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Ворскла - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 жовтня 2022, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Derevinskyi, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
35%
Нічия
26%
Чорноморець
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Chernomorets Odessa when FC Vorskla Poltava is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Chernomorets Odessa is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 8 times, there have been 4 draws while FC Chernomorets Odessa have won 4 times. The goal difference is 18-10 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 33 meetings, FC Vorskla Poltava have won 16 times, there have been 8 draws while FC Chernomorets Odessa have won 9 times. The goal difference is 35-23 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 5 games.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 43% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 22% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 43% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.8 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Chernomorets Odessa is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Chernomorets Odessa is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.5 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • Denys Oliynyk is FC Vorskla Poltava's top scorer with 2 goals. Maksym Bragaru has scored 2 times for FC Chernomorets Odessa.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
12
Перемог
22
Ігор
6
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2020
25.05.2019 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2020
27.04.2019 - 14:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2018
08.12.2018 - 17:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець П
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Новини команд
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
35%
Нічия
26%
Чорноморець
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 21
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 13
    Andrii Kravchuk
    Півзахисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 21
    Іван Бобко
    Півзахисник
  • 77
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 14
    Сергій С.Кравченко
    Півзахисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 6
    James, Manjrekar
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Романс Григорчукс
Трансляція
Інфо
Зазначимо, що після 5 турів у Чорноморця два очки, у Ворскли - чотири
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Жил Вісенте Жил Вісенте 0 Estoril Estoril 1 Завершено 22:00 - Вчора Osasuna Osasuna 1 Валенсія Валенсія 2 Завершено 22:00 - Вчора Ліон Ліон 1 Тулуза Тулуза 1 Завершено 22:00 - Вчора Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 Reading Reading 1 Завершено 21:45 - Вчора Ройял Антверпен Ройял Антверпен 2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0

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Анонс матчу Ворскла - Чорноморець 08.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Ворскла (Полтава) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 08.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ворскла (Полтава) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 01.11.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Чорноморець можна подивитися 08.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти Інгулець - 01.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти ФК Олександрія - 02.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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