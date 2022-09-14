Челсі - Зальцбург онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - Зальцбург 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Зальцбург (Зальцбург) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 14.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Челсі (Лондон) та командою Зальцбург (Зальцбург):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда Зальцбург залишилася з поразкою . Зіткнення Зальцбург та Челсі у попередньому футбольному матчі 31.07.2019 закінчилось с таким счетом: 3:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Jaissle, Matthias розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Динамо - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Зальцбург (Зальцбург)

Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933

Країна: Австрия

Тренер: Роджер Шмидт



Прошедший поединок команди Зальцбург був зіграний проти Мілан - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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