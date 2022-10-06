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СК Дніпро-1 - Вадуц онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 06 жовтня 2022, 19:45 - Kosicka futbalova arena
Головний суддя: Фран Йович
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
Вадуц
Вадуц
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
39%
Нічия
32%
Вадуц
29%
Цікаві факти
  • FC Vaduz haven't won in their last 6 games.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 63% of their matches, FC Vaduz in 25% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 63% of halftimes, FC Vaduz wins 25%.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vaduz leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Vaduz is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Vaduz's.
  • SC Dnipro-1 scores 2.56 goals when playing at home and FC Vaduz scores 2.24 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено АЗ П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес В
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Останні матчі - Вадуц
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 АЗ 4 - 1 Завершено Вадуц П
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Вадуц 0 - 0 Завершено Аполлон Н
Ліга конференцій 2022/2023
25.08.2022 - 22:00 Рапід 0 - 1 Завершено Вадуц В
Ліга конференцій 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 Вадуц 1 - 1 Завершено Рапід Н
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:00 Коньяспор 2 - 4 Завершено Вадуц В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
39%
Нічия
32%
Вадуц
29%
Трансляція
Запасні гостей: Тіадо Ері, Фозер, Хаджі, Гаслер, Джемайлі, Джокіч, Добрас, Люхінгер, Омерович, Растодер, Гользер, Іодіце.
Вадуц: Шанде - Гассер, Ісік, Трабер - Ульріх, Фоссо, Гаїч, Фер - Джіджек - Сасере, Зуттер.
Запасні господарів: Рибак, Юрчук, Балулі, Бланко, Горбунов, Громов, Когут, Кононов, Логінов, Лучкевич, Назаренко, Танчик.
Дніпро-1: Валеф - Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло - Бабенко, Рубчинський - Гуцуляк, Пихальонок, Амаш - Довбик.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги Конференцій, в якому український Дніпро-1 зіграє проти Вадуца із Ліхтенштейну.
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Останні матчі
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Вадуц 06.10.2022, Ліга конференцій

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Вадуц (Вадуц) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Kosicka futbalova arena.

Дата проведення матчу: 06.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Вадуц можна подивитися 06.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Вадуц, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Львів - 01.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Вадуц (Вадуц)
Країна: Лихтенштейн

Прошедший поединок команди Вадуц був зіграний проти АЗ - 15.09.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Вадуц онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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