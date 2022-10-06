Арсенал - Буде-Глімт онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Буде-Глімт (Будё) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 06.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Knutsen, Kjetil розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Буде-Глімт (Будё)
Рік заснування Будё-Глимт (Будё): 1916
Країна: Норвегия
Предыдущий поединок команди Буде-Глімт був зіграний проти Цюрих - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Буде-Глімт.
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