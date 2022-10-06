СК Дніпро-1 - Вадуц онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Вадуц (Вадуц) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Kosicka futbalova arena.
Дата проведення матчу: 06.10.2022
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Львів - 01.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Вадуц (Вадуц)
Країна: Лихтенштейн
Прошедший поединок команди Вадуц був зіграний проти АЗ - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.
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