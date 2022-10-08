Ворскла - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Чорноморець 08.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Ворскла (Полтава) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 08.10.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ворскла (Полтава) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 01.11.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти Інгулець - 01.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти ФК Олександрія - 02.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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