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Челсі - Зальцбург онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 вересня 2022, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Иван Крузляк
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 0
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67'
Зальцбург
Зальцбург
Хід матчу
46' Kjaergaard, Maurits Вийшов: Gourna-Douath, Lucas 48' Рахім Стерлінґ
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
28%
Нічия
34%
Зальцбург
38%
Цікаві факти
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Salzburg haven't lost in their last 8 games.
  • FC Salzburg have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Salzburg have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 37% of their matches, FC Salzburg in 48% of their matches.
  • Chelsea FC wins 37% of halftimes, FC Salzburg wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Salzburg leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When FC Salzburg is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Chelsea FC has better performance than FC Salzburg.
  • FC Salzburg's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Chelsea FC scores 1.88 goals when playing at home and FC Salzburg scores 2.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Зальцбург
Клубні товариські матчі 2019
31.07.2019 - 20:45 Зальцбург 3 - 5 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Динамо 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Зальцбург
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Мілан Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
08.03.2022 - 22:00 Баварія 7 - 1 Завершено Зальцбург П
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Баварія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Зальцбург 1 - 0 Завершено Севілья В
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Лілль 1 - 0 Завершено Зальцбург П
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Рахім Стерлінґ
48'
46'
Kjaergaard, Maurits
Вийшов: Gourna-Douath, Lucas
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
28%
Нічия
34%
Зальцбург
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 9
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 20
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    48
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 30
    Sesko, Benjamin
    Форвард
  • 11
    Фернандо дос Сантос Педро
    Форвард
  • 77
    Okafor, Noah
  • 21
    Sucic, Luka
  • 7
    Capaldo, Nicolas
    Півзахисник
  • 16
    Seiwald, Nicolas
    Захисник
  • 18
    Kjaergaard, Maurits
    Півзахисник
    46
  • 70
    Dedic, Amar
    Захисник
  • 95
    Bernardo
    Півзахисник
  • 31
    Pavlovic, Strahinja
    Захисник
  • 17
    Ulmer, Andreas
    Захисник
  • 18
    Kohn, Philipp
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Jaissle, Matthias
Статистика матчу
14
Штрафні
6
4
Фоли
10
67%
Володіння м'ячем
33%
3
Удари повз
1
6
Блоковано ударів
2
Кутові
1
2
Офсайди
4
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
Трансляція
59'
Зальцбург не втрачає надію щось створити біля воріт Кепи. Але для початку хоча б підійти на відстань удару. Поки із цим є проблеми.
56'
Без воріт йде футбол у ці хвилини. Челсі, схоже, все влаштовує. Зальцбург поки не здатен створити проблем господарям.
53'
Гості втікли в атаку. Шешко її завершив ударом із району правого кута штрафного з напівоберту - повз рамку.
51'
Челсі продовжує тримати м'яч та плести мережива атак біля воріт Кона. Але забити одразу другий не вдається. Зальцбург не зламався та продовжує міцно тримати оборону.
Інфо
25-й гол Рахіма Стерлінга у Лізі чемпіонів у 75 матчах. Четвертий гол нападника за Челсі та перший за "синіх" - у Лізі чемпіонів.
48'
Гоооол!!!
Стерлииииинг! Челси открывает счет в нашем матче. Джеймс прошел по правому правому флангу и отдал на ход передачу Маунту. Прострел Мейсона, Обамеянг специально пропустил, Стерлинг в районе дальнего угла штрафной принял, подготовил удар и пробил точно в правую "шестерку" ворот. 1:0!
46'
Заміна
К'єргор у перерві залишив поле. Гурна-Дуат вийшов замість нього.
46'
Свисток
Другий тайм стартував.
Тотальна перевага Челсі за володінням та декілька непоганих моментів. Зальцбург вкрай рідко переходив середину поля, але тут немає чому дивуватися - така доля андердога.
45+3'
Свисток
Йдемо на перерву.
45+3'
Ковачич підключився до атаки і замикав головою подачу з флангу, м'яч влучив у руку Бернардо, але рефері тут пенальті не побачив. Навіть ВАР не дивився.
45+2'
Повтор з падінням Стерлінга показали аж через дві хвилини після епізоду. Схоже, Стерлінг падав небезпідставно, але фол був до штрафного.
45+1'
Стерлінг під завісу основного часу впав у штрафному Зальцбурга, але на таке від Рахіма вже навіть судді Скадовського району не реагують.
45+1'
Інфо
Три хвилини додано до першого тайму.
44'
Челсі тримає м'яч вже хвилини три. Гойдає захист Зальцбурга, але на відстань удару поки підійти не може.
41'
Кутовий
Подача від прапорця ніяких дивідендів гостям не принесла: Челсі спокійно нейтралізував загрозу.
41'
Шешко дальнім ударом розім'яв Аррісабалагу. Кепа витягнув м'яча у своєму правому нижньому кутку та перевів на кутовий.
40'
І тут же іще одна атака. Кукурелья прострілює з лівого краю, м'яч віскочив до Маунта, удар того по траєкторії від воріт пішов за межі поля.
39'
Гарна спроба! Після закидання на дальню стійку Стерлінг в дотик пробивав метрів з п'яти, але влучив у захисника.
36'
Інфо
Повертаємось до футболу. Після спілкування ще й з резервним рефері гра поновилася.
36'
Затягується пауза. Арбітр підбіг до бокової лінії, передав через мікрофон стюарда інформацію у космос. Потім зібрав біля себе гравців обидвох команд та дав їм якісь настанови.
35'
Інфо
Пауза у грі. Схоже, у рефері проблеми з гарнітурою.
32'
Схоже, Зальцбург втягнувся у той темп, який йому запропонувало Челсі. Австрійці до воріт Аррісабалаги поки не підходять, але вже просочуються непогані ідеї флангових атак.
29'
Джеймс здорово втік від опікуна по правій бровці та прострілював до штрафного, але засильно: Обама і Рахім не встигали.
26'
Зальцбург заробив стандарт біля штрафного лондонців! Але це лише аут. Вкидання пішло в боротьбу, яку напад програв.
23'
Крута проникаюча передача від Стерлінга з бровки до штрафного на Обамеянга. П'єр-Емерік хотів з напівоберту пробити - заблокували захисники.
22'
Хоча Зальцбургу останні дві хвилини вдалося нав'язувати боротьбу на половині Челсі. Але це навіть близько не гостро, просто спроба за можливість зачепитися за м'яч.
20'
Кутовий
Іще один кутовий для "синіх". Оборона Зальцбурга знову впоралася. Матч перетворюється на один суцільний день бабака: господарі атакують, гості відбиваються. На половині поля Аррісабалаги все дуже сумно: там окрім воротаря Челсі зазвичай немає нікого.
19'
Закидання з лівого краю на дальню стійку, Стерлінг м'яч прийняв, але довго обробляв, тому його удар заблокували.
17'
Челсі знизив інтенсивність у ці хвилини, тому австрійська пружина дещо розтягнулася. Гості навіть намагаються пресингувати біля чужого штрафного, але безрезультатно.
14'
Хоч в останні три хвилини моментів біля воріт Кона не було, але контроль м'яча господарями все ще тотальний.
11'
Тепер Кукурелья подавав до штрафного зі стандарту, Гаверц замикав, але влучив у захисника.
10'
Гострий простріл Кукурельї з лівого краю до воротарського, Бернарду його перервав.
10'
Кутовий
Від кутового "бики" відбилися. Поки вони лише про оборону сьогодні думають.
9'
Обамеянг відкрився під закидання з глибини на правому краю штрафної, вирішив бити зльоту, по м'ячу не влучив. Але рикошетом снаряд пішов на кутовий.
6'
Офсайд
Іще один удар Маунта, тепер метрів з вісімнадцяти. Але у Стерлінга лайнсмен помітив офсайд, хоча він ще й у атаці взяти участь не встиг.
4'
Челсі одразу взяв м'яч під контроль і створив щось на кшталт моменту. Атака по зоні лівого напівсереднього призвела до відскоку від Гаверца до Маунта, Мейсону бити було незручно, тому й проблем він не створив воротареві. Але м'яч відлетів до Обамеянга, який, щоправда, також не зміг завдати акцентованого удару.
1'
Свисток
Матч стартував! Гості розіграли із центра поля.
Перед стартом гри на стадіоні хвилина мовчання на честь Його величності королеви Єлизавети ІІ, яка минулого тижня залишила наш світ.
Команди з'являються на полі. Господарі сьогодні зіграють у традиційній сині формі, на австрійцях футболки сірого кольору.
Інфо
Зальцбург (старт): Кон - Ульмер, Павлович, Бернарду, Дедич - Зайвальд - Чергорд, Сучич, Капальдо - Окафор, Шешко.
Інфо
Челсі (старт): Аррісабалага - Кукурелья, Аспілікуета, Сілва, Джеймс - Ковачич, Жоржиньо - Стерлінг, Гаверц, Маунт - Обамеянг.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу Ліги чемпіонів. Сьогодні Челсі на рідному Стемфорд Бридж приймає Зальцбург. Головна інтрига матчу - дебют на посаді тренера "синіх" Грема Поттера. Зустріч розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Челсі - Зальцбург 14.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Зальцбург (Зальцбург) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Челсі (Лондон) та командою Зальцбург (Зальцбург):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда Зальцбург залишилася з поразкою . Зіткнення Зальцбург та Челсі у попередньому футбольному матчі 31.07.2019 закінчилось с таким счетом: 3:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Jaissle, Matthias розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Зальцбург можна подивитися 14.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Челсі - Зальцбург, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Динамо - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Зальцбург (Зальцбург)
Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933
Країна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Прошедший поединок команди Зальцбург був зіграний проти Мілан - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Зальцбург онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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