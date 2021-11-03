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Реал U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 05 жовтня 2022, 15:00
Рейтинг матчу:
Реал U19
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар U19
Донецк
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал U19
32%
Нічия
32%
Шахтар U19
36%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 10 games.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 28% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 63% of their matches.
  • Real Madrid wins 28% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 63%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Youth League, Real Madrid has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 4 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Real Madrid won 3, FC Shakhtar Donetsk won 1, 0 draws.
  • Real Madrid scores 3.25 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.25 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Shakhtar Donetsk is 4.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Shakhtar Donetsk is 2.5.
  • Real Madrid scores 1.5 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 4 away matches.
Особисті зустрічі
Реал U19
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 15:00 Реал U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтар U19 3 - 2 Завершено Реал U19
Останні матчі - Реал U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 17:00 Реал U19 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 17:00 Селтік U19 0 - 6 Завершено Реал U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
02.03.2022 - 22:00 Реал U19 2 - 3 Завершено Атлетіко U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 17:00 Реал U19 2 - 1 Завершено Інтер U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
24.11.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь (19) 0 - 1 Завершено Реал U19 В
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Останні матчі - Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 13:00 Шахтар U19 2 - 1 Завершено Селтік U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг U19 0 - 2 Завершено Шахтар U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 12:00 Шахтар U19 6 - 0 Завершено Шериф Тирасполь (19) В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
24.11.2021 - 15:00 Інтер U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
03.11.2021 - 15:00 Реал U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19 П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал U19
32%
Нічия
32%
Шахтар U19
36%
Трансляція
Інфо
До вашої уваги стартові склади команд. "Реал": Піньєйро - Тобіас, Рамон, Серрано, Юсі, Анхель, Хосе Марія, Перес, Фортуні, Браво, Гонсало. "Шахтар": Твардовський - Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко, Роспутько, Пушкарьов, Сігєєв, Лосенко, Ющенко, Погорілий
Після двох турів лідирують у групі українці. «Гірники» залікових пунктів ще не втрачали. В активі «Реала» чотири очки і друга позиція. У випадку перемоги іспанці зможуть очолити групу. З турнірної точки зору матч надзвичайно важливий для обох команд.
Доброго дня! Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу третього туру групи F Юнацької ліги УЄФА. Мадридський "Реал" на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" прийматиме донецький "Шахтар". Гра почнеться о 15:00.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Reading Reading 1 Норвіч Сіті Норвіч Сіті 1 Завершено 22:00 - Вчора Кардіфф Сіті Кардіфф Сіті 1 Блекберн Роверс Блекберн Роверс 0 Завершено 22:00 - Вчора Айнтрахт Айнтрахт 0 Тоттенхем Тоттенхем 0 Завершено 22:00 - Вчора Інтер Інтер 1 Барселона Барселона 0 Завершено 22:00 - Вчора Брюгге Брюгге 2 Атлетіко Атлетіко 0

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Анонс матчу Реал U19 - Шахтар U19 05.10.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Матч між командою Реал U19 (Мадрид) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал U19 (Мадрид) та командою Шахтар U19 (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал U19, тоді як команда Шахтар U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Реал U19 та Шахтар U19 у попередньому футбольному матчі 03.11.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал U19 - Шахтар U19 можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал U19 - Шахтар U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал U19 (Мадрид)
Країна: Испания

Предыдущий поединок команди Реал U19 був зіграний проти РБ Лейпциг U19 - 14.09.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Шахтар U19 був зіграний проти Селтік U19 - 14.09.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.

Слідкуйте за результатами матчу Реал U19 - Шахтар U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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