes, Maccabi Haifa FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Maccabi Haifa FC leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Maccabi Haifa FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Maccabi Haifa FC's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Juventus Turin scores 1.67 goals when playing at home and Maccabi Haifa FC scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Монца 1 - 0 Завершено Ювентус П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Салернітана Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ювентус П
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Останні матчі - Маккабі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Маккабі 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Бенфіка 2 - 0 Завершено Маккабі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 2 Завершено Маккабі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Маккабі 3 - 2 Завершено Црвена Звезда В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.08.2022 - 20:00 Аполлон 2 - 0 Завершено Маккабі П
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
28%
Нічия
34%
Маккабі
38%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
2
Маттіа Де Шильйо
6
Danilo
3
Bremer
11
Хуан Куадрадо
25
Адріен Рабіо
32
Paredes, Leandro
8
McKennie, Weston
17
Філіп Костіч
9
Vlahovic, Dusan
22
Анхель Ді Марія
44
Cohen, Joshua
2
Sundgren, Daniel
30
Seck, Abdoulaye
19
Batubinsika, Dylan
3
Goldberg, Sean
27
Cornud, Pierre
4
Mohamed, Ali
10
Тьяронн Чері
16
Abu Fani, Mohammad
11
Tchibota, Mavis
9
Pierrot, Frantzdy
Стартовий склад
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 32
    Paredes, Leandro
  • 8
    McKennie, Weston
  • 2
    Маттіа Де Шильйо
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 3
    Bremer
    Захисник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 11
    Tchibota, Mavis
  • 9
    Pierrot, Frantzdy
  • 4
    Mohamed, Ali
  • 10
    Тьяронн Чері
    Півзахисник
  • 16
    Abu Fani, Mohammad
    Півзахисник
  • 2
    Sundgren, Daniel
    Захисник
  • 30
    Seck, Abdoulaye
    Захисник
  • 19
    Batubinsika, Dylan
    Захисник
  • 3
    Goldberg, Sean
  • 27
    Cornud, Pierre
    Захисник
  • 44
    Cohen, Joshua
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Барак Бахар
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
2
79%
Володіння м'ячем
21%
2
Удари повз
1
Удари в отвір
1
Кутові
Сейви
1
Трансляція
15'
Перший удар по воротам записали в свій актив гості. Абу-Фані пробивав зі штрафного, але влучив у стінку.
13'
Небезпечний момент
Господарі з кожною хвилиною збільшують свою перевагу. Після передачі Костіча мав забивати Влашич, але нападник туринського клубу з вигідної позиції пробив повз ворота.
11'
Небезпечний момент
Влахович з-меж штрафної пробивав, але Коен парирував його удар. Перший гольовий момент у грі.
10'
Вперше у матчі гості перехопили ініціативу, змогли дещо поконтролювати м'яч.
7'
Травмувався Анхель ді Марія. Дуже погані новини для "Ювентуса".Сподіваємося, що аргентинець зможе продовжити матч.
6'
Досить активно розпочали матч господарі. Гравці "Маккабі" перебувають під постійним тиском і не можуть вийти із захисту.
4'
Перший удар у матчі завдав Влаховіч, але м'яч пролетів вище воріт.
3'
Зі стартових хвилин господарі захопили ініціативу. Поки що без небезпечних моментів.
Свисток
Матч розпочався!
До вашої уваги стартові склади команд. "Ювентус": Шенсни - Де Шильйо, Бремер, Даніло, Маккенні, Куадрадо, Влаховіч, Костіч, Ді Марія, Рабйо, Паредес "Маккабі" Хайфа: Коен - Батюбінсіка, Корню, Гольдберг, Сек, Сундгрен, Абу-Фані, Чері, Алі Мохамед, Пьєро, Чібота
Інфо
Обидві команди йдуть без набраних залікових пунктів після стартових турів. Від "Маккабі" мало хто очікував позитивного результату у матчах з "ПСЖ" та "Бенфікою", а ось "Ювентус" відверто розчарував. У домашній грі туринці мають обов’язково перемагати, якщо розраховують на вихід із групи.
Доброго вечору. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу третього туру групи Н Ліги чемпіонів, у якому "Ювентус" прийматиме "Маккабі" з міста Хайфа. Матч розпочнеться в 22:00.
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Анонс матчу "Ювентус" - Маккабі 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Ювентус" (Турин) та командою Маккабі (Хайфа) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Барак Бахар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - Маккабі можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - Маккабі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти Болонья - 02.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: Маккабі (Хайфа)
Країна: Израиль

Предыдущий матч команди Маккабі був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 14.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Ювентус" - Маккабі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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