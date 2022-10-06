  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Буде-Глімт Дивитися онлайн
У тренді

Арсенал - Буде-Глімт онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 06 жовтня 2022, 22:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Харм Осмерс
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
2 - 0
Оновити
перерыв
Буде-Глімт
Будё
Хід матчу
23' Nketiah, Edward 27' Роб Холдінг 33' Wembangomo, Brice 41' Ґраніт Джака
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
32%
Буде-Глімт
33%
Цікаві факти
  • Arsenal FC have won 8 home matches in a row.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Bodoe/Glimt have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Bodoe/Glimt have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 48% of their matches, Bodoe/Glimt in 48% of their matches.
  • Arsenal FC wins 48% of halftimes, Bodoe/Glimt wins 48%.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Bodoe/Glimt leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Bodoe/Glimt is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Bodoe/Glimt's.
  • Arsenal FC scores 2.35 goals when playing at home and Bodoe/Glimt scores 1.91 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Цюрих 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Показати більше
Останні матчі - Буде-Глімт
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Буде-Глімт 2 - 1 Завершено Цюрих В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Буде-Глімт Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
24.08.2022 - 22:00 Динамо 4 - 1 Завершено Буде-Глімт П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.08.2022 - 22:00 Буде-Глімт 1 - 0 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.08.2022 - 19:00 Жальгіріс 1 - 1 Завершено Буде-Глімт Н
Показати більше
Головні події
Ґраніт Джака
41'
33'
Wembangomo, Brice
ГООЛ! Роб Холдінг
27'
ГООЛ! Nketiah, Edward
23'
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
32%
Буде-Глімт
33%
Склади команд
30
Turner, Matt
22
Magalhaes, Gabriel
16
Роб Холдінг
18
Tomiyasu, Takehiro
6
Tierney, Kieran
34
Ґраніт Джака
23
Sambi Lokonga, Albert
27
Marquinhos
23
Vieira, Fabio
22
Martinelli, Gabriel
14
Nketiah, Edward
12
Микита Хайкін
5
Wembangomo, Brice
22
Lode, Marius
18
Moe, Brede
3
Sampsted, Alfons
10
Vetlesen, Hugo
77
Berg, Patrick
14
Saltnes, Ulrik
32
Mvuka, Joel
11
Espejord, Runar
7
Pellegrino, Amahl
Стартовий склад
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
    23
  • 23
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 6
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
    41
  • 23
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 27
    Marquinhos
    Форвард
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 16
    Роб Холдінг
    Захисник
    27
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 30
    Turner, Matt
  • 32
    Mvuka, Joel
    Півзахисник
  • 11
    Espejord, Runar
  • 7
    Pellegrino, Amahl
    Форвард
  • 10
    Vetlesen, Hugo
  • 77
    Berg, Patrick
  • 14
    Saltnes, Ulrik
    Півзахисник
  • 5
    Wembangomo, Brice
    Захисник
    33
  • 22
    Lode, Marius
    Захисник
  • 18
    Moe, Brede
    Захисник
  • 3
    Sampsted, Alfons
    Захисник
  • 12
    Микита Хайкін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Knutsen, Kjetil
Статистика матчу
58%
Володіння м'ячем
42%
6
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
5
3
Фоли
3
2
Офсайди
4
Удари в отвір
4
Кутові
Сейви
2
1
ЖК
1
Трансляція
Інфо
Едді Нкетіа забив 12 голів у своїх останніх 15 матчах у стартовому складі за «Арсенал» у всіх турнірах, забиваючи в кожному з останніх чотирьох стартів за "канонірів" у Лізі Європи УЄФА (4 голи).
Удари (у площину): 12 (4) – 3 (0) / Кутові: 4 – 0 / Офсайди: 2 – 0 / Володіння: 52% – 48%.
Гра Арсенала в першому таймі не викликала жодних запитань. Спокійний темп від команди Мікеля Артети та вже два забитих м'ячі на її користь. Суперники нічого не можуть вигадати в атаці, тож перспективи в господарів відмінні.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
43'
Вієйра з правого флангу штрафного вирішив пробити під ближню стійку, проте не влучив.
41'
Жовта картка
Джаці дали картку за спробу рукою забрати м'яч у захисника, який підібрав його під час падіння Граніта на газон.
40'
Кутовий
Нкетіа головою завершив подачу з кутового на правому фланзі від Вієйра ударом головою над воротами.
38'
Небезпечний момент
Ветлесен відібрав м'яч у Тірні на правому фланзі атаки, після чого покотив на Пеллегріно, але той пробив повз праву стійку.
37'
Тірні з носка запустив м'яч над воротами, після скидання передачі з лівого флангу від Мартінеллі за межі штрафного.
36'
Поштовх у спину від Нкетіа на правому фланзі штрафного проти Вембангомо.
35'
Небезпечний момент
Розіграли штрафний під постріл Джаки, але потім Гайкін потягнув м'яч під поперечиною.
33'
Жовта картка
Гра рукою від Вембангомо перед власним штрафним під час передачі на Вієйра.
31'
Берг не втримав м'яч у ногах, після отримання передачі до правого флангу штрафного.
29'
Глімт знову з м'ячем, проте притомних атак від них ми ще не бачили.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Голдінг головою перевів у дальній верхній кут подачу від Вієйра з правого флангу!
25'
Інфо
56% контролю м'яча за Арсеналом.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нкетіа перед порожніми воротами підставив ногу під відскок м'яча від дальньої стійки, у яку влучив пострілом із лівого флангу штрафного Тірні.
21'
Маркіньйос отримав у чужому штрафному переведення з лівого флангу, але втратив м'яч у боротьбі проти захисників.
20'
Гайкін забрав до рук простріл із лівого флангу від Мартінеллі.
19'
Ніяк не відірветься гра від центру поля.
17'
Томіясу з глибини атаки закинув до офсайду на Нкетіа на правий фланг.
15'
Офсайд
Мартінеллі в офсайді під час передачі до лівого флангу атаки.
13'
Арсенал перехопив ініціативу назад.
11'
Глімт возить м'яч біля центральної лінії. Без просування.
9'
Небезпечний момент
Вієйра запустив м'яч над воротами на завершення прострілу Тірні з лівого флангу, який для партнера зупинив Нкетіа.
8'
Глімт чи не вперше в матчі тримає м'яч на власній половині.
6'
Вієйра отримав пошкодження під час зіткнення з Бергом перед чужим штрафним.
4'
Небезпечний момент
Нкетіа технічно підкрутив зі входу до лівого флангу штрафного повз дальню дев'ятку!
3'
Перехоплений пас Томіясу до правого флангу штрафного на Нкетіа.
2'
Постріл Вієйра з правого флангу штрафного пішов у захисника.
1'
Арсенал одразу намагається встановити контроль над грою.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Буде-Глімт із чотирма очками очолює групу, тоді як Арсенал другий із трьома балами.
Запасні: Фай-Лунн, Сері, Гейбротен, Амундсен, Гренбек, Сольбаккен, Конрадсен, Гаген, Серлі, Жугель, Сальвесен.
Буде-Глімт: Гайкін — Вембангомо, Лоде, Мое, Сампстед — Ветлесен, Берг, Сальтнес — Мугіша, Еспейор, Пеллегріно.
Запасні: Рамсдейл, Гейн, Б. Вайт, Партей, Сака, Едегор, Габріел Жезус, Саліба, Седрик, Нельсон, Киржан, Сміт.
Арсенал: Тернер — Томіясу, Голдінг, Габріель — Маркіньйос, Локонга, Джака, Тірні — Вієйра — Нкетіа, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Харм Осмерс (Бремен, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи A. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та норвезький Буде-Глімт.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Пюнік Пюнік 2 Жальгіріс Жальгіріс 0 Завершено 19:45 - Сьогодні ХІК ХІК 1 Лудогорець Лудогорець 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Штурм Штурм 0 Лаціо Лаціо 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Цюрих Цюрих 1 ПСВ ПСВ 5 Завершено 19:45 - Сьогодні Шериф Шериф 0 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Арсенал - Буде-Глімт 06.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Буде-Глімт (Будё) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 06.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Knutsen, Kjetil розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Буде-Глімт можна подивитися 06.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Буде-Глімт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Буде-Глімт (Будё)
Рік заснування Будё-Глимт (Будё): 1916
Країна: Норвегия

Предыдущий поединок команди Буде-Глімт був зіграний проти Цюрих - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Буде-Глімт.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Буде-Глімт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден