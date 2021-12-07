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РБ Лейпциг U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 06 вересня 2022, 16:30
Рейтинг матчу:
РБ Лейпциг U19
Лейпциг
0 - 1
Оновити
перерыв
Шахтар U19
Донецк
Хід матчу
16' Buleza, Andrii
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг U19
29%
Нічия
32%
Шахтар U19
39%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 6 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • RB Leipzig wins 1st half in 18% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 57% of their matches.
  • RB Leipzig wins 18% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 57%.
  • When RB Leipzig leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Youth League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than RB Leipzig.
  • RB Leipzig scores 2 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals when playing away (on average).
Останні матчі - РБ Лейпциг U19
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 14:00 РБ Лейпциг U19 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
24.11.2021 - 16:00 Брюгге (19) 4 - 1 Завершено РБ Лейпциг U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 15:00 РБ Лейпциг U19 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
19.10.2021 - 16:00 Парі Сен-Жермен U19 3 - 0 Завершено РБ Лейпциг U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
28.09.2021 - 15:00 РБ Лейпциг U19 1 - 4 Завершено Брюгге (19) П
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Останні матчі - Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 12:00 Шахтар U19 6 - 0 Завершено Шериф Тирасполь (19) В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
24.11.2021 - 15:00 Інтернаціонале Мілан (19) 1 - 0 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 15:00 Реал U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтар U19 3 - 2 Завершено Реал U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
28.09.2021 - 13:00 Шахтар U19 0 - 1 Завершено Інтернаціонале Мілан (19) П
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Головні події
16'
Buleza, Andrii ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг U19
29%
Нічия
32%
Шахтар U19
39%
Статистика матчу
2
Кутові
2
ЖК
Live Zone
Трансляція
45+'
Свисток
Перерва!
38'
Жовта картка
Сімон Ширак (Лейпциг)
31'
Жовта картка
Тіно Кауфманн (Лейпциг)
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Андрій Булеза (Шахтар)
Свисток
Матч розпочався!
Шахтар U-19: Твардовський - Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза - Роспутько - Ющенко, Лосенко, Сігеєв, Пушкарьов - Погорілий.
Лейпциг U-19: Шлік - Заруба, Колер, Атом - Фойгт, Ленц, Йоханнс, Ба - Шіерак - Кауфманн, Коль.
Інфо
Стали відомі стартові матчі команд:
Інфо
Для обох команд це буде перша гра в єврокубках цього сезону. До цього вони виступали лише у внутрішній чемпіонатах: Лейпциг за три матчі німецької юнацької першості здобув чотири очки, а Шахтар за аналогічний відтинок матчів - сім очків у юнацькому українському чемпіонаті.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу першого туру юнацької Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться німецький РБ Лейпциг U-19 та український Шахтар U-19.
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Анонс матчу РБ Лейпциг U19 - Шахтар U19 06.09.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Матч між командою РБ Лейпциг U19 (Лейпциг) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 16:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу РБ Лейпциг U19 - Шахтар U19 можна подивитися 06.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу РБ Лейпциг U19 - Шахтар U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: РБ Лейпциг U19 (Лейпциг)
Країна: Германия

Предыдущий поединок команди РБ Лейпциг U19 був зіграний проти Манчестер Сіті U19 - 07.12.2021, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022 та закінчився перемогою команди Манчестер Сіті U19.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

Прошедший матч команди Шахтар U19 був зіграний проти Шериф Тирасполь (19) - 07.12.2021, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.

Слідкуйте за результатами матчу РБ Лейпциг U19 - Шахтар U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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