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Шахтар U19 - Селтік U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 14 вересня 2022, 13:05
Рейтинг матчу:
Шахтар U19
Донецк
1 - 0
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43'
Селтік U19
Глазго
Хід матчу
25' Yushchenko, Oleksandr
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар U19
37%
Нічия
37%
Селтік U19
27%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 8 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 5 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Celtic FC have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 59% of their matches, Celtic FC in 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 59% of halftimes, Celtic FC wins 0%.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
Останні матчі - Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг U19 0 - 2 Завершено Шахтар U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 12:00 Шахтар U19 6 - 0 Завершено Шериф Тирасполь (19) В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
24.11.2021 - 15:00 Інтер U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 15:00 Реал U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтар U19 3 - 2 Завершено Реал U19 В
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Останні матчі - Селтік U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 17:00 Селтік U19 0 - 6 Завершено Реал U19 П
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Головні події
ГООЛ! Yushchenko, Oleksandr
25'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар U19
37%
Нічия
37%
Селтік U19
27%
Статистика матчу
Кутові
3
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляція
42'
39'
Небезпечний момент
Дивом м'яч не опинився у воротах Дениса Твардовського. Рокко Вата з кількох метрів не влучив у порожні ворота. Тривожний дзвіночок.
32'
Антон Глущенко помітив, що Тобі Олуваємі загубив ворота та наважився на дальній удар. На жаль, українцеві забракло влучності.
30'
Жовта картка
Олександр Ющенко отримав необов'язкову картку за підкат ззаду.
29'
Бруну Девідсон знову демонструє свою майстерність, обігруючи одразу декількох суперників. Тим не менш, можливості для удару вінгер Селтіка так і не знайшов.
25'
Гоооол!!!
Шахтар відкриває рахунок! Владислав Погорілий пройшов лівим флангом і виконав простріл до карного майданчика, який замкнув Олександр Ющенко. Надважливий гол!
24'
Небезпечний момент
Іван Лосенко непогано пробив зі штрафного, але м'яч пройшов над поперечиною.
22'
Мітчелл Робертсон грубо сфолив против Олександра Ющенка на лінії штрафного майданчика, намагаючись виправити помилку партнера.
20'
Небезпечний момент
Пощастило «гірникам» зараз. Денис Твардовський потягнув удар Бруну Девідсона у дальній кут, а Рокко Вата, що готувався зіграти на добиванні, пролетів повз м'яч.
19'
Адам Брукс вискочив на побачення з голкіпером під гострим кутом і не зміг переграти Дениса Твардовського.
18'
Олег Чуйко виконав підключення правим флангом і, не знайшовши інших варіантів продовження атаки, пробив по воротах. Тобі Олуваємі впорався з ударом.
15'
13'
Адам Брукс завдавав удару з лінії воротарського майданчика, але його спроба була заблокована одним із захисників.
12'
Офсайд
Владислав Погорілий отримав м'яч у зручній для удару позиції, однак гра була зупинена у зв'язку с офсайдом.
10'
Контратака Шахтаря виглядала багатообіцяюче, але невпевнені дії Владислава Погорілого призвели до втрати м'яча.
5'
Перші хвилини матчу виявилися непростими для наших хлопців. Шотландці одразу взяли гру під свій контроль, провівши декілька небезпечних атак.
3'
Денис Твардовський чудово діє на виході, перехоплюючи простріл Рокко Вати з лівого флангу.
2'
Гравці Шахтаря втратили м'яч на своїй половині поля, однак суперник не зумів покарати «гірників» за помилку. Гості виконають кутовий.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Твардовський (к) – Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко – Роспутько, Глущенко, Сігєєв, Лосенко, Ющенко – Погорілий.
Інфо
Стартовий склад Селтіка: Олуваємі – Робертсон, Андерсон (к), Корр – Саммерс, Келлі, Карс, Летсоса – Вата, Брукс, Девідсон.
Молодь «гірників» намагатиметься продовжити переможну ходу. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го раунду групового етапу Юнацької ліги УЄФА між Шахтарем та Селтіком.
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Анонс матчу Шахтар U19 - Селтік U19 14.09.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Шахтар U19 (Донецк) та командою Селтік U19 (Глазго) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 13:05

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар U19 - Селтік U19 можна подивитися 14.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар U19 - Селтік U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти РБ Лейпциг U19 - 06.09.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.

Команда гостей

Назва: Селтік U19 (Глазго)
Країна: Шотландия

Прошедший матч команди Селтік U19 був зіграний проти Реал U19 - 06.09.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар U19 - Селтік U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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