Шахтар U19 - Селтік U19 онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Шахтар U19 (Донецк) та командою Селтік U19 (Глазго) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 13:05
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина
Предыдущий поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти РБ Лейпциг U19 - 06.09.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.
Назва: Селтік U19 (Глазго)
Країна: Шотландия
Прошедший матч команди Селтік U19 був зіграний проти Реал U19 - 06.09.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.
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