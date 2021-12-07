РБ Лейпциг U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу РБ Лейпциг U19 - Шахтар U19 06.09.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Матч між командою РБ Лейпциг U19 (Лейпциг) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 06.09.2022

Час початку матчу: 16:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: РБ Лейпциг U19 (Лейпциг)

Країна: Германия



Предыдущий поединок команди РБ Лейпциг U19 був зіграний проти Манчестер Сіті U19 - 07.12.2021, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022 та закінчився перемогою команди Манчестер Сіті U19.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)

Країна: Украина



Прошедший матч команди Шахтар U19 був зіграний проти Шериф Тирасполь (19) - 07.12.2021, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.

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