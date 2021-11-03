Реал U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал U19 - Шахтар U19 05.10.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Матч між командою Реал U19 (Мадрид) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 05.10.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал U19 (Мадрид) та командою Шахтар U19 (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал U19, тоді як команда Шахтар U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Реал U19 та Шахтар U19 у попередньому футбольному матчі 03.11.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал U19 (Мадрид)

Країна: Испания



Предыдущий поединок команди Реал U19 був зіграний проти РБ Лейпциг U19 - 14.09.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)

Країна: Украина



Предыдущий матч команди Шахтар U19 був зіграний проти Селтік U19 - 14.09.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.

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