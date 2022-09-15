Омонія - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Омонія - "Манчестер Юнайтед" 06.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Омонія (Никосия) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні ГСП.

Дата проведення матчу: 06.10.2022

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Омонія (Никосия)

Країна: Кипр



Прошедший матч команди Омонія був зіграний проти Реал Сосьєдад - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 02.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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