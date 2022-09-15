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Омонія - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 06 жовтня 2022, 19:45 - ГСП
Головний суддя: Жуан Пиньейру
Рейтинг матчу:
Омонія
Никосия
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Омонія
33%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches away from home.
  • AC Omonia Nicosia wins 1st half in 33% of their matches, Manchester United in 35% of their matches.
  • AC Omonia Nicosia wins 33% of halftimes, Manchester United wins 35%.
  • When AC Omonia Nicosia leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When AC Omonia Nicosia is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than AC Omonia Nicosia's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AC Omonia Nicosia scores 1.37 goals when playing at home and Manchester United scores 1.5 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Омонія
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Омонія П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Омонія 0 - 3 Завершено Шериф П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 20:00 Омонія 2 - 0 Завершено Гент В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:30 Гент 0 - 2 Завершено Омонія В
Ліга конференцій 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Омонія 0 - 0 Завершено Кайрат Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Шериф 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.09.2022 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Омонія
33%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
33%
Трансляція
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласія - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Санчо - Роналду.
Омонія: Фабіану - Меттьюс, Мілетич, Юсте, Ланг, Лецякс - Діскеруд, Харалампус, Баркер - Бруну, Ансаріфард.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги Європи, в якому кіпрська Омонія прийме англійський Манчестер Юнайтед.
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Останні матчі
Завершено 03:00 - Сьогодні Інтер Маямі Інтер Маямі 4 Орландо Сіті Орландо Сіті 1 Завершено 22:00 - Вчора Preston North End Preston North End 1 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 0 Завершено 22:00 - Вчора Бенфіка Бенфіка 1 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 1 Завершено 22:00 - Вчора Ювентус Ювентус 3 Маккабі Маккабі 1 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Сіті Манчестер Сіті 5 Копенгаген Копенгаген 0

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Анонс матчу Омонія - "Манчестер Юнайтед" 06.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Омонія (Никосия) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні ГСП.

Дата проведення матчу: 06.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Омонія - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 06.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Омонія - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Омонія (Никосия)
Країна: Кипр

Прошедший матч команди Омонія був зіграний проти Реал Сосьєдад - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 02.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Омонія - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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